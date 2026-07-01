Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje pravi spektakl – od uzbudljivih nogometnih utakmica, preko popularnih domaćih serija, pa sve do napetih kriminalističkih drama. Pripremite kokice i uživajte u izboru najboljeg što nude HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer uz prepoznatljive domaće formate. Nakon "Potjere" slijede "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 7, a za ljubitelje prirode tu je dokumentarna serija "Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Oceani". Krimi fanovi uživat će u "Odvjetnici Matlock", a dan završava aktualnom emisijom "Otvoreno".

18:12 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 7

20:15 Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Oceani

21:17 Odvjetnica Matlock

22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za nogometno ludilo! Pratite izravni prijenos utakmice Svjetskog prvenstva između Engleske i DR Konga, a potom emisiju "Nogomet: Americana" i još jednu utakmicu – Belgija protiv Senegala. Pravi raj za sportske fanove!

18:51 Nogomet, SP 2026.: Engleska - DR Kongo (prijenos)

20:00 Nogomet: Americana

21:50 Nogomet, SP 2026.: Belgija - Senegal

RTL

RTL nastavlja s domaćim hitom "San snova" u udarnom terminu, a nakon dvostruke doze serije slijedi informativni "RTL Direkt" i reality show "Farma Slovenija" za one željne zabave i intriga.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

23:00 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV

Na Nova TV večer počinje uz "Čistu ljubav" i "Dnevnik Nove TV", a zatim slijedi omiljena turska serija "Daleki grad". Krimi-dramu "Nasljednik" ne propustite u 21:20, dok "Tajne prošlosti" donose nove zaplete od 22:25 sati.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 večeras nudi akciju i kriminalistiku – "Chicago P.D." i dvostruku dozu "Zločinačkih umova" garantiraju napetost, a za opuštanje su tu komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer ispunjenu vrhunskim kriminalističkim serijama. "Navy CIS" i "Tragovi zločina" vode vas u svijet istraga, a potom slijedi moderna verzija Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson".

19:55 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Sherlock i Watson

22:20 Sherlock i Watson

Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri:

Za ljubitelje filma, izdvajamo pravu poslasticu – blockbuster "Invazija svijeta: Bitka Los Angeles" (Star Movies, 20:00) vodi vas u borbu za opstanak protiv izvanzemaljske prijetnje. Ako ste za nešto napetije, "Noćne životinje" (Star Movies, 22:20) donose vrhunski triler s Amy Adams i Jakeom Gyllenhaalom. Za ljubitelje romantičnih komedija, preporučujemo "Predsjednikova ljubavnica" (Star Movies, 18:00).



Ne propustite ni Woody Allenov klasik "Grimizna ruža Kaira" (HTV 3, 22:00), koji spaja romantiku i fantaziju na neodoljiv način. Ljubitelji akcije mogu uživati u "Univerzalnom vojniku: Povratak na bojišnicu" (Star Movies, 00:10), dok će SF fanovi biti zadovoljni "Ćelijom" (Star Movies, 02:05).

*uz korištenje AI-ja

