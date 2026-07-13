Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih sportskih prijenosa, popularnih serija i kvizova, do odličnih filmskih naslova na tematskim kanalima. Donosimo pregled najvažnijeg iz večernjeg programa!

HRT 1

HRT 1 večer otvara provjerenim favoritima: najprije kviz "Potjera" za ljubitelje znanja, a potom dokumentarna serija "Planet Zemlja III" vodi vas na spektakularno putovanje kroz pustinje i travnjake. Slijedi kriminalistička serija "Odvjetnica Matlock", a za kraj večeri tu je i zanimljiva dokumentarna putopisna serija.

18:06 Potjera

20:12 Planet Zemlja III: Pustinje i travnjaci

21:02 Odvjetnica Matlock

21:45 Dnevnik nomada

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominira sport! U 20 sati počinje "Nogomet: Americana", a potom slijedi izravni prijenos meča ATP Croatia Open iz Umaga. Prava poslastica za ljubitelje sporta!

20:00 Nogomet: Americana

21:00 ATP Croatia Open, Umag - 1. kolo: D. Prižmić - V. Kopriva

RTL

RTL donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" u udarnom terminu, a nakon toga informativni "RTL Direkt" i reality "Farma Slovenija" za one koji vole opuštanje uz zabavu.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

22:55 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV također nudi uzbudljivu večer s dramama i intrigama – "Daleki grad" i "Nasljednik" garantiraju napetost, a kasnije serija "Tajne prošlosti" za sve koji vole misterije.

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 je večeras rezerviran za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" vode vas u svijet policijskih istraga, a za kraj večeri malo smijeha uz "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:40 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi pregršt kriminalističkih i akcijskih serija – "Navy CIS" i "Tragovi zločina" su glavni aduti večeri, dok kasnije "Teški zločini" donose još više napetosti za ljubitelje misterija.

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:25 Teški zločini

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri

20:10 "Drvo života" (Star Movies) – Vizualno spektakularna drama Terrencea Malicka s Bradom Pittom i Seanom Pennom.

22:55 "Završni rez" (Star Movies) – SF triler s Robinom Williamsom u glavnoj ulozi.

22:45 "Broker" (HTV 3) – Južnokorejska kriminalistička drama Hirokazu Kore-ede, dobitnica brojnih nagrada.

*uz korištenje AI-ja

