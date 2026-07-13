TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 13. SRPNJA Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što ne smijete propustiti i koji su filmski hitovi večeri!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih sportskih prijenosa, popularnih serija i kvizova, do odličnih filmskih naslova na tematskim kanalima. Donosimo pregled najvažnijeg iz večernjeg programa!
HRT 1
HRT 1 večer otvara provjerenim favoritima: najprije kviz "Potjera" za ljubitelje znanja, a potom dokumentarna serija "Planet Zemlja III" vodi vas na spektakularno putovanje kroz pustinje i travnjake. Slijedi kriminalistička serija "Odvjetnica Matlock", a za kraj večeri tu je i zanimljiva dokumentarna putopisna serija.
18:06 Potjera
20:12 Planet Zemlja III: Pustinje i travnjaci
21:02 Odvjetnica Matlock
21:45 Dnevnik nomada
HRT 2
Na HRT 2 večeras dominira sport! U 20 sati počinje "Nogomet: Americana", a potom slijedi izravni prijenos meča ATP Croatia Open iz Umaga. Prava poslastica za ljubitelje sporta!
20:00 Nogomet: Americana
21:00 ATP Croatia Open, Umag - 1. kolo: D. Prižmić - V. Kopriva
RTL
RTL donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" u udarnom terminu, a nakon toga informativni "RTL Direkt" i reality "Farma Slovenija" za one koji vole opuštanje uz zabavu.
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
22:55 Farma Slovenija
NOVA TV
Nova TV također nudi uzbudljivu večer s dramama i intrigama – "Daleki grad" i "Nasljednik" garantiraju napetost, a kasnije serija "Tajne prošlosti" za sve koji vole misterije.
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 je večeras rezerviran za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" vode vas u svijet policijskih istraga, a za kraj večeri malo smijeha uz "Dva i pol muškarca".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:40 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi pregršt kriminalističkih i akcijskih serija – "Navy CIS" i "Tragovi zločina" su glavni aduti večeri, dok kasnije "Teški zločini" donose još više napetosti za ljubitelje misterija.
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Teški zločini
Filmski hitovi večeri
20:10 "Drvo života" (Star Movies) – Vizualno spektakularna drama Terrencea Malicka s Bradom Pittom i Seanom Pennom.
22:55 "Završni rez" (Star Movies) – SF triler s Robinom Williamsom u glavnoj ulozi.
22:45 "Broker" (HTV 3) – Južnokorejska kriminalistička drama Hirokazu Kore-ede, dobitnica brojnih nagrada.
*uz korištenje AI-ja
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