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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
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TV PROGRAM ZA PETAK 17. SRPNJA Otkrijte što vas večeras čeka na najgledanijim TV kanalima – od sportskih spektakala, napetih serija do filmskih blockbustera

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Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih serija i informativnih emisija do vrhunskih filmskih naslova i sportskih prijenosa. Pripremite kokice i pronađite svoje mjesto pred ekranom, jer donosimo pregled najvažnijih događanja između 18 i 23 sata na glavnim kanalima!

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu napetosti i akcije. Nakon popularnog kviza „Potjera“ slijedi Dnevnik 2, a potom američki triler „Dobri momci“ u 20:12 sati. Večer završava još jednim filmskim klasikom – „Plaćeni ubojica“ u 22:45.

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Dobri momci (film)
22:45 Plaćeni ubojica (film)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku sporta! Od 20 sati kreće emisija „Nogomet: Americana“, a potom slijede napeti trenuci iz Umaga – polufinale ATP Croatia Open s početkom u 21:00. Pravi užitak za ljubitelje tenisa!

20:00 Nogomet: Americana
21:00 ATP Croatia Open, Umag – polufinale

RTL 

RTL nudi večer za ljubitelje domaćih serija i reality zabave. Od 20:15 i 21:20 gledamo nove epizode serije „San snova“, a zatim „Farma Slovenija“ u 22:25. Idealno za opuštanje uz omiljene likove i intrigantne zaplete.

20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV 

NOVA TV priprema romantično-dramatičnu večer. U 20:20 stiže nova epizoda serije „Daleki grad“, potom „Nasljednik“ u 21:20, a za kraj večeri „Tajne prošlosti“.

20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 je rezerviran za ljubitelje akcije i kriminalistike. Od 19:55 gledamo „Chicago P.D.“, a potom dva uzastopna nastavka „Zločinačkih umova“ od 20:45 i 21:35. Za kraj večeri nasmijat će vas „Dva i pol muškarca“.

19:55 Chicago P.D.
20:45 Zločinački umovi
21:35 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV donosi dva filmska akcijska hita: u 20:00 gledamo „Nemoguća misija 2“ s Tomom Cruiseom, a od 22:20 „Bratstvo lopova“, kriminalističku sagu o pljačkašima i policiji. Između njih, uživajte u novim epizodama serije „Rookie“.

20:00 Nemoguća misija 2 (film)
22:20 Bratstvo lopova (film)

Filmske preporuke večeri

20:00 Igre novca (Star Movies) – Triler s Georgeom Clooneyjem i Juliom Roberts o televizijskom voditelju koji postaje talac u studiju uživo.

22:05 Zločesti dečki zauvijek (Star Movies) – Akcijska komedija s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom, treći nastavak popularne franšize.

22:05 33 (RTL) – Drama temeljena na istinitoj priči o čileanskim rudarima zarobljenima pod zemljom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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