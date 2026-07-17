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FOTO Mama Renata na plaži pokazala guzu u mini bikiniju

Renata Lovrinčević Buljan uživa u ljetu, a njena isklesana figura u badićima potpuno dolazi do izražaja. Zato se rado fotka na plaži, pokazujući usput svoje čvrste obline...
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FOTO Mama Renata na plaži pokazala guzu u mini bikiniju
Ljeto je definitivno godišnje doba koje najbolje stoji mami Renati, a ona uživa u svakom njegovom danu. Sada se fotkala u mini crnom bikiniju i pokazala guzu. | Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
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Ljeto je definitivno godišnje doba koje najbolje stoji mami Renati, a ona uživa u svakom njegovom danu. Sada se fotkala u mini crnom bikiniju i pokazala guzu. | Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Komentari 13

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