TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 27. SRPNJA Donosimo vam pregled najzanimljivijeg večernjeg programa na glavnim domaćim kanalima i izbor najboljih filmova za opuštanje uz TV!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv miks napetih serija, kriminalističkih priča i zabavnih emisija, a ljubitelji filmova mogu birati između nekoliko pravih blockbustera. Provjerite što vas očekuje u udarnom terminu i planirajte svoju večer ispred ekrana!
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu i dokumentarnu večer uz dozu drame. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiv dokumentarni film o prirodi, a zatim nova epizoda dramske serije "Ritam srca". Za kraj večeri tu je i pogled u prošlost kroz dokumentarnu seriju o pedesetima.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 O Patricku i kitu (dokumentarni film)
21:08 Ritam srca
22:01 Svjetla pozornice: Pedesete
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje uz omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?", a nakon toga slijedi francuska kriminalistička serija "Tandem". Ljubitelji trilera doći će na svoje uz film "U vrtlogu moći".
19:21 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:08 U vrtlogu moći (triler)
RTL
RTL nudi dozu domaće serijske zabave i reality showa. Prvo nas očekuje nova epizoda popularne serije "San snova", a zatim zabavni "Direktor svemira". Informativni "RTL Direkt" zaokružuje večer.
20:15 San snova
21:10 Direktor svemira
22:20 RTL Direkt
NOVA TV
NOVA TV večer započinje s "Dnevnikom Nove TV", a potom slijede omiljene serije. "Daleki grad" i "Nasljednik" garantiraju napetu večer, a kasnije vas čeka i filmski hit "Ljudi u crnom: Globalna prijetnja".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:30 Ljudi u crnom: Globalna prijetnja (film)
RTL 2
RTL 2 tradicionalno donosi večer prepunu akcije i kriminalistike. "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." vode nas u svijet vatrogasaca i policije, dok "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasnih sati.
18:45 Chicago u plamenu
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV je rezervirana za ljubitelje proceduralnih serija. "Rookie" donosi nove policijske izazove, a "Navy CIS" i "Tragovi zločina" garantiraju dozu misterija i akcije.
18:15 Rookie
19:55 Navy CIS
20:35 Navy CIS
21:20 Tragovi zločina
22:10 Tragovi zločina
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
"Čudesni Spider-Man" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni povratak superjunaka u akciji punoj adrenalina i specijalnih efekata.
"Poštena igra" (Star Movies, 22:50) – Napeti biografski triler inspiriran istinitim događajima, s Naomi Watts i Seanom Pennom.
"Resident Evil 2: Apokalipsa" (Star Movies, 00:50) – Kultni horor-akcijski nastavak za ljubitelje napetosti i zombija.
"Ubrzanje" (Star Movies, 02:45) – Akcijski triler prepun jurnjave i adrenalina.
"Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio" (Star Movies, 11:30, repriza) – Završnica legendarne ljubavne vampirske sage.
*uz korištenje AI-ja
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