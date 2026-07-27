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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: rtl
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TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 27. SRPNJA Donosimo vam pregled najzanimljivijeg večernjeg programa na glavnim domaćim kanalima i izbor najboljih filmova za opuštanje uz TV!

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv miks napetih serija, kriminalističkih priča i zabavnih emisija, a ljubitelji filmova mogu birati između nekoliko pravih blockbustera. Provjerite što vas očekuje u udarnom terminu i planirajte svoju večer ispred ekrana!

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i dokumentarnu večer uz dozu drame. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiv dokumentarni film o prirodi, a zatim nova epizoda dramske serije "Ritam srca". Za kraj večeri tu je i pogled u prošlost kroz dokumentarnu seriju o pedesetima.

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 O Patricku i kitu (dokumentarni film)
21:08 Ritam srca
22:01 Svjetla pozornice: Pedesete

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje uz omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?", a nakon toga slijedi francuska kriminalistička serija "Tandem". Ljubitelji trilera doći će na svoje uz film "U vrtlogu moći".

19:21 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:08 U vrtlogu moći (triler)

Foto: HRT, screenshot

RTL 

RTL nudi dozu domaće serijske zabave i reality showa. Prvo nas očekuje nova epizoda popularne serije "San snova", a zatim zabavni "Direktor svemira". Informativni "RTL Direkt" zaokružuje večer.

20:15 San snova
21:10 Direktor svemira
22:20 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV 

NOVA TV večer započinje s "Dnevnikom Nove TV", a potom slijede omiljene serije. "Daleki grad" i "Nasljednik" garantiraju napetu večer, a kasnije vas čeka i filmski hit "Ljudi u crnom: Globalna prijetnja".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:30 Ljudi u crnom: Globalna prijetnja (film)

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 tradicionalno donosi večer prepunu akcije i kriminalistike. "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." vode nas u svijet vatrogasaca i policije, dok "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasnih sati.

18:45 Chicago u plamenu
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi

DOMA TV 

Doma TV je rezervirana za ljubitelje proceduralnih serija. "Rookie" donosi nove policijske izazove, a "Navy CIS" i "Tragovi zločina" garantiraju dozu misterija i akcije.

18:15 Rookie
19:55 Navy CIS
20:35 Navy CIS
21:20 Tragovi zločina
22:10 Tragovi zločina

Foto: Raymond Liu

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Čudesni Spider-Man" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni povratak superjunaka u akciji punoj adrenalina i specijalnih efekata.

"Poštena igra" (Star Movies, 22:50) – Napeti biografski triler inspiriran istinitim događajima, s Naomi Watts i Seanom Pennom.

"Resident Evil 2: Apokalipsa" (Star Movies, 00:50) – Kultni horor-akcijski nastavak za ljubitelje napetosti i zombija.

"Ubrzanje" (Star Movies, 02:45) – Akcijski triler prepun jurnjave i adrenalina.

"Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio" (Star Movies, 11:30, repriza) – Završnica legendarne ljubavne vampirske sage.

*uz korištenje AI-ja
 

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