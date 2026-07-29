Evo što gledati večeras na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja, napetih serija i vrhunskih filmova. Od kriminalističkih klasika i humorističnih serija do nagrađivanih filmskih ostvarenja – večeras pred ekranima zaista ima za svakoga ponešto! Pogledajte naš izbor najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke za filmske poslastice koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a informativni "Dnevnik 2" slijedi u 19:00. U udarnom terminu gledatelje očekuje nova epizoda serije "Ritam srca" u 20:15, dok je glazbeni specijal "Trag u beskraju" na rasporedu od 21:15. Za kraj večeri, ljubitelji dokumentaraca mogu uživati u "Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Antarktika".

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Ritam srca

21:15 Trag u beskraju

23:23 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Antarktika

HRT 2

HRT 2 donosi kviz "Tko želi biti milijunaš?" u 19:21, a zatim u 20:15 kriminalističku seriju "Tandem". Od 21:07 na rasporedu je vestern film "Ubit ću te za dolar", dok je za kraj večeri rezervirana nagrađivana serija "Mala Ptica".

19:21 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:07 Ubit ću te za dolar

22:53 Mala Ptica

Foto: HRT

RTL

RTL večeras nudi novu epizodu hit serije "San snova" u 20:15, nakon koje slijedi zabavni show "Direktor svemira" u 21:15. Za ljubitelje vijesti tu je "RTL Direkt" u 22:25, a akcijski film "Noćna potjera" starta u 23:05.

20:15 San snova

21:15 Direktor svemira

22:25 RTL Direkt

23:05 Noćna potjera

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV u 20:20 prikazuje seriju "Daleki grad", a odmah nakon toga slijedi "Nasljednik" u 21:15. Najnovije vijesti očekuju vas u 23:15, a večer završava komedijom "Kraljice kupona".

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:15 Večernje vijesti

23:35 Kraljice kupona

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 večer je rezervirana za akciju i krimiće: "Chicago u plamenu" od 18:40, zatim "Chicago P.D." u 20:10, a "Zločinački umovi" u 21:00 i 21:50. Za opuštanje, tu su "Dva i pol muškarca" od 22:45.

18:40 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

DOMA TV nudi večer punu napetih slučajeva i detektivskih priča: u 18:05 i 18:55 "Rookie", zatim "Navy CIS" u 19:55 i 20:40, a "Tragovi zločina" od 21:25. Kasnije slijedi "Čistačica".

18:05 Rookie

18:55 Rookie

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:25 Tragovi zločina

22:20 Tragovi zločina

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

"Da Vincijev kod" (Star Movies, 20:00) – Svjetski hit s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi, temeljen na bestseleru Dana Browna, vodi vas kroz misterije i zagonetke koje su zaintrigirale milijune gledatelja.

"Tri plakata izvan grada" (Star Movies, 23:10) – Oscarom nagrađena drama o majci koja kreće u borbu protiv nepravde, s briljantnom izvedbom Frances McDormand.

Foto: HRT

"Ubit ću te za dolar" (HRT 2, 21:07) – Vestern napetica u kojoj je svaki dolar vrijedan borbe.

"Kraljice kupona" (Nova TV, 23:35) – Komedija inspirirana stvarnim događajima o dvije žene koje pokreću nevjerojatnu prevaru s kuponima.

"Noćna potjera" (RTL, 23:05) – Akcijski krimić koji će vas držati prikovane uz ekran do kasno u noć.

*uz korištenje AI-ja

