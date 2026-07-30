Donosimo vam pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras i ne propustite najveće TV hitove!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, dokumentaraca i akcijskih filmova! Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti, kao i nekoliko vrhunskih filmskih hitova na specijaliziranim kanalima.
HRT 1
HRT 1 donosi nam uzbudljivu večer za sve željne znanja i dobre dokumentaristike. Nakon popularne igre na znanje, slijedi spektakularna dokumentarna serija o egzotičnim otocima te nova epizoda hvaljene dramske serije.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Mauricijus i La Reunion
21:11 Ritam srca
22:08 Svjetla pozornice: Sedamdesete
HRT 2
HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kvizova, kriminalističkih serija i obiteljske avanture. Nakon napetog kviza, slijedi francuska krimi-serija i obiteljski film za cijelu obitelj.
19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:08 Junački pas Max
22:59 Mala Ptica
RTL
RTL večer je u znaku domaće drame i zabave. Ne propustite nastavke popularne serije, a kasnije se opustite uz zabavni show.
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:10 San snova
22:10 RTL Direkt
22:45 Direktor svemira
NOVA TV
Nova TV nudi miks romantike, drame i aktualnih vijesti. Večer započinje turskom ljubavnom serijom, a nastavlja se napetom domaćom dramom.
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:15 Večernje vijesti
RTL 2
RTL 2 je prava adresa za ljubitelje akcije i kriminalistike. Gledatelje očekuje maraton hit-serija iz Chicaga i napeti kriminalistički slučajevi.
18:00 Hitna: Chicago
18:45 Chicago u plamenu
20:15 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:55 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV večeras donosi uzbudljive policijske i kriminalističke serije te vrhunske agente i detektivke.
18:00 Rookie
18:50 Rookie
19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:25 Tragovi zločina
22:20 Tragovi zločina
Filmski hitovi večeri
Ako ste više raspoloženi za filmove, izdvajamo nekoliko blockbustera i napetih trilera na specijaliziranim kanalima:
'Anđeli i demoni' (Star Movies, 20:05) – Tom Hanks u napetoj potrazi za zagonetnim simbolima kroz Vatikan u ekranizaciji bestselera Dana Browna.
'Posljednja pljačka' (Star Movies 22:55) – Akcijski triler o skupini kriminalaca koji planiraju veliki udarac, s napetim zapletom do samog kraja.
'Junački pas Max' (HRT 2 21:08) – Topla obiteljska priča o vojnom psu koji mijenja život jedne obitelji.
'Kolo smrti' (HTV 3 22:00) – Triler Clinta Eastwooda za ljubitelje klasičnih akcijskih filmova.
'Sretno, Leo Grande' (Nova TV 23:40) – Hvaljena komedija-drama s Emmom Thompson o neobičnom prijateljstvu i potrazi za srećom.
*uz korištenje AI-ja
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