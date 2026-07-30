Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, dokumentaraca i akcijskih filmova! Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti, kao i nekoliko vrhunskih filmskih hitova na specijaliziranim kanalima.



HRT 1

HRT 1 donosi nam uzbudljivu večer za sve željne znanja i dobre dokumentaristike. Nakon popularne igre na znanje, slijedi spektakularna dokumentarna serija o egzotičnim otocima te nova epizoda hvaljene dramske serije.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Mauricijus i La Reunion

21:11 Ritam srca

22:08 Svjetla pozornice: Sedamdesete

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kvizova, kriminalističkih serija i obiteljske avanture. Nakon napetog kviza, slijedi francuska krimi-serija i obiteljski film za cijelu obitelj.

19:17 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:08 Junački pas Max

22:59 Mala Ptica

Foto: HRT

RTL

RTL večer je u znaku domaće drame i zabave. Ne propustite nastavke popularne serije, a kasnije se opustite uz zabavni show.

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:10 San snova

22:10 RTL Direkt

22:45 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV nudi miks romantike, drame i aktualnih vijesti. Večer započinje turskom ljubavnom serijom, a nastavlja se napetom domaćom dramom.

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:15 Večernje vijesti



Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 je prava adresa za ljubitelje akcije i kriminalistike. Gledatelje očekuje maraton hit-serija iz Chicaga i napeti kriminalistički slučajevi.

18:00 Hitna: Chicago

18:45 Chicago u plamenu

20:15 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi



Foto: You tube

DOMA TV

Doma TV večeras donosi uzbudljive policijske i kriminalističke serije te vrhunske agente i detektivke.

18:00 Rookie

18:50 Rookie

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:25 Tragovi zločina

22:20 Tragovi zločina



Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri

Ako ste više raspoloženi za filmove, izdvajamo nekoliko blockbustera i napetih trilera na specijaliziranim kanalima:

'Anđeli i demoni' (Star Movies, 20:05) – Tom Hanks u napetoj potrazi za zagonetnim simbolima kroz Vatikan u ekranizaciji bestselera Dana Browna.

'Posljednja pljačka' (Star Movies 22:55) – Akcijski triler o skupini kriminalaca koji planiraju veliki udarac, s napetim zapletom do samog kraja.

'Junački pas Max' (HRT 2 21:08) – Topla obiteljska priča o vojnom psu koji mijenja život jedne obitelji.

'Kolo smrti' (HTV 3 22:00) – Triler Clinta Eastwooda za ljubitelje klasičnih akcijskih filmova.

'Sretno, Leo Grande' (Nova TV 23:40) – Hvaljena komedija-drama s Emmom Thompson o neobičnom prijateljstvu i potrazi za srećom.

*uz korištenje AI-ja