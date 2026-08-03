Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kvizova, ali i vrhunskih filmova. Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti u prime timeu!

HRT 1

HRT 1 donosi večer za ljubitelje dokumentaraca i dramskih serija. Nakon informativnog "Dnevnika 2", otputujte na Sejšele kroz spektakularnu dokumentarnu seriju, a potom uživajte u novoj epizodi drame "Ritam srca".

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Legendarna otočja Indijskog oceana: Sejšeli

21:05 Ritam srca

22:06 Svjetla pozornice: Osamdesete (1. dio)

Foto: HRTi/Screenshot

HRT 2

HRT 2 večeras nudi popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?" i novu epizodu kriminalističke serije "Tandem". Za ljubitelje akcije, u 21:11 slijedi američki film "Posljednja patrola".

19:20 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:11 Posljednja patrola

Foto: HRT

RTL

RTL rezervira večer za obožavatelje domaće serije "San snova" koja vas očekuje u dva uzastopna termina, a zatim slijedi informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:10 San snova

22:05 RTL Direkt

NOVA TV

Na NOVA TV ne propustite nastavak omiljene turske serije "Daleki grad" i napetu dramu "Nasljednik". Kasnije vas očekuju i večernje vijesti te film "Turist".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:05 Večernje vijesti

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi večer prepunu akcije i kriminalističkih zapleta uz "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D.", a potom i dvije epizode popularnih "Zločinačkih umova".

18:45 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV je prava adresa za ljubitelje proceduralnih serija – očekuju vas "Navy CIS" i "Tragovi zločina", a noć završava uz vatrogasnu dramu "Vatreni dečki".

19:00 Rookie

19:55 Navy CIS

20:35 Navy CIS

21:20 Tragovi zločina

22:05 Tragovi zločina

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

19:55 Star Movies: "Nebo boje vanilije" – Romantična SF drama s Tomom Cruiseom i Penélope Cruz o muškarcu kojemu se život pretvori u noćnu moru nakon misteriozne nesreće.

21:59 HTV 3: "Jesenja sonata" – Remek-djelo Ingmara Bergmana s Ingrid Bergman i Liv Ullmann o složenom odnosu majke i kćeri.

22:40 Star Movies: "Hannibal" – Napeti triler Ridleya Scotta s Anthonyjem Hopkinsom u ulozi legendarnog Hannibala Lectera.

23:05 Nova TV: "Turist" – Romantična akcijska drama s Angelinom Jolie i Johnnyjem Deppom, puna obrata i napetosti.

21:11 HRT 2: "Posljednja patrola" – Intenzivan američki akcijski film o policajcima na ulicama Los Angelesa.

*uz korištenje AI-ja

