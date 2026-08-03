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TKO BI JOJ DAO 53?

FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju

Voditeljica Uršula Tolj uživa u ljetnim danima, a u Dalmaciji 'puni baterije'. Skinula se u badić te sunčala tijelo te uživala u radostima u zabavnom i vodenom parku
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FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju
Voditeljica i urednica HRT-a Uršula Tolj posljednje dane godišnjeg odmora iskoristila je za aktivan odmor, druženje s obitelji i punjenje baterija prije povratka brojnim poslovnim obvezama. Ljeto joj je bilo ispunjeno događanjima, a nakon nekoliko dana provedenih u Lici, gdje je doživjela manji pad s bicikla, srećom bez težih posljedica, put ju je odveo prema Dalmaciji. | Foto: Privatni album
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Voditeljica i urednica HRT-a Uršula Tolj posljednje dane godišnjeg odmora iskoristila je za aktivan odmor, druženje s obitelji i punjenje baterija prije povratka brojnim poslovnim obvezama. Ljeto joj je bilo ispunjeno događanjima, a nakon nekoliko dana provedenih u Lici, gdje je doživjela manji pad s bicikla, srećom bez težih posljedica, put ju je odveo prema Dalmaciji. | Foto: Privatni album
Komentari 1

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