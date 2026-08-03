FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju

Voditeljica Uršula Tolj uživa u ljetnim danima, a u Dalmaciji 'puni baterije'. Skinula se u badić te sunčala tijelo te uživala u radostima u zabavnom i vodenom parku
Voditeljica i urednica HRT-a Uršula Tolj posljednje dane godišnjeg odmora iskoristila je za aktivan odmor, druženje s obitelji i punjenje baterija prije povratka brojnim poslovnim obvezama. Ljeto joj je bilo ispunjeno događanjima, a nakon nekoliko dana provedenih u Lici, gdje je doživjela manji pad s bicikla, srećom bez težih posljedica, put ju je odveo prema Dalmaciji.
| Foto: Privatni album
Voditeljica i urednica HRT-a Uršula Tolj posljednje dane godišnjeg odmora iskoristila je za aktivan odmor, druženje s obitelji i punjenje baterija prije povratka brojnim poslovnim obvezama. Ljeto joj je bilo ispunjeno događanjima, a nakon nekoliko dana provedenih u Lici, gdje je doživjela manji pad s bicikla, srećom bez težih posljedica, put ju je odveo prema Dalmaciji. |
Foto: Privatni album
Voditeljica i urednica HRT-a Uršula Tolj posljednje dane godišnjeg odmora iskoristila je za aktivan odmor, druženje s obitelji i punjenje baterija prije povratka brojnim poslovnim obvezama. Ljeto joj je bilo ispunjeno događanjima, a nakon nekoliko dana provedenih u Lici, gdje je doživjela manji pad s bicikla, srećom bez težih posljedica, put ju je odveo prema Dalmaciji.
| Foto: Privatni album
Kao velika zaljubljenica u Split ova vatrena navijačica Hajduka nije propustila proslaviti ni pobjedu bilih protiv ciparskog Paphosa na Poljudu nakon čega je odmor nastavila u nešto opuštenijem ritmu.
| Foto: Privatni album
Za posebno iznenađenje pobrinula se njezina kći Ewa koja ju je odvela u Dalmaland, najpoznatiji zabavni i vodeni park u regiji, gdje su zajedno provele dan ispunjen zabavom, smijehom i osvježenjem.
| Foto: Privatni album
Majka i kći uživale su u brojnim sadržajima koje park nudi, od vodenih atrakcija i bazena do zabavnih sadržaja za sve generacije. Ljetna atmosfera, sunce i opušteno druženje bili su idealan način za završetak godišnjeg odmora.
| Foto: Privatni album
Uršula je pritom ponovno privukla pozornost svojim izgledom. U kupaćem kostimu pokazala je besprijekornu liniju te još jednom potvrdila da s 53 godine izgleda odlično. Mediji godinama često ističu upravo njezinu vitku figuru i duge noge, koje su postale svojevrsni zaštitni znak jedne od najpoznatijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj.
| Foto: Privatni album
Mnogi će se složiti da Uršula i danas plijeni jednaku pozornost kao i na početku svoje televizijske karijere, a tome u prilog idu i komentari koje je dobila na svojim društvenim mrežama, nakon što je objavila fotografije iz Biograda.
| Foto: Privatni album
Nakon odmora ispunjenog sportom, putovanjima, navijanjem i obiteljskim trenucima, Uršula se vraća poslu spremna za nove televizijske izazove.
| Foto: Privatni album
Naime, na HRT-u su već u tijeku pripreme za tradicionalni novogodišnji program, jedan od najvećih televizijskih projekata godine, u kojem Uršula kao glavna i odgovorna urednica i ove godine ima važnu ulogu.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Početkom godine, Uršula je plijenila pažnju na Cesarici. Haljina je naglasila njezinu vitku liniju, a uz nju je iskombinirala cipele na petu, narukvice i torbicu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pozirala je s Bojanom Jambrošićem, a dio atmosfere podijelila je i na svojim društvenim mrežama.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto Privatni album/canva