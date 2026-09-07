Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i ne propustite vrhunske serije, kvizove i filmske hitove
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas očekuje prava TV poslastica - od napetih kriminalističkih serija, popularnih kvizova pa sve do najgledanijih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove večeri!
HRT 1
HRT 1 priprema informativni i dokumentarni spektakl. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, uživajte u veličanstvenim prirodnim prizorima Skandinavije, a zatim u premijeri serije "Ritam srca". Za kraj večeri, ne propustite "Otvoreno" – emisiju koja donosi najvažnije aktualnosti dana.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Divljina Skandinavije: Led i vatra
21:16 Ritam srca
22:20 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje s popularnim kvizom "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi napeti kriminalistički serijal "Tandem". U 21:04 pogledajte američki triler "Tko je komu smjestio". Za ljubitelje dramskih serija, tu su i "Brodolomci" kasnije navečer.
19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:04 Tko je komu smjestio (film)
RTL
RTL donosi premijeru domaće kriminalističke serije "Specijalisti Zagreb" u udarnom terminu, a nakon toga informativni "RTL Direkt" i akcijski triler "Oluja stoljeća".
19:00 RTL Danas
20:15 Specijalisti Zagreb
21:05 Specijalisti Zagreb
22:30 Oluja stoljeća (film)
NOVA TV
Na NOVA TV večer je rezervirana za sport i popularnu domaću seriju "Kumovi", a potom slijedi humoristična "Slučajna obitelj" i dramska serija "Nasljednik".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
21:25 Slučajna obitelj
22:30 Nasljednik
RTL 2
RTL 2 je idealan za sve koji vole akciju i humor. Nakon "Chicago u plamenu", slijede "Zločinački umovi" te hit komedije "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".
18:00 Hitna: Chicago
19:40 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:45 Moderna obitelj
22:35 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim serijama – "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju napetost do kasno u noć.
18:05 Specijalisti: Beč
20:00 Crna lista
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Najbolji filmovi večeri – odaberite svoj blockbuster:
- 20:00 "Zaborav" (Star Movies) – Spektakularni SF akcijski film s Tomom Cruiseom u postapokaliptičnoj budućnosti.
- 21:04 "Tko je komu smjestio" (HRT 2) – Napeti triler s Johnom Cusackom i Geneom Hackmanom o odvjetniku koji se nađe u smrtonosnoj igri mačke i miša.
- 22:30 "Oluja stoljeća" (RTL) – Akcijski triler koji vas drži na rubu sjedala.
- 22:35 "Pravovremeno" (Star Movies) – Kriminalistički triler sa SF elementima, idealan za ljubitelje napetosti.
- 22:20 "Ljubav do ludila" (HTV 3) – Francusko-belgijska drama i ljubavni triler o opsesivnoj ljubavi i zločinu.
Bilo da volite domaće serije, napete trilere ili znanstvenu fantastiku, večeras je pravi trenutak za uživanje uz omiljene TV kanale. Pripremite kokice i uživajte u odličnoj večeri pred ekranom!
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