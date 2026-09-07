Obavijesti

Show

Komentari 0
TV PROGRAM

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Maja Bota Strbe
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata i ne propustite vrhunske serije, kvizove i filmske hitove

Admiral

Večeras nas očekuje prava TV poslastica - od napetih kriminalističkih serija, popularnih kvizova pa sve do najgledanijih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove večeri!

HRT 1

HRT 1 priprema informativni i dokumentarni spektakl. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, uživajte u veličanstvenim prirodnim prizorima Skandinavije, a zatim u premijeri serije "Ritam srca". Za kraj večeri, ne propustite "Otvoreno" – emisiju koja donosi najvažnije aktualnosti dana.

Foto: HRTi/Screenshot

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Divljina Skandinavije: Led i vatra
21:16 Ritam srca
22:20 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje s popularnim kvizom "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi napeti kriminalistički serijal "Tandem". U 21:04 pogledajte američki triler "Tko je komu smjestio". Za ljubitelje dramskih serija, tu su i "Brodolomci" kasnije navečer.

19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:04 Tko je komu smjestio (film)

RTL

RTL donosi premijeru domaće kriminalističke serije "Specijalisti Zagreb" u udarnom terminu, a nakon toga informativni "RTL Direkt" i akcijski triler "Oluja stoljeća".

Zagreb, 03.09.2026 - Premijera nove kriminalisticke serije RTL-a Specijalisti
Foto: Darko Tomas

19:00 RTL Danas
20:15 Specijalisti Zagreb
21:05 Specijalisti Zagreb
22:30 Oluja stoljeća (film)

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za sport i popularnu domaću seriju "Kumovi", a potom slijedi humoristična "Slučajna obitelj" i dramska serija "Nasljednik".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
21:25 Slučajna obitelj
22:30 Nasljednik

RTL 2

RTL 2 je idealan za sve koji vole akciju i humor. Nakon "Chicago u plamenu", slijede "Zločinački umovi" te hit komedije "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".

Schreenshoot
Foto: Schreenshoot 7News

18:00 Hitna: Chicago
19:40 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:45 Moderna obitelj
22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim serijama – "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju napetost do kasno u noć.

18:05 Specijalisti: Beč
20:00 Crna lista
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Najbolji filmovi večeri – odaberite svoj blockbuster:

- 20:00 "Zaborav" (Star Movies) – Spektakularni SF akcijski film s Tomom Cruiseom u postapokaliptičnoj budućnosti.
- 21:04 "Tko je komu smjestio" (HRT 2) – Napeti triler s Johnom Cusackom i Geneom Hackmanom o odvjetniku koji se nađe u smrtonosnoj igri mačke i miša.
- 22:30 "Oluja stoljeća" (RTL) – Akcijski triler koji vas drži na rubu sjedala.
- 22:35 "Pravovremeno" (Star Movies) – Kriminalistički triler sa SF elementima, idealan za ljubitelje napetosti.
- 22:20 "Ljubav do ludila" (HTV 3) – Francusko-belgijska drama i ljubavni triler o opsesivnoj ljubavi i zločinu.

Bilo da volite domaće serije, napete trilere ili znanstvenu fantastiku, večeras je pravi trenutak za uživanje uz omiljene TV kanale. Pripremite kokice i uživajte u odličnoj večeri pred ekranom!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Brankice Čonde? Prije 21 godinu bila je zvijezda 'Big Brothera', evo kako sad izgleda
DANAS JE RIJETKI PREPOZNAJU

Sjećate se Brankice Čonde? Prije 21 godinu bila je zvijezda 'Big Brothera', evo kako sad izgleda

Neko je vrijeme živjela u Dubaiju, gdje je pokušala postati najbolja prijateljica Paris Hilton
FOTO Ove zvijezde život su izgubile u tragičnim nesrećama
NIKAD PREŽALJENI

FOTO Ove zvijezde život su izgubile u tragičnim nesrećama

Tragični odlasci princeze Diane, Paula Walkera i brojnih drugih poznatih osoba ostavili su njihove obitelji i najbliže u dubokoj tuzi. Njihovi životi prekinuti su iznenada u teškim nesrećama, a vijesti o njihovoj smrti odjeknule su diljem svijeta i potresle milijune ljudi.
Laura Prgomet u showu 'Elita' se već ljubila pred kamerama! Evo s kim je završila u krevetu
UPEČATLJIV ULAZAK U REALITY

Laura Prgomet u showu 'Elita' se već ljubila pred kamerama! Evo s kim je završila u krevetu

Laura Prgomet nije htjela ulaziti u detalje incidenta, no sudionicima showa 'Elita' priznala je da je tri dana provela u zatvoru. Kazala je i kako je zaljubljive prirode te je odmah među kandidatima našla simpatiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026