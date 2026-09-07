Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas očekuje prava TV poslastica - od napetih kriminalističkih serija, popularnih kvizova pa sve do najgledanijih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove večeri!

HRT 1

HRT 1 priprema informativni i dokumentarni spektakl. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, uživajte u veličanstvenim prirodnim prizorima Skandinavije, a zatim u premijeri serije "Ritam srca". Za kraj večeri, ne propustite "Otvoreno" – emisiju koja donosi najvažnije aktualnosti dana.

Foto: HRTi/Screenshot

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Divljina Skandinavije: Led i vatra

21:16 Ritam srca

22:20 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje s popularnim kvizom "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi napeti kriminalistički serijal "Tandem". U 21:04 pogledajte američki triler "Tko je komu smjestio". Za ljubitelje dramskih serija, tu su i "Brodolomci" kasnije navečer.

19:17 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:04 Tko je komu smjestio (film)

RTL

RTL donosi premijeru domaće kriminalističke serije "Specijalisti Zagreb" u udarnom terminu, a nakon toga informativni "RTL Direkt" i akcijski triler "Oluja stoljeća".

Foto: Darko Tomas

19:00 RTL Danas

20:15 Specijalisti Zagreb

21:05 Specijalisti Zagreb

22:30 Oluja stoljeća (film)

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za sport i popularnu domaću seriju "Kumovi", a potom slijedi humoristična "Slučajna obitelj" i dramska serija "Nasljednik".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:25 Kumovi

21:25 Slučajna obitelj

22:30 Nasljednik

RTL 2

RTL 2 je idealan za sve koji vole akciju i humor. Nakon "Chicago u plamenu", slijede "Zločinački umovi" te hit komedije "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".

Foto: Schreenshoot 7News

18:00 Hitna: Chicago

19:40 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:45 Moderna obitelj

22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim serijama – "Crna lista" i "Zakon i red: Odjel za žrtve" garantiraju napetost do kasno u noć.

18:05 Specijalisti: Beč

20:00 Crna lista

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Najbolji filmovi večeri – odaberite svoj blockbuster:

- 20:00 "Zaborav" (Star Movies) – Spektakularni SF akcijski film s Tomom Cruiseom u postapokaliptičnoj budućnosti.

- 21:04 "Tko je komu smjestio" (HRT 2) – Napeti triler s Johnom Cusackom i Geneom Hackmanom o odvjetniku koji se nađe u smrtonosnoj igri mačke i miša.

- 22:30 "Oluja stoljeća" (RTL) – Akcijski triler koji vas drži na rubu sjedala.

- 22:35 "Pravovremeno" (Star Movies) – Kriminalistički triler sa SF elementima, idealan za ljubitelje napetosti.

- 22:20 "Ljubav do ludila" (HTV 3) – Francusko-belgijska drama i ljubavni triler o opsesivnoj ljubavi i zločinu.

Bilo da volite domaće serije, napete trilere ili znanstvenu fantastiku, večeras je pravi trenutak za uživanje uz omiljene TV kanale. Pripremite kokice i uživajte u odličnoj večeri pred ekranom!