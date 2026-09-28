TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 28. RUJNA Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima. Izdvajamo najzanimljivije serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica! Izabrali smo za vas najvažnije događaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti u večernjem terminu.
HRT 1
HRT 1 donosi kombinaciju kviza, dokumentarnog i humorističnog programa. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a informativni sadržaji "Dnevnik 2" i "Otvoreno" garantiraju da ćete biti u toku s najvažnijim vijestima. Posebno preporučujemo novu humorističnu seriju "Kako preživjeti u Hrvatskoj" u 21:07 te intrigantnu dokumentarnu seriju "Ispod radara" u 21:36.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom: Rim
21:07 Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako tulumariti kao Hrvat
21:36 Ispod radara
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje napetih kriminalističkih serija i biografskih filmova. Dvostruka doza serije "Tandem" od 20:15 i 21:00 vodi vas kroz uzbudljive zaplete, a u 21:51 ne propustite "BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona", biografski film o usponu i padu legendarne mobilne tehnologije.
20:15 Tandem
21:00 Tandem
21:51 BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona
RTL
RTL nudi večer punu domaćih serija i reality showa. "Divlje pčele" nastavljaju svoju uzbudljivu priču od 20:15, a potom slijedi avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" u 22:45.
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:45 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV nastavlja s omiljenim domaćim serijama i kulinarskim showom. "Kumovi" su na rasporedu u 20:20, a odmah potom slijedi lagana komedija "Slučajna obitelj" u 21:20. Za ljubitelje kuhanja, "Masterchef" počinje u 22:30.
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:30 Masterchef
RTL 2
RTL 2 večeras nudi maraton hit serija. "Chicago u plamenu" donosi dvostruku dozu akcije od 19:10 i 19:55, a zatim slijede "Zločinački umovi" u 21:00 i nezaobilazni "Prijatelji" od 21:50 nadalje.
19:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
DOMA TV
Na Doma TV očekuju vas napete američke i njemačke serije. "FBI 2" od 20:00 i 20:45 vodi vas kroz svijet elitnih agenata, a "Zakon i red: Odjel za žrtve" nastavlja s intrigantnim istragama od 21:25 i 22:05.
20:00 FBI 2
20:45 FBI 2
21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:05 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri
"Indiana Jones i otimači izgubljenog kovčega" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski klasik s Harrisonom Fordom u ulozi neustrašivog arheologa.
"Tvrtka" (Star Movies, 22:25) – Triler s Tomom Cruiseom o mladom odvjetniku koji otkriva mračnu stranu prestižne odvjetničke tvrtke.
"Dosje Valachi" (HTV 3, 22:06) – Kriminalistička drama o mafijaškim tajnama i odmazdi.
"Životna škola" (Star Movies, 17:55) – Topla komedija o životnim lekcijama i obiteljskim vrijednostima.
"BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona" (HRT 2, 21:51) – Biografski film o tehnološkoj revoluciji i padovima u svijetu biznisa.
*uz korištenje AI-ja
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