Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica! Izabrali smo za vas najvažnije događaje i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti u večernjem terminu.

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju kviza, dokumentarnog i humorističnog programa. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a informativni sadržaji "Dnevnik 2" i "Otvoreno" garantiraju da ćete biti u toku s najvažnijim vijestima. Posebno preporučujemo novu humorističnu seriju "Kako preživjeti u Hrvatskoj" u 21:07 te intrigantnu dokumentarnu seriju "Ispod radara" u 21:36.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom: Rim

21:07 Kako preživjeti u Hrvatskoj: Kako tulumariti kao Hrvat

21:36 Ispod radara

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje napetih kriminalističkih serija i biografskih filmova. Dvostruka doza serije "Tandem" od 20:15 i 21:00 vodi vas kroz uzbudljive zaplete, a u 21:51 ne propustite "BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona", biografski film o usponu i padu legendarne mobilne tehnologije.

20:15 Tandem

21:00 Tandem

21:51 BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona

RTL

RTL nudi večer punu domaćih serija i reality showa. "Divlje pčele" nastavljaju svoju uzbudljivu priču od 20:15, a potom slijedi avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:25. Za kraj večeri, informativni "RTL Direkt" u 22:45.

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

22:45 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV nastavlja s omiljenim domaćim serijama i kulinarskim showom. "Kumovi" su na rasporedu u 20:20, a odmah potom slijedi lagana komedija "Slučajna obitelj" u 21:20. Za ljubitelje kuhanja, "Masterchef" počinje u 22:30.

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:30 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton hit serija. "Chicago u plamenu" donosi dvostruku dozu akcije od 19:10 i 19:55, a zatim slijede "Zločinački umovi" u 21:00 i nezaobilazni "Prijatelji" od 21:50 nadalje.

19:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

DOMA TV

Na Doma TV očekuju vas napete američke i njemačke serije. "FBI 2" od 20:00 i 20:45 vodi vas kroz svijet elitnih agenata, a "Zakon i red: Odjel za žrtve" nastavlja s intrigantnim istragama od 21:25 i 22:05.

20:00 FBI 2

20:45 FBI 2

21:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:05 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri

"Indiana Jones i otimači izgubljenog kovčega" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski klasik s Harrisonom Fordom u ulozi neustrašivog arheologa.

"Tvrtka" (Star Movies, 22:25) – Triler s Tomom Cruiseom o mladom odvjetniku koji otkriva mračnu stranu prestižne odvjetničke tvrtke.

"Dosje Valachi" (HTV 3, 22:06) – Kriminalistička drama o mafijaškim tajnama i odmazdi.

"Životna škola" (Star Movies, 17:55) – Topla komedija o životnim lekcijama i obiteljskim vrijednostima.

"BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona" (HRT 2, 21:51) – Biografski film o tehnološkoj revoluciji i padovima u svijetu biznisa.

*uz korištenje AI-ja

