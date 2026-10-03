Obavijesti

Show

Komentari 0
MNOŠTVO FILMOVA I SERIJA!

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

TV PROGRAM ZA SUBOTU 3. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras i ne propustite najveće hitove!

Admiral

Subotnja večer donosi uzbuđenja pred malim ekranima! Glavni TV kanali nude raznovrstan sadržaj – od napetih serija i kvizova, do filmskih blockbustera i dokumentaraca. Evo što ne smijete propustiti večeras od 18 do 23 sata.

HRT 1 

HRT 1 nudi filmsku večer uz dozu humora i romantike. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, na rasporedu je "LOTO 7" (20:07), a potom u 20:15 dolazi šarmantna komedija "Indijski začin na francuski način". Večer završava s "Licorice Pizza" – toplom i duhovitom dramom nominiranom za Oscara.

19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Indijski začin na francuski način
22:58 Licorice Pizza

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominiraju dokumentarci i glazba. U 20:15 kreće "Francuska s Evom Longorijom", a odmah potom "Michael Palin u Venezueli" (20:57). Ljubitelje glazbe oduševit će "Veći od života: Vladavina boy bendova" u 22:40.

20:15 Francuska s Evom Longorijom
20:57 Michael Palin u Venezueli
21:45 Clarksonova farma: Buđenje
22:40 Veći od života: Vladavina boy bendova

RTL 

RTL donosi filmsku akciju i reality showe. Nakon "RTL Danas" (19:00), slijedi "RTL Scena" (20:00), a glavni filmski hit večeri je "Oni koji mi žele smrt" (20:30) – napeti triler s Angelinom Jolie. Za ljubitelje showova, "Love Island Adria" je na rasporedu od 22:40.

19:00 RTL Danas
20:00 RTL Scena
20:30 Oni koji mi žele smrt
22:40 Love Island Adria

Foto: VOYO

NOVA TV 

NOVA TV večeras je u znaku nogometa i akcije! U 18:00 sati počinje prijenos utakmice "UEFA Liga Nacija: Hrvatska – Engleska", a nakon "Dnevnika Nove TV" (19:55), u 21:00 slijedi akcijski film "Samaritanac" sa Sylvesterom Stalloneom. Noć završava uz triler "Najduža noć" (23:05).

18:00 UEFA Liga Nacija: Hrvatska – Engleska
19:55 Dnevnik Nove TV
21:00 Samaritanac
23:05 Najduža noć

RTL 2

RTL 2 pruža večer za ljubitelje kriminalističkih serija i legendarnih sitcomova. Nakon "Chicago u plamenu" (20:10), slijedi "Zločinački umovi" (21:00), a od 22:05 uživajte u humoru uz "Prijatelje" i "Teoriju velikog praska".

20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:05 Prijatelji
23:00 Teorija velikog praska

98398094
Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV 

DOMA TV večeras servira dva velika filmska hita. Od 18:00 gledajte "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", a u 20:00 spektakularni katastrofični film "2012". Za kraj večeri, u 22:35, stiže triler "Dah u tami".

18:00 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje
20:00 2012
22:35 Dah u tami

Najbolji filmski hitovi

"Gola istina" (Star Movies, 20:00) – zabavna komedija s Katherine Heigl i Gerardom Butlerom o ljubavi i suprotnim pogledima na veze

"Zelena milja" (Star Movies, 22:05) – emotivna drama s Tomom Hanksom o čudima i iskupljenju na američkom jugu.

"Norbit" (Star Movies, 17:50) – urnebesna komedija s Eddiejem Murphyjem u više uloga.

"Umberto D." (HTV 3, 20:22) – klasik talijanske kinematografije o borbi starijeg čovjeka za dostojanstvo.

"Bulevar sumraka" (HTV 3, 22:06) – legendarni noir o propasti slavne glumice.

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Ljiljane? Tražila je vezu u 'Ljubav na selu', a pogledajte kako danas izgleda
BILA JE HIT

FOTO Sjećate se Ljiljane? Tražila je vezu u 'Ljubav na selu', a pogledajte kako danas izgleda

Ljiljanu Jurić gledali smo u prošloj sezoni showa 'Ljubav je na selu', gdje se natjecala za srce farmera Josipa. Iznenadila ga je činjenicom da je napisala tri knjige o duhovnosti
EKSKLUZIVNO Dario Šarić kupio je vilu od 4,5 milijuna eura: Evo kako izgleda luksuzno imanje
TIK DO MORA

EKSKLUZIVNO Dario Šarić kupio je vilu od 4,5 milijuna eura: Evo kako izgleda luksuzno imanje

Dario Šarić (32), hrvatski košarkaški reprezentativac i bivša NBA zvijezda, sada može uživati u Šibeniku u vlastitom resortu 10 metara od mora
Otkazan je koncert Bajage i Instruktora u Koprivnici: 'Stvoren je nepotreban pritisak'
OGLASILI SE ORGANIZATORI

Otkazan je koncert Bajage i Instruktora u Koprivnici: 'Stvoren je nepotreban pritisak'

Koncert zakazan za 17. listopada u Koprivnici je otkazan, a Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata isto traži i od Grbina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026