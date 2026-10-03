Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer donosi uzbuđenja pred malim ekranima! Glavni TV kanali nude raznovrstan sadržaj – od napetih serija i kvizova, do filmskih blockbustera i dokumentaraca. Evo što ne smijete propustiti večeras od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 nudi filmsku večer uz dozu humora i romantike. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, na rasporedu je "LOTO 7" (20:07), a potom u 20:15 dolazi šarmantna komedija "Indijski začin na francuski način". Večer završava s "Licorice Pizza" – toplom i duhovitom dramom nominiranom za Oscara.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Indijski začin na francuski način

22:58 Licorice Pizza

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominiraju dokumentarci i glazba. U 20:15 kreće "Francuska s Evom Longorijom", a odmah potom "Michael Palin u Venezueli" (20:57). Ljubitelje glazbe oduševit će "Veći od života: Vladavina boy bendova" u 22:40.

20:15 Francuska s Evom Longorijom

20:57 Michael Palin u Venezueli

21:45 Clarksonova farma: Buđenje

22:40 Veći od života: Vladavina boy bendova

RTL

RTL donosi filmsku akciju i reality showe. Nakon "RTL Danas" (19:00), slijedi "RTL Scena" (20:00), a glavni filmski hit večeri je "Oni koji mi žele smrt" (20:30) – napeti triler s Angelinom Jolie. Za ljubitelje showova, "Love Island Adria" je na rasporedu od 22:40.

19:00 RTL Danas

20:00 RTL Scena

20:30 Oni koji mi žele smrt

22:40 Love Island Adria

Foto: VOYO

NOVA TV

NOVA TV večeras je u znaku nogometa i akcije! U 18:00 sati počinje prijenos utakmice "UEFA Liga Nacija: Hrvatska – Engleska", a nakon "Dnevnika Nove TV" (19:55), u 21:00 slijedi akcijski film "Samaritanac" sa Sylvesterom Stalloneom. Noć završava uz triler "Najduža noć" (23:05).

18:00 UEFA Liga Nacija: Hrvatska – Engleska

19:55 Dnevnik Nove TV

21:00 Samaritanac

23:05 Najduža noć

RTL 2

RTL 2 pruža večer za ljubitelje kriminalističkih serija i legendarnih sitcomova. Nakon "Chicago u plamenu" (20:10), slijedi "Zločinački umovi" (21:00), a od 22:05 uživajte u humoru uz "Prijatelje" i "Teoriju velikog praska".

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:05 Prijatelji

23:00 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

DOMA TV večeras servira dva velika filmska hita. Od 18:00 gledajte "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", a u 20:00 spektakularni katastrofični film "2012". Za kraj večeri, u 22:35, stiže triler "Dah u tami".

18:00 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje

20:00 2012

22:35 Dah u tami

Najbolji filmski hitovi

"Gola istina" (Star Movies, 20:00) – zabavna komedija s Katherine Heigl i Gerardom Butlerom o ljubavi i suprotnim pogledima na veze

"Zelena milja" (Star Movies, 22:05) – emotivna drama s Tomom Hanksom o čudima i iskupljenju na američkom jugu.

"Norbit" (Star Movies, 17:50) – urnebesna komedija s Eddiejem Murphyjem u više uloga.

"Umberto D." (HTV 3, 20:22) – klasik talijanske kinematografije o borbi starijeg čovjeka za dostojanstvo.

"Bulevar sumraka" (HTV 3, 22:06) – legendarni noir o propasti slavne glumice.

*uz korištenje AI-ja

