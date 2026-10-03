TV PROGRAM ZA SUBOTU 3. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras i ne propustite najveće hitove!
Evo što gledati večeras na TV-u
Subotnja večer donosi uzbuđenja pred malim ekranima! Glavni TV kanali nude raznovrstan sadržaj – od napetih serija i kvizova, do filmskih blockbustera i dokumentaraca. Evo što ne smijete propustiti večeras od 18 do 23 sata.
HRT 1
HRT 1 nudi filmsku večer uz dozu humora i romantike. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, na rasporedu je "LOTO 7" (20:07), a potom u 20:15 dolazi šarmantna komedija "Indijski začin na francuski način". Večer završava s "Licorice Pizza" – toplom i duhovitom dramom nominiranom za Oscara.
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Indijski začin na francuski način
22:58 Licorice Pizza
HRT 2
Na HRT 2 večeras dominiraju dokumentarci i glazba. U 20:15 kreće "Francuska s Evom Longorijom", a odmah potom "Michael Palin u Venezueli" (20:57). Ljubitelje glazbe oduševit će "Veći od života: Vladavina boy bendova" u 22:40.
20:15 Francuska s Evom Longorijom
20:57 Michael Palin u Venezueli
21:45 Clarksonova farma: Buđenje
22:40 Veći od života: Vladavina boy bendova
RTL
RTL donosi filmsku akciju i reality showe. Nakon "RTL Danas" (19:00), slijedi "RTL Scena" (20:00), a glavni filmski hit večeri je "Oni koji mi žele smrt" (20:30) – napeti triler s Angelinom Jolie. Za ljubitelje showova, "Love Island Adria" je na rasporedu od 22:40.
19:00 RTL Danas
20:00 RTL Scena
20:30 Oni koji mi žele smrt
22:40 Love Island Adria
NOVA TV
NOVA TV večeras je u znaku nogometa i akcije! U 18:00 sati počinje prijenos utakmice "UEFA Liga Nacija: Hrvatska – Engleska", a nakon "Dnevnika Nove TV" (19:55), u 21:00 slijedi akcijski film "Samaritanac" sa Sylvesterom Stalloneom. Noć završava uz triler "Najduža noć" (23:05).
18:00 UEFA Liga Nacija: Hrvatska – Engleska
19:55 Dnevnik Nove TV
21:00 Samaritanac
23:05 Najduža noć
RTL 2
RTL 2 pruža večer za ljubitelje kriminalističkih serija i legendarnih sitcomova. Nakon "Chicago u plamenu" (20:10), slijedi "Zločinački umovi" (21:00), a od 22:05 uživajte u humoru uz "Prijatelje" i "Teoriju velikog praska".
20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:05 Prijatelji
23:00 Teorija velikog praska
DOMA TV
DOMA TV večeras servira dva velika filmska hita. Od 18:00 gledajte "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", a u 20:00 spektakularni katastrofični film "2012". Za kraj večeri, u 22:35, stiže triler "Dah u tami".
18:00 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje
20:00 2012
22:35 Dah u tami
Najbolji filmski hitovi
"Gola istina" (Star Movies, 20:00) – zabavna komedija s Katherine Heigl i Gerardom Butlerom o ljubavi i suprotnim pogledima na veze
"Zelena milja" (Star Movies, 22:05) – emotivna drama s Tomom Hanksom o čudima i iskupljenju na američkom jugu.
"Norbit" (Star Movies, 17:50) – urnebesna komedija s Eddiejem Murphyjem u više uloga.
"Umberto D." (HTV 3, 20:22) – klasik talijanske kinematografije o borbi starijeg čovjeka za dostojanstvo.
"Bulevar sumraka" (HTV 3, 22:06) – legendarni noir o propasti slavne glumice.
*uz korištenje AI-ja
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