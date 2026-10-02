Otkazan je koncert Bajage i Instruktora u Koprivnici: 'Stvoren je nepotreban pritisak'

Koncert Bajage i Instruktora, zakazan za 17. listopada u Koprivnici, službeno je otkazan, objavili su organizatori. Objasnili su što stoji iza takve odluke.

"Ovim putem obavještavamo javnost i posjetitelje da se koncert grupe Bajaga i Instruktori, najavljen za 17. listopada u Koprivnici, nažalost neće održati. U javnom su se prostoru pojavile neprovjerene i netočne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore. Naš je primarni cilj posjetiteljima i glazbenicima osigurati sigurno, pozitivno i ugodno okruženje i atmosferu kakvu svaki glazbeni događaj i zaslužuje. Procijenili smo da to u trenutnim okolnostima nažalost nije moguće ostvariti na razini koju naša publika očekuje i zaslužuje.

Izuzetno nam je žao zbog svih koji su se veselili ovom susretu te se iskreno zahvaljujemo na velikom interesu i podršci. Vjerujemo i nadamo se da će se ubrzo otvoriti nova prilika za druženje Bajage i Instruktora s koprivničkom publikom. Svi kupci ulaznica ostvaruju pravo na potpun povrat novca. Povrat će se vršiti automatski preko prodajnog sustava Entrio putem kojeg su ulaznice i kupljene", napisali su u priopćenju.

Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nadalje, iz Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata na konferenciji u Puli tražili su od gradonačelnika Peđe Grbina da otkaže koncert Momčila Bajagića Bajage koji je najavljen za doček Nove godine u Puli. Žele da se umjesto njega angažira neki hrvatskog izvođača, navodi Istarski.hr.

Predsjednik Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata Vladimir Gašparini rekao je da ne želi na gradskom dočeku slušati izvođača koji je, kako kaže, tijekom rata nastupao pred pripadnicima snaga koje su napadale Hrvatsku.

– Tražimo od gradonačelnika Grbina da odustane od angažiranja Bajage za Novu godinu. Neka pozove jednog hrvatskog izvođača na doček Nove godine – rekao je Gašparini.

Pula: Gradonačelnik Pule Peđa Grbin predstavio proračun za 2026. godinu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Predstavnici udruge odmah su, međutim, naglasili da njihov zahtjev ne znači da se zalažu za zabranu Bajaginih koncerata.

– Pet puta smo ponovili da smo protiv svih zabrana. Ako je Bajagin koncert u Areni i ljudi plate kartu, nemamo ništa protiv toga. Tko ga želi slušati, neka ga sluša – poručio je potpredsjednik udruge Lorens Legović.

Gradonačelnik Pule Grbin je za portal Istarski.hr komentirao zahtjev udruge.

"Prilikom odabira izvođača nismo i nećemo se baviti krvnim zrncima. U Novu 2027. ući ćemo s veseljem i 220 u voltima", rekao je novinarima Grbin.

Udruga hrvatskih branitelja (UHB RH) prošli je tjedan pozvala mjerodavne državne ustanove da uvedu jasne kriterije i obveznu provjeru javnog djelovanja stranih izvođača prije njihova angažmana u Hrvatskoj, piše Hina.

Ministre su pozvali da predlože Vladi donošenje propisa kojima bi se "zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podupiru agresivne ratnohuškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija te kleveću hrvatsku naciju i državu".

Pritom su spomenuli srpske izvođače Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića-Bajagu.