Evo što je RJ Mitte objavio samo nekoliko sati prije nagle smrti

Glumac RJ Mitte, najpoznatiji po ulozi sina Waltera Whitea u popularnoj seriji Breaking Bad, preminuo je u 35. godini života. Njegov predstavnik potvrdio je tragičnu vijest, a glumac je samo nekoliko sati prije smrti na društvenim mrežama podijelio posljednju objavu.

Smrt mladog glumca izazvala je šok među brojnim obožavateljima i kolegama koji se od njega opraštaju. Mitte je pronađen bez svijesti u ponedjeljak, 12. listopada, na adresi u Brownsvilleu u Teksasu. Samo nekoliko sati prije tragedije, Mitte je na Instagramu objavio promotivni materijal za novi nezavisni film One Eye Open u kojem glumi. Film je nedavno postao dostupan na raznim platformama za streaming, a njegovu objavu pogledajte ovdje.

Foto: Danny Moloshok

U svom posljednjem intervjuu za Joe Vulpis Podcast, snimljenom početkom listopada, osvrnuo se na svoju ulogu u kultnoj seriji. Priznao je kako bi ga gledanje vlastitih grešaka na ekranu često bacilo u očaj i negativno utjecalo na njega.

​- Za mene to jednostavno ne pomaže. Zadržavam se na tome i vrtim se u krug. Stalno se pitam što sam mogao napraviti drugačije - rekao je tada glumac.

Vijest o njegovom preranom odlasku duboko je potresla glumačku ekipu serije Breaking Bad. Bryan Cranston, koji je glumio njegovog oca, izrazio je duboku tugu i nazvao ga svojim slatkim sinom.

Cranston se prisjetio njihovog nedavnog razgovora porukama, kada su dogovarali zajednički ručak, te je izrazio žaljenje zbog gubitka tolikog potencijala. Aaron Paul, poznat po ulozi Jessea Pinkmana, dodao je kako mu je srce potpuno slomljeno. Dean Norris, koji je utjelovio njegovog ujaka Hanka, prisjetio se Mitteea kao predivnog mladića.

Foto: Phil McCarten

Podsjetimo, RJ Mitteu je u dobi od tri godine dijagnosticirana cerebralna paraliza, a on je tu činjenicu iskoristio kako bi postao glasni borac za prava osoba s invaliditetom. Njegova uloga u seriji, gdje njegov lik također ima cerebralnu paralizu, smatra se velikim iskorakom za televizijsku industriju.

Bio je ambasador za razne udruge te predsjednik vlastite fondacije koja podržava filantropske inicijative u zajednici. Često je govorio o povezanosti fizičkog invaliditeta i mentalnog zdravlja, ističući kako su osobe s invaliditetom izloženije vršnjačkom zlostavljanju.

Glumac je bio zaručen za svoju partnericu Kennedy Suarez, a njihovo se vjenčanje željno iščekivalo.

*uz korištenje AI-ja



