Obavijesti

Show

Komentari 2
TUŽAN ODLAZAK

Evo što je RJ Mitte objavio samo nekoliko sati prije nagle smrti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Evo što je RJ Mitte objavio samo nekoliko sati prije nagle smrti
3
Foto: Mario Anzuoni
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zvijezda Breaking Bada RJ Mitte samo je nekoliko sati prije smrti na Instagram story stavio svoju posljednju objavu

Admiral

Glumac RJ Mitte, najpoznatiji po ulozi sina Waltera Whitea u popularnoj seriji Breaking Bad, preminuo je u 35. godini života. Njegov predstavnik potvrdio je tragičnu vijest, a glumac je samo nekoliko sati prije smrti na društvenim mrežama podijelio posljednju objavu.

Smrt mladog glumca izazvala je šok među brojnim obožavateljima i kolegama koji se od njega opraštaju. Mitte je pronađen bez svijesti u ponedjeljak, 12. listopada, na adresi u Brownsvilleu u Teksasu. Samo nekoliko sati prije tragedije, Mitte je na Instagramu objavio promotivni materijal za novi nezavisni film One Eye Open u kojem glumi. Film je nedavno postao dostupan na raznim platformama za streaming, a njegovu objavu pogledajte ovdje.

FILE PHOTO: Mitte poses at the Television Academy's Performers Peer Group cocktail reception to celebrate the 66th Primetime Emmy Awards in Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

U svom posljednjem intervjuu za Joe Vulpis Podcast, snimljenom početkom listopada, osvrnuo se na svoju ulogu u kultnoj seriji. Priznao je kako bi ga gledanje vlastitih grešaka na ekranu često bacilo u očaj i negativno utjecalo na njega.

​- Za mene to jednostavno ne pomaže. Zadržavam se na tome i vrtim se u krug. Stalno se pitam što sam mogao napraviti drugačije - rekao je tada glumac.

HOLLYWOOD TUGUJE Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'
Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'

Vijest o njegovom preranom odlasku duboko je potresla glumačku ekipu serije Breaking Bad. Bryan Cranston, koji je glumio njegovog oca, izrazio je duboku tugu i nazvao ga svojim slatkim sinom.

Cranston se prisjetio njihovog nedavnog razgovora porukama, kada su dogovarali zajednički ručak, te je izrazio žaljenje zbog gubitka tolikog potencijala. Aaron Paul, poznat po ulozi Jessea Pinkmana, dodao je kako mu je srce potpuno slomljeno. Dean Norris, koji je utjelovio njegovog ujaka Hanka, prisjetio se Mitteea kao predivnog mladića. 

FILE PHOTO: RJ Mitte attends the Entertainment Weekly Screen Actors Guild Awards nominee party in Los Angeles
Foto: Phil McCarten

Podsjetimo, RJ Mitteu je u dobi od tri godine dijagnosticirana cerebralna paraliza, a on je tu činjenicu iskoristio kako bi postao glasni borac za prava osoba s invaliditetom. Njegova uloga u seriji, gdje njegov lik također ima cerebralnu paralizu, smatra se velikim iskorakom za televizijsku industriju.

Bio je ambasador za razne udruge te predsjednik vlastite fondacije koja podržava filantropske inicijative u zajednici. Često je govorio o povezanosti fizičkog invaliditeta i mentalnog zdravlja, ističući kako su osobe s invaliditetom izloženije vršnjačkom zlostavljanju.

Glumac je bio zaručen za svoju partnericu Kennedy Suarez, a njihovo se vjenčanje željno iščekivalo.

*uz korištenje AI-ja
GLUMILI U BREAKING BAD Bryan Cranston oprašta se od RJ Mittea: 'Nedostajat ćeš mi, sine'
Bryan Cranston oprašta se od RJ Mittea: 'Nedostajat ćeš mi, sine'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'
HOLLYWOOD TUGUJE

Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'

Glumac kojeg je proslavila uloga Waltera Whitea Jr. preminuo je u ponedjeljak u Teksasu. Uz glumačku karijeru, zalagao se za prava osoba s invaliditetom
FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ove svjetske zvijezde su preminule prije 40. rođendana

Brojne svjetske zvijezde napustile su nas prije nego što su proslavile 40. rođendan. Od holivudskih legendi do mladih glumačkih nada, njihove prerane smrti potresle su javnost, a uloge po kojima ih pamtimo i danas čuvaju uspomenu na njih.
Nosila povodac, grudima razbija prozor, gola grli pitona: Ove 18+ scene Sydney se ne zaboravljaju
SERIJA EUPHORIA

Nosila povodac, grudima razbija prozor, gola grli pitona: Ove 18+ scene Sydney se ne zaboravljaju

Glumica Sydney Sweeney svjetsku je popularnost stekla zbog HBO-ove hit serije 'Euforija', u kojoj se njezin lik, Cassie Howard, pojavljuje u eksplicitnim scenama. U jednoj takvoj Sydney na krevetu glumi psića, a sada korzet iz te scene prodaje kao kostim za Noć vještica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026