Bryan Cranston oprašta se od RJ Mittea: 'Nedostajat ćeš mi, sine'

Glumački svijet potresla je vijest o smrti RJ-a Mitteа, glumca najpoznatijeg po ulozi Waltera Whitea Jr. u kultnoj seriji 'Breaking Bad'. Njegov televizijski otac Bryan Cranston oprostio se od njega emotivnom objavom na društvenim mrežama, prisjećajući se zajedničkih godina snimanja i posebnog odnosa koji su izgradili na setu. Cranston je otkrio da ga je vijest duboko pogodila, osobito zato što su se njih dvojica prije samo nekoliko tjedana dopisivala i razgovarala o odlasku na zajednički ručak.

- Preminuo je RJ Mitte, moj dragi sin iz serije Breaking Bad. Upoznao sam ga kada je imao samo 14 godina, nakon što je dobio ulogu Waltera Whitea Jr., koju je igrao s toliko radosti i entuzijazma - napisao je glumac uz zajedničku fotografiju.

Cranston je u svojoj objavi istaknuo Mitteovu upornost, talent i predanost poslu. Glumac je odrastao s cerebralnom paralizom, no to ga nije spriječilo da izgradi uspješnu karijeru i postane prepoznatljivo lice televizijske industrije.

- Iako je rođen s cerebralnom paralizom, nikada – baš nikada – nije dopustio da mu taj izazov bude izgovor za bilo što. S velikom je odlučnošću prihvaćao zahtjevan raspored snimanja - prisjetio se Cranston.

Foto: Rocco Spaziani

Dodao je kako je Mitte tijekom snimanja često slušao savjete svojih televizijskih roditelja, koje su utjelovili on i Anna Gunn, iako bi ih kao tinejdžer ponekad odlučio zanemariti kako bi učio na vlastitim pogreškama.

- Bio je zvijezda hit-serije, a ipak samo dijete - napisao je Cranston, prisjećajući se početaka snimanja 2007. godine.

Prema njegovim riječima, Mitte je s vremenom izrastao u iznimno sposobnog glumca, a iskustvo stečeno u seriji iskoristio je i za zalaganje za prava osoba s invaliditetom u filmskoj industriji. Njegov angažman obuhvaćao je i humanitarni rad usmjeren na pomoć zajednici osoba s invaliditetom.

- Gubitak tolikog potencijala i obećavajuće budućnosti uistinu je golem - poručio je glumac.

Foto: IMDB

Posebno potresan dio Cranstonove poruke odnosio se na njihove posljednje razgovore.

- Posebno je poražavajuća vijest da si je oduzeo život. Zašto? Još smo se prije nekoliko tjedana dopisivali i dogovarali kada bismo se mogli naći na ručku - napisao je.

- Ne znam bi li taj ručak promijenio njegovu budućnost. Ali znam da sam ga volio i da sam istinski uživao u vremenu provedenom s njim tijekom godina snimanja serije, kao i nakon što je pozornost javnosti usmjerena na Breaking Bad splasnula - dodao je.



- Nedostajat ćeš mi, sine - zaključio je svoju objavu kratkim, ali snažnim riječima.

Od Mitteа se oprostio i Aaron Paul, koji je u seriji utjelovio Jesseja Pinkmana. Glumac nije skrivao koliko ga je vijest pogodila.

- Potpuno sam shrvan. Slomljen sam zbog ove vijesti. RJ, volim te, prijatelju. Nedostajat ćeš nam - poručio je za The Hollywood Reporter.

Paul je pritom uputio i poruku svima koji se možda suočavaju s teškim životnim razdobljem.

- A tko god ovo čita, neka zna da je voljen i da nije sam. Uvijek to imajte na umu - dodao je.

Foto: IMDB

Dean Norris, koji je u seriji glumio Hanka Schradera, također je izrazio šok i tugu. Istaknuo je da je Mittea upoznao dok je još bio mladić te da je tijekom snimanja nastojao paziti na njega.

- Bio je divan mladić i silno će nam nedostajati. Ovo je tako srceparajuće, ne mogu vjerovati. Mislima sam uz njega i njegovu obitelj - napisao je Norris.

Brojni glumci i filmski djelatnici na društvenim su mrežama podijelili poruke u kojima su se prisjetili Mitteova karaktera i njegova doprinosa filmskoj industriji.