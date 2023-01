Princ Harry otkrio: 'Za mene je rat počeo smrću moje majke...'

Tijekom razgovora sa Andersonom Cooperom (55), princ Harry (38) pričao je o svojem odnosu sa bratom Williamom, ocem Charlesom te o tome kako se osjećao kada mu je majka, princeza Diana preminula.

POGLEDAJTE VIDEO:

Princ Harry imao je tek 12 godina kada je saznao da mu je majka umrla. Doživio je traumatično iskustvo te dugo vremena je odbijao prihvatiti da majke više nema. Princeza Diana poginula je u prometnoj nesreći, u autu kojim je upravljao vozač Henri Paul. Paparazzi su ih pratili na putu te su ostale fotografije na kojima se nalaze detalji nesreće. Princ je pogledao samo jednu fotografiju na kojoj se nalazi mamin zatiljak na stražnjem sjedalu. Dalje nije htio gledati kako bi si skratio bol. Na sprovodu je prvi put zaplakao i od tada nikada više. Bilo je puno rupa u izvješću o nesreći te se princ Harry i dalje pita što se točno dogodilo. Nakon toga je počeo puno piti, čak je i pribjegao drogama. Pušio je travu i uzimao kokain i tražio je način da zaplače i izbaci sve iz sebe.

Foto: Youtube screenshoot

Za brata Williama tvrdi da nije bio u dobrim odnosima, stalno su se prepirali. Jednom je došlo do fizičkog obračuna.

-On je čitao puno tabloida, puno priča. I imao je nekoliko problema, koji nisu bili utemeljeni na stvarnosti. A ja sam branio svoju ženu. On ju je napadao. Nije bila tamo u to vrijeme, ali pričao je o njoj. Njegove frustracije su rasle, i rasle, i rasle. Vikao je na mene, uzvratio sam mu vikom. Nije bilo lijepo. Nije bilo nimalo ugodno. A on je 'puknuo'. I gurnuo me na pod - izjavio je Harry.

Foto: Yui Mok/PA/PIXSELL

Za suprugu Meghan Markle je rekao da ju isprva nisu prihvaćali u obitelji zbog stereotipa da je Amerikanka, glumica, rastavljena i crnkinja. To je ostavljalo dojam na princa Harryja, no, tvrdi da se sada promijenio.

- Umjestio da pijem i drogiram se ja sam našao ljubav svog života i dobio sam priliku da osnujem obitelj - kaže princ.

Princ Harry je progovorio o tome kako on i njegov brat William, nisu htjeli da im otac oženi kraljicu Camillu.

-Nismo mislili da je to potrebno. Mislili smo da će to prouzročiti više štete no što će biti koristi. I ako je sada sa svojom osobom. To je onda dovoljno. Zašto ići toliko daleko, ako to nije nužno? - rekao je princ.

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

Trenutačno se ne čuje s bratom Williamom ali se nada da će naći mir. Isto tako, ni s ocem nije dugo razgovarao. Nada se da će popraviti odnos s bratom i tatom kako je to oduvijek želio, a tvrdi da ne može ni zamisliti da se vraća u kraljevsku obitelj.

