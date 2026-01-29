Evo što se će događati u vašim najdražim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Ivica traži od Ante da mu vrati sve što mu pripada. U kući Šušnjara stanje se pogoršava zbog Ankina čudnog ponašanja. Rajka se uselila kod Ivice, a Ante naređuje da se Tereza i Vice iste večeri zaruče. Teodora je proširila glasinu da je Katarina pokušala zavesti Jakova pa situacija izmiče kontroli kad im mještanke stignu na vrata i ozlijede Zoru. Ante dozna da se Mirjana i dalje viđa s Domazetom te šalje Čavku da ga se zauvijek riješi.

La Promesa

HRT1 13:20

Curro je shrvan nakon Eugenijine smrti, a pokušavajući organizirati njezin pokop, primi težak udarac. Catalina je opet s djecom i čini se da će Adriano preživjeti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novoga šokantnog zločina. Tajne su duboko zakopane, a tim čini sve da dođe do istine. Burgess i Ruzek su zabrinuti za Makaylino psihičko zdravlje.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Zeynep kaže da se Kader više ne vraća Tülay i Erkanu i da će ostati u Serhatovoj kući, pod Berrakinim krovom. Berrak tvrdi da je to nemoguće i da ne može zadržati Kader u toj kući.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Eksplozija koja se dogodi u zasjedi, odnosi živote četvorice ljudi, a Kaya završava teško ozlijeđen. Kad se osvijesti, vrišti da ne vidi. Alya, kao liječnica, procjenjuje da je moguće pucanje ili odvajanje mrežnice.

Cacau

HRT1 12:30

Tiago otkrije Aniti i Martimu da će otići u Brazil kako bi se pomirio s Cacau. Sluša snimku Tiaga i Sal. Guto joj savjetuje da pokuša oprostiti Tiagu, ali ona oklijeva.