Evo što se će događati u vašim najdražim serijama u četvrtak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što se će događati u vašim najdražim serijama u četvrtak
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 29. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Ivica traži od Ante da mu vrati sve što mu pripada. U kući Šušnjara stanje se pogoršava zbog Ankina čudnog ponašanja. Rajka se uselila kod Ivice, a Ante naređuje da se Tereza i Vice iste večeri zaruče. Teodora je proširila glasinu da je Katarina pokušala zavesti Jakova pa situacija izmiče kontroli kad im mještanke stignu na vrata i ozlijede Zoru. Ante dozna da se Mirjana i dalje viđa s Domazetom te šalje Čavku da ga se zauvijek riješi.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Curro je shrvan nakon Eugenijine smrti, a pokušavajući organizirati njezin pokop, primi težak udarac. Catalina je opet s djecom i čini se da će Adriano preživjeti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novoga šokantnog zločina. Tajne su duboko zakopane, a tim čini sve da dođe do istine. Burgess i Ruzek su zabrinuti za Makaylino psihičko zdravlje.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Zeynep kaže da se Kader više ne vraća Tülay i Erkanu i da će ostati u Serhatovoj kući, pod Berrakinim krovom. Berrak tvrdi da je to nemoguće i da ne može zadržati Kader u toj kući.

Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Eksplozija koja se dogodi u zasjedi, odnosi živote četvorice ljudi, a Kaya završava teško ozlijeđen. Kad se osvijesti, vrišti da ne vidi. Alya, kao liječnica, procjenjuje da je moguće pucanje ili odvajanje mrežnice.

Foto: NEVZAT ALTIN

Cacau

HRT1 12:30

Tiago otkrije Aniti i Martimu da će otići u Brazil kako bi se pomirio s Cacau. Sluša snimku Tiaga i Sal. Guto joj savjetuje da pokuša oprostiti Tiagu, ali ona oklijeva.

