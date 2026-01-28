Znate li vi točan odgovor na ovo matematičko pitanje iz Potjere?

U novoj epizodi 'Potjere' ekipa nažalost nije uspjela 'pobjeći' lovkinji Morani Zibar. U završnu potjeru išla su tek dva igrača, borili su se za 12.000 eura, no sreća ih ovoga puta nije pomazila. Treći je igrao Nikola koji se odlučio za višu ponudu, 11.000 eura. A jedno od pitanja koje mu se pojavilo na ploči bilo je matematičko.

Za koju od ovih binarnih matematičkih operacija ne vrijedi komutativnost?, glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori su bili: A) za množenje, B) za oduzimanje, C) za zbrajanje.

Foto: screenshot/HRT

Nikola je odgovorio B) za oduzimanje.

Foto: screenshot/HRT

I to je bio točan odgovor. Lovkinja Morana odgovorila je A) za množenje, što nije bilo točno, a Nikola je tako dobio korak prednosti.

Što je komutativnost?

Komutativnost je matematičko svojstvo binarnih operacija prema kojem zamjena mjesta elemenata ne mijenja krajnji rezultat.