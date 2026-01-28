Obavijesti

Show

Komentari 3
MORANA NIJE ZNALA

Znate li vi točan odgovor na ovo matematičko pitanje iz Potjere?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Znate li vi točan odgovor na ovo matematičko pitanje iz Potjere?
2
Foto: screenshot/HRT

U novoj epizodi kviza 'Potjera' do kraja su došla svega dva igrača. Jedan od njih, Nikola, odlučio se za višu ponudu, a jedno od pitanja koje mu se pojavilo na ploči bilo je matematičko

Admiral

U novoj epizodi 'Potjere' ekipa nažalost nije uspjela 'pobjeći' lovkinji Morani Zibar. U završnu potjeru išla su tek dva igrača, borili su se za 12.000 eura, no sreća ih ovoga puta nije pomazila. Treći je igrao Nikola koji se odlučio za višu ponudu, 11.000 eura. A jedno od pitanja koje mu se pojavilo na ploči bilo je matematičko. 

ISKUŠAJTE ZNANJE I Tomislav i lovac Mladen kiksali na ovom pitanju u Potjeri. Znate li vi puni naziv ministarstva?
I Tomislav i lovac Mladen kiksali na ovom pitanju u Potjeri. Znate li vi puni naziv ministarstva?

Za koju od ovih binarnih matematičkih operacija ne vrijedi komutativnost?, glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori su bili: A) za množenje, B) za oduzimanje, C) za zbrajanje. 

Foto: screenshot/HRT

Nikola je odgovorio B) za oduzimanje.

Foto: screenshot/HRT

I to je bio točan odgovor. Lovkinja Morana odgovorila je A) za množenje, što nije bilo točno, a Nikola je tako dobio korak prednosti. 

Što je komutativnost? 

Komutativnost je matematičko svojstvo binarnih operacija prema kojem zamjena mjesta elemenata ne mijenja krajnji rezultat. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati
NJEN PROJEKT

Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati

U skladu s bijelom temom kampanje, Sydney je pozirala i u raskošnom čipkastom korzetu. Na drugoj fotki brala je ruže u vrtu, a na trećoj fotki pozira u premalenoj majici
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
ROMANTIČNA GESTA

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve

Bivši kandidati iz posljednje sezone showa 'Ljubav je na selu' i dalje uživaju u romantičnoj idili. Ponekad lijepe trenutke podijele i na društvenim mrežama i oduševe pratitelje
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'
VELIKA ULOGA

Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'

Poznata glumica progovorila je o životu s likom koji je prerastao televizijske okvire, posebnoj atmosferi na setu i uspjehu serije Kumovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026