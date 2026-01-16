Evo što ste prepustili u vašim omiljenim serijama ovog tjedna

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Dok Sikirica privodi Antu, Domazet traga za dokazima koji bi mu mogli pomoći da riješi misterij Josipove smrti. U Vrilo dolazi putujuća kazališna družina Salto Vitale. Katarina zove Domazeta da ide s njom. Nakon što je Mirjana posrami zbog toga što želi ići na “prostačku” predstavu, Cvita se naljuti na Nikolu jer joj nije čuvao leđa.

UTORAK Zora je opčinjena životom putujućega kazališta, a pogotovo pjevačem Jasminom. Ante pritišće Cvitu govoreći da bi joj život mogao postati pakao ako ne uvjeri Katu da mu proda zemlju.

SRIJEDA Domazet pronađe svjedoka Josina ubojstva. Mirjana i dalje zlostavlja Cvitu iza Nikolinih leđa. Jasmin predlaže Zori da napusti selo i pridruži se njegovoj družini kao pjevačica.

ČETVRTAK Ante izlazi kao pobjednik u sukobu protiv Katarine. Izgleda da će ona morati ustupiti svoja polja. Tereza priznaje da je Južna Amerika predaleka za nju i moli Vicu da ostanu u Vrilu.

PETAK Nakon što otkrije tko je ubio Petra, Domazet šuti, dok je Ivica prisiljen priznati Rajki svoju nekadašnju zabranjenu strast prema majci sestara Runje. Katarina razmišlja otići iz Vrila zauvijek. Teodora otkriva da je trudna.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Lisandro se prema obitelji ponaša nevjerojatno bahato. Leocadia odluči financirati Manuelov projekt. Rómulo se ispriča Píji što je bio tako služben posljednjih dana.

UTORAK Esmeralda im pokaže smaragde iza kojih stoji neka zagonetna priča. Samuel pozove Maríju Fernández na red zbog njezina ponašanja prema novoj Petri.

SRIJEDA Eugenia se vratila sa šokantnom vijesti. Lope i Curro dobiju paket iz draguljarnice: narukvicu sa smaragdom.

ČETVRTAK Leocadia priđe Eugeniji nakon što je Lorenzo potvrdio odluku da je vrati u sanatorij. Curro i Lope ne shvaćaju značenje narukvice iz draguljarnice.

PETAK Manuel prijavi Burdini krađu novca i automobila jer ne vjeruje Toñu. Adriano prepozna Lisandra iz njegovih sumnjivih poslova s grofom De Monteverdeom. Lorenzo i Leocadia počinju planirati kako će se riješiti Eugenije.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Zamjenik nadzornika Miller traži od tima da uhiti policajca u patroli Davea Wheelana, koji je snimljen kako ubija mladog Afroamerikanca tijekom prometne kontrole. Snimka ubojstva širi se društvenim mrežama.

UTORAK Ruzekova oca policajca otima banda koja u zamjenu za njegov život želi identitet povjerljivog doušnika. Tim mora smisliti način kako ga spasiti a da se ne ugrozi sigurnost CIA-e.

SRIJEDA Tim je u potrazi za serijskim silovateljem koji je ostavio malo dokaza. Zamjenik nadzornika inzistira da policijski posao tim obavlja strogo zakonski, a Voight se opet pokušava oduprijeti uobičajenim sklonostima kad vodi istragu.

ČETVRTAK Tim istražuje niz brutalnih provala u domove, a Upton se pita utječe li njezin odnos s Halsteadom na to kako obavlja posao.

PETAK Burgess je napadnuta i oteta tijekom istrage pa je tim u utrci s vremenom kako bi je spasio prije nego što bude prekasno. Bori se za život nakon ranjavanja.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

PONEDJELJAK Kad istina izađe na vidjelo, ono što Serhat osjeća nije samo bijes nego razorna bol. Saznanje koje ga pogađa otvara stare rane i ostavlja ga slomljenog, nesposobnog ignorirati prošlost koja mu se ponovno nameće.

UTORAK Dok Zeynep tjeskobno čeka vijesti od Cihana, sve je jači osjećaj da se događa nešto ozbiljno. Ubrzo otkriva kamo je Serhat otišao, svjesna da bi taj potez mogao imati teške posljedice. No kad shvati istinu, već je prekasno.

SRIJEDA Serhat se suočava s bratom Canom, tražeći odgovore koje dugo nije želio čuti. Čitajući pisma koja je Berrak ostavila iza sebe, pokušava razumjeti prošlost i razloge odluka koje su obilježile njihove živote. Svako novo saznanje dodatno ga potresa.

ČETVRTAK Na vidjelo izlazi jedini kontakt spremljen u Berrakinu telefonu, što otvara nova pitanja i produbljuje sumnje. Tragovi se polako povezuju, a istina poprima sve jasnije obrise. Serhat shvaća da se iza svega krije više nego što je mogao naslutiti.

PETAK Zeynep i Serhat slijede tragove koje je Berrak ostavila. Ne slute spletke koje pripremaju Tülay i Erkan, kao ni šokantnu istinu koju Ebru sprema unijeti u obitelj Tecer. Ono što slijedi moglo bi zauvijek promijeniti sudbinu svih uključenih.

Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Alya i Cihan pokušavaju sačuvati ljubav unatoč prijetnjama koje dolaze iznutra, svjesni da su okruženi neprijateljstvom. Njihova borba za zajedništvo postaje sve teža.

UTORAK Teško ozlijeđena Mine završi u bolnici, a situacija postaje još dramatičnija jer je trudna. Alya, unatoč svemu, pokušava spasiti i Mine i njezino nerođeno dijete. Dijete ne preživljava, a Mine, slomljena i ogorčena, za tragediju okrivljuje Alyu.

SRIJEDA Dok se svi pokušavaju nositi s posljedicama događaja koji su ih zadesili, Mine u rukama drži dokumente koji mogu uništiti cijelu obitelj Albora. Svjesna njihove moći, koristi ih kao posljednji adut.

ČETVRTAK Sadakat, odlučna da po svaku cijenu zaštiti obitelj, povlači koban potez i puca u Mine. Alya svjedoči tom činu, duboko potresena i razapeta između istine koju zna i šutnje koja se od nje očekuje. Žena po imenu Emel tvrdi da u Boranovu grobu nije on nego njezin muž.

PETAK Cihan i Kaya počinju potragu za istinom, ne znajući kamo će ih ona odvesti. Dok se tajne gomilaju, Alya i Cihan pokušavaju pronaći mir jedno u drugom, barem na trenutak. Iako se na horizontu nazire nova oluja, u svijetu u kojem istina nosi tešku cijenu, ljubav ostaje njihova jedina nada.

Foto: NOVATV

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Sal i Quim žele da se Cacau mora vratiti u Itacaré. Rui odlazi i ostavlja Marca s Manuelom, kojem nudi da nadzire radove. Cacau moli Marca dopuštenje da otputuje s Marquinhom u Brazil.

UTORAK Regina otvara lijes i ugleda okrutnu Simoneinu poruku u kojoj joj se kune na osvetu. Regina je tužna i govori Jaimeu i Valdemaru da želi da Simone pati.

SRIJEDA Cacau i Tiago se šokiraju kad Regina otkrije da je Marco poslao snimku na kojoj su Tiago i Sal intimni. Cacau ne može oprostiti Tiagu jer joj je tajio svoju vezu sa Sal.

ČETVRTAK Simone pokuša uzeti Marquinha, a Rosa se uspaničari. Marlene ispituju o Cacauinoj nesreći. Rui i Marco razgovaraju o tome da ubiju Manuela kako bi prikrili Cacauinu otmicu.

PETAK Marlene obeća Tiradentesu da će se osvetiti onima koji su naudili Cacau. Simone uzme Marquinha iz krevetića i kada pokuša pobjeći, Cacau i Sal je spriječe i izbace na ulicu.

Foto: promo