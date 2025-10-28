Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Šimun je ljutit na Martu zbog Mile i Olge, a sukob se produbi kad nalazi Roberta u njezinoj kući. Karlo odlučuje prodati firmu, iako Šimunu ne želi priznati zašto se predao.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Curro kaže Alonsu da je njegov sin, a da mu je Jana sestra, kao i istinu o Doloresinoj smrti. Samuel izjavi ljubav Maríji Fernández, a Curro Ángeli.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju jer ga zapovjednik Ron Perry želi koristi kao izložbeni automobil. No poludjela žena sva u krvi oštećuje patrolni automobil.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Vili je u nevolji jer se poigrao s Damjanovom motorolom. Lea i Vili bježe iz kuće, a Klaudija ih nalazi u parku. Veljko je ljut na Damjana kad čuje što se dogodilo i želi ga izbaciti iz kuće. Una i Miro se brinu zbog rezultata testa.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Dan je sprovoda i za Bosnu kreću Lara, Tomi, Luce i Janko u jednom autu, u drugom Vesna i Aljoša s Mirjanom. Martin se u zadnji trenutak odluči ići i poveze ga Braco. Na sprovod na kraju stižu jedino Gotovci i Mirjana. Spomenka vidi Stanislava s Danicom na kavi i ljubomorna je, pogotovo kad Anđela potpiri priču.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:30

Regina je zadovoljna što su uhitili Simone, a Susana otkrije da je vidjela Simone kako potkupljuje Soraiju da ubije Justina. Simone prijeti osvetom Susani.

Foto: promo