Doznajte što vas očekuje ovog utorka 28. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Šimun je ljutit na Martu zbog Mile i Olge, a sukob se produbi kad nalazi Roberta u njezinoj kući. Karlo odlučuje prodati firmu, iako Šimunu ne želi priznati zašto se predao.
La Promesa
HRT1 13:20
Curro kaže Alonsu da je njegov sin, a da mu je Jana sestra, kao i istinu o Doloresinoj smrti. Samuel izjavi ljubav Maríji Fernández, a Curro Ángeli.
Chicago P.D.
RTL2 18:20
Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju jer ga zapovjednik Ron Perry želi koristi kao izložbeni automobil. No poludjela žena sva u krvi oštećuje patrolni automobil.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Vili je u nevolji jer se poigrao s Damjanovom motorolom. Lea i Vili bježe iz kuće, a Klaudija ih nalazi u parku. Veljko je ljut na Damjana kad čuje što se dogodilo i želi ga izbaciti iz kuće. Una i Miro se brinu zbog rezultata testa.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Dan je sprovoda i za Bosnu kreću Lara, Tomi, Luce i Janko u jednom autu, u drugom Vesna i Aljoša s Mirjanom. Martin se u zadnji trenutak odluči ići i poveze ga Braco. Na sprovod na kraju stižu jedino Gotovci i Mirjana. Spomenka vidi Stanislava s Danicom na kavi i ljubomorna je, pogotovo kad Anđela potpiri priču.
Cacau
HRT 12:30
Regina je zadovoljna što su uhitili Simone, a Susana otkrije da je vidjela Simone kako potkupljuje Soraiju da ubije Justina. Simone prijeti osvetom Susani.
