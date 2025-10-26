Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li se Marta uspjeti iskupiti za sve zlo?!

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
PONEDJELJAK Martu nenajavljeno posjećuje brat Robert, koji je pušten na uvjetnu slobodu. Želi se iskupiti, no Marta mu ne vjeruje, ali kad mu pozli, Marta se jako zabrine. Olga se javi na Šimunov mobitel i dozna da Mila nije dobro. Rimac je vraćen na posao i ne želi odustati od potrage za Blankom.
UTORAK Šimun je ljutit na Martu zbog Mile i Olge, a sukob se produbi kad nalazi Roberta u njezinoj kući. Karlo odlučuje prodati firmu, iako Šimunu ne želi priznati zašto se predao.
SRIJEDA Marta ima halucinaciju u kojoj joj se ukazuje Edo. Pokazuje joj kako izgledaju posljedice njezinih odluka. Ukazuje joj na brak bez ljubavi sa Šimunom, da je oduvijek voljela i još voli Karla, kao i to da joj Olgina propast neće donijeti sreću. Šimun krivi Martu za tragediju i ne vjeruje joj.
ČETVRTAK Marta i Olga se napokon mire, a Paula ne može vjerovati. Međutim, Martini osjećaji su zaista iskreni. Odlučna je popraviti sve što je uništila. Prvo treba spojiti Šimuna i Olgu, i to joj polazi za rukom, ali to nije sve. Karlo ostavlja Martinu kuću i grad iza sebe. Hoće li ga Marta stići zaustaviti? Hoće li kraj ipak biti sretan?
La Promesa
HRT1 13:20
PONEDJELJAK Curro spriječi Lorenza da udari Janu. Marcelo se oprosti od La Promese. Santos i Petra maltretiraju Píju kako bi je udaljili od Ricarda. María Fernández i Samuel uspiju prodati vazu.
UTORAK Curro kaže Alonsu da je njegov sin, a da mu je Jana sestra, kao i istinu o Doloresinoj smrti. Samuel izjavi ljubav Maríji Fernández, a Curro Ángeli.
SRIJEDA Jana zahtijeva od Cruz i Leocadije da joj kažu istinu. Samuel odluči otići s La Promese. Ángela i Curro se poljube. Manuel se vrati s putovanja u Italiju i nađe Janu kako nastrijeljena krvari.
ČETVRTAK Janino ranjavanje potpuno paralizira La Promesu. Tko ju je pokušao ubiti? Narednik Burdina dolazi istražiti slučaj, a dr. Gamarra pokušava spasiti život Jani i djetetu.
PETAK Novine su objavile istinu o Currovu podrijetlu, što je izazvalo svađu između Cruz, Leocadije i Lorenza. Burdina je otkrio čiji je gumb koji je Manuel našao u Janinoj šaci.
Chicago P.D.
