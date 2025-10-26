Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li se Marta uspjeti iskupiti za sve zlo?!

PONEDJELJAK Tijekom nadzora ustrijeljen je diler, a Ruzek puca u njegova ubojicu. Unutar kuće u kojoj je bio obračun detektivi otkrivaju pancirne metke koji su ukradeni u Kanadi i koji se mogu povezati s nekoliko ubojstava.

UTORAK Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju jer ga zapovjednik Ron Perry želi koristi kao izložbeni automobil. No poludjela žena sva u krvi oštećuje patrolni automobil.

SRIJEDA Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio Joe Catalano, nećak drugog šefa mafije.

ČETVRTAK Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj.

PETAK Velika pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Nakon što je saznao da Ante čuva Divninu sliku u novčaniku, Veljko odlazi kod Divne po odgovore. Potvrdi mu sumnje. Lorena se vraća natrag Šimatima. Jakovu je sve teže jer ih je sad troje. Vili shvati da Damjan ima policijsku motorolu u kući.

UTORAK Vili je u nevolji jer se poigrao s Damjanovom motorolom. Lea i Vili bježe iz kuće, a Klaudija ih nalazi u parku. Veljko je ljut na Damjana kad čuje što se dogodilo i želi ga izbaciti iz kuće. Una i Miro se brinu zbog rezultata testa.

SRIJEDA Jakov je iznenađen rezultatima testa očinstva. Joco i Jakov razgovaraju o svojim strahovima i opcijama koje su pred njima. Marina je ljuta na Veljka dok su klinci i dalje ljuti na Damjana.

ČETVRTAK Veljko mora tražiti od Ivane medicinsku dokumentaciju ne bi li izbjegao kaznu zbog nepojavljivanja na ročištu, a novi šok mu stigne kad ga Klaudija obavijesti da je za njim raspisana tjeralica. Joco je šokiran kad shvati što Jakov želi: namjestiti rezultate testiranja.

PETAK Ivana uhvati Jakova kako petlja s testom očinstva nakon što su on i Miro dali uzorke. Ivana uhvati Klaudiju kako Veljku opipava ranu od nesreće. Ivanu prožme val ljubomore. Toma se budi kraj Nike pa, dok ona još spava, potpisuje papire za rastavu.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Akrapi su uznemireni zbog Zovkove prijetnje Martinu. Zvoni je dosta da Anđela glumi glavu kuće i lupi šakom o stol. Martin dolazi na imanje posavjetovati se sa Šimom i shvate da je on nehotice omogućio Ivki da nastavi kockati od kuće.

UTORAK Dan je sprovoda i za Bosnu kreću Lara, Tomi, Luce i Janko u jednom autu, u drugom Vesna i Aljoša s Mirjanom. Martin se u zadnji trenutak odluči ići i poveze ga Braco. Na sprovod na kraju stižu jedino Gotovci i Mirjana. Spomenka vidi Stanislava s Danicom na kavi i ljubomorna je, pogotovo kad Anđela potpiri priču.

SRIJEDA Mještani se prijavljuju za testiranje kako bi se ustanovilo postoje li podudarni donori bubrega za Marka. Goranu lakne kad ga Karmela odgovori od dileme bi li se prijavio, i nije jedini koji se boji testirati. Jadranka i Vinko vratili su se iz Bosne s Jadrankinim ocem Miljenkom.

ČETVRTAK Vinkov prijedlog da se proda Jadrankina obiteljska kuća u Bosni nije dobro sjeo ni Miljenku ni Jadranki. Ivka se osjeća neshvaćeno i odlučuje napraviti odmak. Zaglavčani se organiziraju i kombijima odlaze na testiranje potencijalnih donora za Marka u Splitu. Drago Golemac završi u prijevozu s Tomijem, Martinom i dugogodišnjim neprijateljem Bracom.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Susana prihvaća Valdemarovu poslovnu ponudu i kaže Sal da se seli. Salomão se iznenadi kad čuje da je nakit Simonein izgovor kako bi je oslobodili od optužbe za Justinovu smrt.

UTORAK Regina je zadovoljna što su uhitili Simone, a Susana otkrije da je vidjela Simone kako potkupljuje Soraiju da ubije Justina. Simone prijeti osvetom Susani.

SRIJEDA Susana pokušava objasniti da nikad nije namjeravala nauditi Cacau ni Marquinhu dok je pomagala Simone u bolnici. Marlene kaže Sal da ne zna gdje je Majoris, ali da bi mogla saznati jesu li je potkupili.

ČETVRTAK Simone optuži Reginu, aludirajući da nosi Valdemarovo dijete. Jaime traži dokaz i otkrije da nemaju isto prezime. Rui upozorava Susanu da je Simone nakon uhićenja svašta kadra učiniti.

PETAK Sal moli Tomanéa da nađe Susanu, vjerujući da on zna gdje je Majoris. Cacau je oduševljena posjetom čokoladarskoj tvrtki Equador.