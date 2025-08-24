Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Iglaz opet postaje tužitelj i dozna što Ceylin skriva

Obiteljske tajne

RTL 22:15

PONEDJELJAK Serdar napravi nepromišljen potez i prijatelje uvaljuje u još veću nepriliku od one u kojoj već jesu. Ilgaz ponovno postaje tužitelj i dozna što Ceylin skriva. Istina o Enginovu ubojstvu otkrivena je zahvaljujući njegovoj videosnimci. Dok se Çınar i njegovi prijatelji vraćaju, policija ih uhićuje.

UTORAK U strahu za život Laçin se pita što će joj Yekta učiniti. Pars pokušava doznati kakve su bile namjere Çınara i njegovih prijatelja, a Ceylin se ponudi da im bude odvjetnica na ispitivanju u postaji. Traži se odgovor na pitanje čije je tijelo bilo u vozilu. U tužiteljstvu Yekta i Laçin gledaju videosnimku koju je Engin poslao Ceylin. Sad roditelji znaju pravu istinu o Enginovoj smrti.

SRIJEDA Dok Eren pokušava pronaći nove tragove, Metin i Derya doznaju gdje je nestala djevojka. Je li to povezano s tijelom u Serdarovu automobilu? Hoće li Ceylin uspjeti spasiti Çınara i prijatelje?

ČETVRTAK Serdar otkriva Yekti sve o Zaferovoj smrti te kako je Metin pokušao prikriti ubojstvo svog sina. Također, prizna da je radio za Engina i da je s Ozgurom zakopao Zaferovo tijelo u šumi. Ilgaz i Pars istražuju tko bi mogao biti počinitelj.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Jana i Manuel su u braku, ali Cruz još odbija prihvatiti njihovu sreću - iako mora obuzdati svoje namjere zbog Leocadijine prijetnje.

UTORAK Jana odluči organizirati slavlje za članove posluge koji nisu mogli biti na vjenčanju. Catalina kaže Alonsu da želi otići živjeti kod tete Clare.

SRIJEDA Samuel je u bolnici. Petra odlučuje reći Santosu istinu o navodnoj smrti njegove majke. Posluga iznenađuje Janu velikom proslavom njezina vjenčanja.

ČETVRTAK Santos se razbjesni kad sazna da mu je majka živa. Marcelo nauči obijati brave i sprema se otvoriti vrata tajnog prolaza. Cruz odluči razgovarati s Rómulom o Leocadijinoj prošlosti.

PETAK Rómulo objašnjava Cruz da nije ubio Leocadiju jer je nosila dijete. Catalina bratu otkriva plan koji je Cruz skovala s Pelayom. Manuel predlaže Jani medeni mjesec. Samuel se vraća ranjen i distanciran prema Maríji.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Robin čeka da bude primljena na psihijatrijski odjel, a dr. Manning dobiva pomoć detektiva Jaya Halsteada dok liječi mladog pacijenta koji je bio napadnut.

UTORAK Nekoliko mjeseci nakon što je ranjen ispred bolnice, dr. Daniel Charles priprema se svjedočiti protiv napadača. Dr. Robin Charles otpuštena je iz rehabilitacijske ustanove, ali dr. Rhodes brine njezino ponašanje kod kuće.

SRIJEDA Dr. Choi i dr. Manning usred su obiteljske drame kada pacijentice ne daju znakove života nakon pada, a roditelji krive svog sina koji konzumira marihuanu.

ČETVRTAK Dr. Choi i Goodwin sukobljavaju se oko etičkog pitanja kad se pacijent odbije testirati na HIV virus. U međuvremenu, dr. Halstead i dr. Manning liječe pacijenta koji pati od iznenadne paralize.

PETAK Dr. Daniel Charles nađe se pod pritiskom kad se dr. Choi i dr. Manning ne slože s njegovom odlukom o bebi koja je rođena ovisna o heroinu. Dr. Rhodes se bavi posljedicama Robinina odlaska.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Cihanovo namjerno i pažljivo isplanirano uplitanje u zatvorski sustav uznemiruje sve one s neprijateljske strane. Njegove prave namjere ubrzo izlaze na vidjelo - čim uđe, suočava Ecmela i Halisa kako bi otkrio tko stoji iza Boranova ubojstva.

UTORAK Cihan se nalazi pod pritiskom sa svih strana, a uz to mora voditi i unutarnju borbu protiv sve nemirnijeg Albora klana. U središtu sukoba nalazi se Alya, a Cihan bez oklijevanja riskira vlastiti život kako bi je spasio. Kako sukobi izbijaju u sve većim razmjerima, tako Cihan postaje svjestan jedne stvari - sve je bliži Boranovu ubojici.

SRIJEDA Dok Cihan pokušava ostati čvrst oslonac Alyi, neočekivan razvoj događaja vezan uz Borana mijenja mu fokus. Obuzet bijesom i odlučnošću, Cihan kreće u razotkrivanje laži koje su Nadim i Ecmel godinama skrivali.

ČETVRTAK Zerrinina trudnoća opet sukobljava dvije zaraćene obitelji, a Kaya se suočava s pitanjem koje ga izjeda: je li dijete njegovo? Zerrinina iznenadna i šokantna ispovijed tjera Kayu na impulzivnu odluku.

PETAK Alya odlučuje ostati u konaku, čime stavlja točku na igru koju su počeli Sadakat i Mine. Cihan je odlučan u svojoj namjeri te poručuje da s Mine nikad neće graditi zajedničku budućnost.

Leyla

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Civan napokon uspijeva prevladati gubitak pamćenja i suočava se s istinama koje je mjesecima nesvjesno nosio u sebi. Svaka emocija vraća se poput lavine, a istine koje izranjaju iz zaborava više ne ostavljaju mjesta iluzijama.

UTORAK Svoju bol i bijes Leyla pretvara u oružje te obitelji Yıldız daje do znanja koliko su je njihova djela koštala. Njezina osveta nije glasna, ali je razorna - i pogađa točno tamo gdje najviše boli. Tajna koju godinama skrivaju Hatice i Ferda izlazi na vidjelo i razdire temelje obitelji Yıldız.

SRIJEDA Obiteljski odnosi, nekad stabilni, sad su rastrgani nepovratno. Nur, ne sluteći što je čeka, odlazi u vilu u kojoj je nekoć živio njezin otac - i tamo nailazi na osobu koju nije očekivala. Taj susret iz prošlosti stavlja je pred nove izazove.

ČETVRTAK Dok napetost doseže vrhunac, a svi igraju svoje posljednje karte, Civan više ne može podnijeti ono što vidi i čuje. A kad Leyla izrekne istinu koja mu probija srce, njegov svijet se konačno raspada.

PETAK Nur i Leyla rame uz rame vode borbu kako bi spasili Civana, dok se neočekani oproštaji i iznenadni rastanci redaju jedan za drugim. Dok Nur s jedne strane pokušava upoznati živopisne i tajanstvene članove obitelji, s druge se pokušava nositi s ucjenama Leyle i Malija.

Cacau

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Valdemar savjetuje Lalá da odustane od osvete Jaimeu. Joana otkrije sestri Nandi da je Salomão otkrio njezin plan s Lalá protiv Jaimea. Zabrinuta je jer bi mogla završiti u zatvoru.

UTORAK Marco ljutito odlazi nakon što mu je Tiago rekao da su u ratu sva sredstva dopuštena. Cacau pritisne Tiaga da ode kako bi zaštitila vezu s Marcom.

SRIJEDA Marco poljubi Cacau, a ona glumi da joj je to nebitno. Ona zamoli Quima da poštuje njezinu odluku o ostanku s Marcom. Tiago je neutješan.

ČETVRTAK Simone pokuša umiriti Ruija. Objasni mu da nije umiješana u smrt gđe Salete. No uznemiri se kad čuje da joj je Susana slična. Tiago odluči otići u Portugal i odustaje od Cacau.

PETAK Regina i Justino razgovaraju o odgodi vjenčanja Cacau i Marca. Salomão pritišće Lalá kako bi mu odala gdje je Joana. Quim prihvati Anitinu zamisao da se Cacau preseli u roditeljsku kuću.