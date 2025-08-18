Glumicu iz serije 'Daleki grad' usporedili su s Jennifer Lopez

Glumicu Sahru Sas (30), koja je hrvatskoj javnosti poznata po ulozi u seriji 'Daleki grad' obožavatelji su prozvali turskom Jennifer Lopez. Istanbulska glumica vrijeme trenutno provodi odmarajući u Grčkoj, a na društvenim mrežama često se pohvali fotografijama. Obožavatelji je nerijetko "zasipaju" gomilom komentara.

U posljednje vrijeme turska glumica periodično objavljuje fotografije, a one najnovije su u ljetnim izdanjima. Nakon što je objavila fotografiju s otoka Samosa obožavateljica ju je usporedila s poznatom američkom glumicom i pjevačicom Jennifer Lopez.

- Nevjerojatno koliko me podsjećaš na JLo - napisala joj je obožavateljica.

Inače, tursku glumicu na Instagram profilu trenutno prati više od 700 tisuća pratitelja.

Publika je Sahru mogla upoznati u seriji 'Daleki grad', gdje je utjelovila emocionalno osjetljivu Naru. Uz to, desetogodišnju glumačku karijeru gradila je i u serijama 'Žena', 'Nevinost', 'Jama'...

Poznata je i po ulogama iz filmova 'Zemheri' (2020), 'Nekoliko dana prije zalaska sunca' (2023) i 'Ataturk 1881.-1919.' (2024.).