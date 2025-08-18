Obavijesti

Show

Komentari 1
SAHRA SAS

Glumicu iz serije 'Daleki grad' usporedili su s Jennifer Lopez

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Glumicu iz serije 'Daleki grad' usporedili su s Jennifer Lopez
1
Foto: Instagram

Sahra Sas nerijetko se na svojim društvenim mrežama pohvali ljetnim fotografijama. Na Instagramu je prati više od 700 tisuća pratitelja, a obožavateljica joj je sada dala i veliki kompliment

Glumicu Sahru Sas (30), koja je hrvatskoj javnosti poznata po ulozi u seriji 'Daleki grad' obožavatelji su prozvali turskom Jennifer Lopez. Istanbulska glumica vrijeme trenutno provodi odmarajući u Grčkoj, a na društvenim mrežama često se pohvali fotografijama.  Obožavatelji je nerijetko "zasipaju" gomilom komentara.

PREGLED TJEDNA Evo što ste propustili u svojim najdražim serijama ovog tjedna
Evo što ste propustili u svojim najdražim serijama ovog tjedna

U posljednje vrijeme turska glumica periodično objavljuje fotografije, a one najnovije su u ljetnim izdanjima. Nakon što je objavila fotografiju s otoka Samosa obožavateljica ju je usporedila s poznatom američkom glumicom i pjevačicom Jennifer Lopez.

- Nevjerojatno koliko me podsjećaš na JLo - napisala joj je obožavateljica.

Inače, tursku glumicu na Instagram profilu trenutno prati više od 700 tisuća pratitelja.

Publika je Sahru mogla upoznati u seriji 'Daleki grad', gdje je utjelovila emocionalno osjetljivu Naru. Uz to, desetogodišnju glumačku karijeru gradila je i u serijama 'Žena', 'Nevinost', 'Jama'...

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u sapunicama: Pars zahtijeva Yektino uhićenje, a Ilgaz dozna Nevinu tajnu
Evo što vas čeka u sapunicama: Pars zahtijeva Yektino uhićenje, a Ilgaz dozna Nevinu tajnu

Poznata je i po ulogama iz filmova 'Zemheri' (2020), 'Nekoliko dana prije zalaska sunca' (2023) i 'Ataturk 1881.-1919.' (2024.). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ako vam je vruće, ovo radije preskočite! Badići naših slavnih dama sve su manji...
POZDRAV LJETU

FOTO Ako vam je vruće, ovo radije preskočite! Badići naših slavnih dama sve su manji...

Još malo pa će kolovoz 'iscuriti', jesen će pokucati na prozor, zato naše poznate dame što više uživaju po plažama diljem Jadrana. Svaka, naravno, ima svoj faktor. U igri su razni modeli, ali glavno je pravilo - što manje, to bolje.
Fotke DiCaprija i nove mlade djevojke na jahti: 'Mala, ne brini, proš'o sam ja i Titanic'
LJEPOTICA POKAZALA FIGURU

Fotke DiCaprija i nove mlade djevojke na jahti: 'Mala, ne brini, proš'o sam ja i Titanic'

Slavni glumac i njegova 23 godine mlađa djevojka uživaju ovih dana na jahti. Kupaju se i druže, a manekenka nije propustila priliku pokazati svoju isklesanu liniju...
Glorija iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako izgleda bez filtera
ATRAKTIVNA RIJEČANKA

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako izgleda bez filtera

Glorija Jelovac bila je jedna od kandidatkinja u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'. Ovih dana podijelila je na društvenim mrežama nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025