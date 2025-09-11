Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovoga četvrtka

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku. Tajna je povezana s Paulinim 20. rođendanom, kad se tegla srušila na njega, ozlijedila mu rame i time mu okončala košarkašku karijeru.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 13:20

Ángela povjeri majci da je prekinula studij, ali to vodi do nečeg još goreg: Curro će je pratiti na zabavu grofa i grofice De Ballester. Santos se vraća u zadnjem trenu.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:45

Merdan kaže da nije upetljan u Çınarov nestanak, ali prizna Erinu i Ilgazu da zna tko ga je pratio prije nestanka. Derya shvaća da su Ilgaz i Pars u maničnoj potrazi za nekim.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:15

Vilma savjetuje Crnog da se dogovori s Gabrijelom i isplati je. Predlaže mu da se za tu svrhu okoristi Veljkovom firmom. Crni odlazi kod Željke, gdje uoči fotografiju s vjenčanja Nike i Tome na kojoj je Gabrijela. Lorena požali što je došla u Jocinu vilu. Petra je odlučna zaštititi Lorenu pod svaku cijenu i očita Joci lekciju. Veljko se opet nađe u nevolji.

Foto: Matko Stankovic

Cacau

HRT 12:30

Lola ispituje Tomanéa, Soraiju i Baobá o Cacauinoj otmici. Baobá govori da su je samo htjeli zaštititi. Justino i Marco su odahnuli kada su doznali da Simone dolazi na Cacauino vjenčanje.

Foto: promo