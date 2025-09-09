Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak: Teresa i Vera istražuju Alonsovu prošlost

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak: Teresa i Vera istražuju Alonsovu prošlost
Foto: promo

Doznajte što vas očekuje ovog utorka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Miro kaže Pauli da je Tomo ozlijedio Karla. Paula misli da Miro mulja. No kad vidi Karla i Tomu, pomisli da je Tomo u opasnosti. Paula je stjerana u kut. U strahu za muža mora činiti što Miro želi.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 13:20

Jana i Manuel vrate se na La Promesu, gdje moraju odgovarati za novinski izvještaj o svom vjenčanju. Jana otkrije Manuelu da će biti otac. Teresa i Vera istražuju Alonsovu prošlost i boje se da je u tajnoj sobi imao ljubavnicu.

Foto: promo

Obiteljske tajne

RTL 00:45

Pars i Erin ne vjeruju osobi koja je priznala Zaferovo ubojstvo. Ceylin se veseli budućnosti s Ilgazom. Snimka Zafera i Çınara netom prije Zaferove smrti dotuče Ilgaza, koji se slomi.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:15

UTORAK Jakov je upao na zaruke Mire i Une. Marina je u strahu jer je Damjan u baru s njima i zanima ga što se događa. Pijani Damjan dolazi u Veljkovu kuću gdje zaspi na kauču u dnevnoj sobi. Tamo ga nalazi Miro. Drago pokušava razgovarati sa Sanjom, koja ga krivo shvati i pomisli da on želi razvod od nje. Gabrijela upozorava Lorenu da ne smije vjerovati Crnom.

Foto: Jeffrey Jemric

Cacau

HRT 12:30

Soraia moli Cacau da ode u Bahiju s njom i Quimom kako bi kupila odjeću za vjenčanje. Cacau se složi. Valdemar otkrije Lalá da Regina i Salomão imaju neke mutne poslove.

Foto: HRT

