Doznajte što vas očekuje ovog utorka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u utorak: Teresa i Vera istražuju Alonsovu prošlost
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Miro kaže Pauli da je Tomo ozlijedio Karla. Paula misli da Miro mulja. No kad vidi Karla i Tomu, pomisli da je Tomo u opasnosti. Paula je stjerana u kut. U strahu za muža mora činiti što Miro želi.
La Promesa
HRT 13:20
Jana i Manuel vrate se na La Promesu, gdje moraju odgovarati za novinski izvještaj o svom vjenčanju. Jana otkrije Manuelu da će biti otac. Teresa i Vera istražuju Alonsovu prošlost i boje se da je u tajnoj sobi imao ljubavnicu.
Obiteljske tajne
RTL 00:45
Pars i Erin ne vjeruju osobi koja je priznala Zaferovo ubojstvo. Ceylin se veseli budućnosti s Ilgazom. Snimka Zafera i Çınara netom prije Zaferove smrti dotuče Ilgaza, koji se slomi.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:15
UTORAK Jakov je upao na zaruke Mire i Une. Marina je u strahu jer je Damjan u baru s njima i zanima ga što se događa. Pijani Damjan dolazi u Veljkovu kuću gdje zaspi na kauču u dnevnoj sobi. Tamo ga nalazi Miro. Drago pokušava razgovarati sa Sanjom, koja ga krivo shvati i pomisli da on želi razvod od nje. Gabrijela upozorava Lorenu da ne smije vjerovati Crnom.
Cacau
HRT 12:30
Soraia moli Cacau da ode u Bahiju s njom i Quimom kako bi kupila odjeću za vjenčanje. Cacau se složi. Valdemar otkrije Lalá da Regina i Salomão imaju neke mutne poslove.
