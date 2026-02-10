U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'

Jedno naizgled bezazleno pitanje u HRT-ovu kvizu 'Potjera', emitiranom u ponedjeljak, bilo je dovoljno da pokrene pravu medijsku lavinu u susjednoj Srbiji. U završnoj potjeri lovcu Mladenu Vukorepi postavljeno je pitanje: 'Koji je grad poznat i po Ćacilendu?' Točan odgovor bio je Beograd. Vukorepa ga je bez zadrške izgovorio.

Za Hrvate je pojam 'Ćacilend' vjerojatno nepoznanica, no u Srbiji on predstavlja moćan simbol političkog raskola. Naziv je nastao početkom 2025. godine kao posljedica pravopisne pogreške na jednom grafitu u Novom Sadu, gdje je umjesto 'đaci u školu' napisano 'ćaci u školu'. Izraz 'ćaci' ubrzo je postao pogrdan naziv za skupine koje su se predstavljale kao studenti, a zapravo su, prema tvrdnjama oporbe, služile kao paravan vlasti za razbijanje autentičnih studentskih prosvjeda i blokada.

'Ćacilend' je kolokvijalni naziv za improvizirani šatorski kamp podignut u Pionirskom parku, tik ispred zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Kritičari režima Aleksandra Vučića tvrde da je kamp organizirala sama vlast kako bi simulirala podršku javnosti i spriječila prosvjede oporbe. Za njih je to šatorsko naselje, koje podsjeća na vašarište, postalo je simbol političkog kiča i poniženja glavnog grada, dok ga pristaše vlasti vide kao "posljednju liniju obrane" od onih koji žele destabilizirati Srbiju.

Prvi je na regionalnu slavu 'Ćacilenda' reagirao srbijanski portal Nova.rs, koji je u tekstu pod naslovom 'Ćacilend 'zasjao' u hrvatskoj Potjeri, a Beograđani umiru od srama' zaključio kako su se prevarili svi koji su mislili da će taj fenomen ostati lokalna neugodnost. Portal je istaknuo ogorčenje dijela javnosti što se Beograd, grad bogate povijesti, u regionalnom kontekstu danas prepoznaje po šatorima nejasne svrhe ispred parlamenta.

- Ćacilend kao društveni fenomen zasjao i u hrvatskoj Potjeri. Nitko ovom narodu nije nanio više poniženja od Vučića i radikala - jedan je od komentara s društvenih mreža koji je prenio portal.

Foto: HRT

Ovakvo tumačenje bilo je dovoljno da izazove histeričnu reakciju tabloida Kurir, poznatog po bespogovornoj odanosti Vučićevom režimu. U tekstu naslovljenom 'Blokaderi se vesele dok Hrvati pokušavaju ismijavati Srbiju! O Thompsonu ni riječi, ustaštvo im je u redu, a 'Ćacilend' na HRT-u su jedva dočekali', Kurir je iznio tezu o 'zajedničkoj akciji hrvatskih i blokaderskih medija u Srbiji'.

Prema njihovoj interpretaciji, pitanje u kvizu nije slučajnost, već još jedan 'dokaz' sprege između HRT-a i portala Nova.rs. Optužili su hrvatski javni servis da 'u većini slučajeva bazira svoj program na Srbiji i događanjima u toj zemlji', pa je sada Srbija, kako navode, 'ubačena' čak i u kviz.

Kurir je otišao i korak dalje, optuživši Novu za 'autošovinizam', tvrdeći da su upravo 'blokaderski mediji' izmislili pojam 'Ćacilend' i promovirali ga dok nije postao regionalno prepoznatljiv, potpuno ignorirajući činjenicu da je izraz nastao spontano u javnom prostoru.

U završnici svog obračuna, Kurir je prigovorio portalu Nova.rs što se, prema njihovom mišljenju, nije dovoljno bavio koncertom Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, dok istovremeno 'napada Srbiju' zbog jednog jedinog pitanja u kvizu.