Evo što vas čeka u sapunicama: Serhat donosi konačnu odluku o svom braku i izaziva šok...

Nasljednik

NOVA TV 21:15

PONEDJELJAK Melek pred svima objavljuje da ostaje u konaku i da će se boriti za svoje mjesto uz Serhata. Sultan iznenađuje obitelj predajući simbol moći budućem nasljedniku, čime otvara novu borbu za položaj gospodarice konaka.

UTORAK Serhat pokušava zaštititi obitelj od novih prijetnji, dok otkriva zabrinjavajuće stanje sela i zemljišta kojima upravlja. Istodobno, Ziyan, Dalyan i Aşır nastavljaju kovati planove oko unosnog rudarskog projekta.

SRIJEDA Nakon burnih događaja Serhat donosi konačnu odluku o svom braku i pred svima jasno daje do znanja kome pripada njegovo srce. Yıldız se suočava s teškim posljedicama, dok njezina obitelj odbija prihvatiti poraz.

ČETVRTAK Pripreme za veliko okupljanje Yelduranovih i Kordaglıjevih pretvaraju se u novo bojno polje. Melek pokušava sačuvati dostojanstvo pred neprijateljski raspoloženim gostima, dok Serhat smišlja način da razotkrije njihove prave namjere.

PETAK Na svečanoj večeri Serhat pred okupljenima donosi odluku koja izaziva šok i bijes među Kordaglıjevima. Odbija rudarski projekt i staje u obranu zemlje i seljana, čime otvara novi sukob.

Foto: ulgen.blue

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Miguel nazove majku Mariju Paulu da joj javi za vjenčanje. Pita je kako ide njezin posao, ali ona laže da je sve u redu. Nakon razgovora se rasplače i kaže Filipeu da je Alexandre raskinuo ugovor s njom zbog Miguelove veze s Luísom. Alexandrea nazovu i kažu mu da je Zé naručio pljačku.

UTORAK Luísa posjeti Miguela u zatvoru i nakon razgovora je uvjerena da je Miguel ubio i opljačkao njezina oca. Miguel je osuđen na 10 godina južnoafričkog zatvora. Luísa kaže Zéu da će zaboraviti Miguela i sama odgajati dijete.

SRIJEDA Miguel se vraća u Portugal kako bi pomogao majci i bratu. Prvi put nakon zatvora susretne Luísu. Uvuče se u novi hotel i zaprijeti Zéu da će platiti što ga je strpao u zatvor.

ČETVRTAK Maria Paula kaže sinu da joj je Luísa ponudila pomoć. On joj kaže da je pametno što je odbila. On je ljut na Luísu jer mu nije rekla da je Catarina njegova kći.

Foto: HRT

Chicago P.D

RTL2 20:10

PONEDJELJAK Chapman traži pomoć tima u hvatanju dilera droge koji je izbjegao zatvor nakon što je njezin doušnik nestao prije mnogo godina. Voight otkrije tajnu iz njezine prošlosti koja sada prijeti njezinoj karijeri i slučaju.

UTORAK Nakon pucnjave Burgess i Ruzek su zaglavljeni u prepunom vlaku podzemne željeznice, a tim otkriva mračne obiteljske tajne dok slaže dijelove misterija. Zarobljena u rupi, Burgess doživi napad panike.

SRIJEDA Tim istražuje slučaj trovanja u obitelji koja se nalazila u zgradi u kojoj je bio laboratorij za proizvodnju metamfetamina povezan sa Samanthom Beck. Obavještajna jedinica smišlja način kako infiltrirati Ruzeka u Samanthinu operaciju.

ČETVRTAK Voight svjedoči na suđenju protiv zloglasnog narkobosa Artura Moralesa. Kad postane jasno da su Morales i njegovi ljudi utjecali na porotnika, Voight i tim čine sve da pravda pobijedi.

PETAK Tim radi na slučaju pljačke i premlaćivanja u trgovini, a dokazi vode do neobičnog para osumnjičenika.

Foto: PROMO

Daleki grad

NOVA TV 20:10

PONEDJELJAK Alya se zajedno sa sinom u tajnosti priprema za odlazak, pokušavajući sakriti svoje planove od Cihana. Dok vjeruje da sama mora donijeti tešku odluku, ne zna da Cihan iza kulisa čini sve kako bi je zaštitio.

UTORAK Kako se Alyin odlazak sve više približava, događaji izmiču kontroli. Istina koju su mnogi pokušavali sakriti polako izlazi na vidjelo, a Cihan saznaje informacije koje mijenjaju sve što je vjerovao.

SRIJEDA Dolazi dan dugo očekivanog razvoda Alye i Borana. Ono što je trebalo biti tek formalnost pretvara se u dramatičan obračun pred sudom. Neočekivani događaji potpuno mijenjaju ravnotežu među suprotstavljenim stranama, a posljedice sudske odluke odrazit će se i na odnos Alye i Cihana.

ČETVRTAK Nakon šokantnog raspleta u sudnici, Cihan teško skriva razočaranje i sumnje koje su se uvukle među njega i Alyu. Istina o snimci ozbiljno poljulja njegovo povjerenje, a njihova šutnja stvara još veći jaz među njima.

PETAK Svjesna da više ne može živjeti između prošlosti i budućnosti, Alya odlučuje razgovarati s Boranom i jednom zauvijek razriješiti njihov odnos. No razgovor koji je trebao donijeti konačne odgovore ubrzo poprima neočekivan smjer. Cihan se suočava s vlastitim strahovima.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 16:00

PONEDJELJAK Nakon 20 godina razdvojenosti, Esme, Adil i Eleni napokon pokušavaju započeti novi život kao obitelj. Iako je njihov ponovni susret ispunjen emocijama, godine boli i nepravde ne mogu se tako lako zaboraviti.

UTORAK Pripreme za veliku večer kane okupljaju obitelj i bude nadu da bi napokon mogla doći sretnija vremena. No ispod površine i dalje tinjaju stare zamjerke i nerazriješeni sukobi. Dok se obitelji okupljaju pod istim krovom, napetost raste.

SRIJEDA Svečana večer pretvara se u veliko suočavanje. Tajne koje su godinama bile skrivane napokon izlaze na površinu, a članovi obitelji Furtuna nalaze se u središtu obračuna koji nisu očekivali.

ČETVRTAK Posljedice velikog obračuna osjećaju se na svakom koraku. Dok jedni pokušavaju spasiti ono što je ostalo od obiteljskih odnosa, drugi se pripremaju za konačni rasplet.

PETAK Dolazi dugo očekivani dan vjenčanja. Čini se da su Esme i Adil napokon pobijedili sve prepreke koje su ih razdvajale i da ih od zajedničke budućnosti dijeli samo jedan korak. No upravo kada se učini da je sreća nadohvat ruke, sudbina pred njih postavlja najteže iskušenje dosad. U trenutku kada se završava veliki rat, postaje jasno da neke pobjede imaju previsoku cijenu.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Incident na utakmici juniorske momčadi posvadit će Maju i Alena, a sukob će utjecati na Bubala koji se jedva snalazi u ulozi roditelja.

UTORAK Klub je u problemu. Bubalo se i dalje sukobljava s navijačima, a i igrači su demotivirani. Telac se nalazi u krizi, a ni s Lanom mu ne ide baš lako.

SRIJEDA Maja odlazi na selo srediti situaciju s don Marinkom. Na putu joj se pridruži Alen. Stvari za Maju ne prolaze glatko, dok Alen daje obećanja bez pokrića. Telčev intervju brzo odjekne u javnosti, Bubalo u tome vidi izvrsnu priliku za klub.

ČETVRTAK Događanja na tulumu odrazit će se na neke koji su se previše opustili u Majinom stanu. Maja i Alen osvještavaju svoj odnos.

PETAK Klub i Maja u potrazi su za Alenom poslije pijanke. Nakon Telčevog otkaza svi Mirkovi planovi padaju u vodu. Bubalo shvaća da juniorima nedostaje igrač koji bi ih poveo, no zbog Andreja mora promisliti o nedavnim odlukama.