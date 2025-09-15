Evo što vas čeka u sapunicama u ponedjeljak: Crni je nastrijelio Tomu i želi dovršiti posao...

Sjene prošlosti

RTL 20:10

U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Marta nagovara Paulu i Tomu da ne prijavljuju Karla zbog napada. Olga se suočava s Martom zbog toga što je inspekciju poslala k Ines. Paula i Tomo provedu noć skupa nakon traumatičnih događaja.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 13:20

Curro ne kaže Ángeli tko je Martina, koju je vidio kako se ljubi s drugim muškarcem. Lorenzo izda obitelj i markiz ga napadne. Maríje Fernández u svojoj opsjednutosti svećenikom opet prijeđe granicu, ali ovaj put čini se da je osjećaj uzajaman.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:10

Ceylin se suočava s ubojicom svog oca. Yekta uživa gledajući Ceylin u agoniji. Štoviše, angažirao je novinara da fotografira Ceylin dok ona neutješno plače. Ilgaz je očajan te u suzama viče na Çınara dok Metin od srama ne može ni pogledati Ceylin u oči.

Foto: MEHMET OZER

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Crni je nastrijelio Tomu i želi dovršiti posao, a Nika ga pokušava spriječiti. Veljko je spreman sve priznati, no zainati se kad shvati da Damjan želi proširiti optužnicu. Policija dolazi po Jocu, kojeg zatiču bez svijesti pokraj bazena.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Napokon su otkopane cijevi u Zaglavama te je na vidjelo izašlo da je bilo muljanja. Zvone misli da će sve biti u redu, sve dok ne vidi da se Golemac, direktor Vodovoda, čudno ponaša. Hotel je počeo dobivati loše recenzije zbog Vinkovog škrtarenja na vodi.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:25

Justino javi Cacau da je Simone došla. Regina je pokuša umiriti i obeća joj da će sve biti dobro kada uhvate Cony. Svi se okupe na vjenčanju. Simone pobjednički ulazi i kaže da pripada obitelji.

Foto: promo