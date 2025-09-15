Evo što vas čeka u sapunicama u ponedjeljak: Crni je nastrijelio Tomu i želi dovršiti posao...

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...
Sjene prošlosti
RTL 20:10
U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Marta nagovara Paulu i Tomu da ne prijavljuju Karla zbog napada. Olga se suočava s Martom zbog toga što je inspekciju poslala k Ines. Paula i Tomo provedu noć skupa nakon traumatičnih događaja.
La Promesa
HRT 13:20
Curro ne kaže Ángeli tko je Martina, koju je vidio kako se ljubi s drugim muškarcem. Lorenzo izda obitelj i markiz ga napadne. Maríje Fernández u svojoj opsjednutosti svećenikom opet prijeđe granicu, ali ovaj put čini se da je osjećaj uzajaman.
Obiteljske tajne
RTL 00:10
Ceylin se suočava s ubojicom svog oca. Yekta uživa gledajući Ceylin u agoniji. Štoviše, angažirao je novinara da fotografira Ceylin dok ona neutješno plače. Ilgaz je očajan te u suzama viče na Çınara dok Metin od srama ne može ni pogledati Ceylin u oči.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Crni je nastrijelio Tomu i želi dovršiti posao, a Nika ga pokušava spriječiti. Veljko je spreman sve priznati, no zainati se kad shvati da Damjan želi proširiti optužnicu. Policija dolazi po Jocu, kojeg zatiču bez svijesti pokraj bazena.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Napokon su otkopane cijevi u Zaglavama te je na vidjelo izašlo da je bilo muljanja. Zvone misli da će sve biti u redu, sve dok ne vidi da se Golemac, direktor Vodovoda, čudno ponaša. Hotel je počeo dobivati loše recenzije zbog Vinkovog škrtarenja na vodi.
Cacau
HRT 12:25
Justino javi Cacau da je Simone došla. Regina je pokuša umiriti i obeća joj da će sve biti dobro kada uhvate Cony. Svi se okupe na vjenčanju. Simone pobjednički ulazi i kaže da pripada obitelji.
