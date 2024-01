Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama: Kaja se želi oženiti, Ferit tješi Abidina...

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 29. siječnja do petka 2. veljače) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Zlatni kavez

NOVA TV, 21:15

PONEDJELJAK Sejran je zbunjena kad se suoči s Feritom oko onoga što joj je rekla Sultan. Ferit joj ispriča sve činjenice. Kazım se naljuti kad uhvati Sunu i Kaju kako se ljube i istrese se na oboje.

UTORAK Kaja kaže da se želi vjenčati sa Sunom. Dok Sejran krivi İfakat, Ferit se naljuti na Sunu. Želi reći Abidinu istinu, izvodi ga van i noću susreće neočekivanoga starog poznanika. Pelin i Zerrin odlaze u Šehmuzovu kuću i provode prvi korak svog plana u djelo.

SRIJEDA Nukhet pronalazi način da pobjegne od optužbi protiv nje te čini neočekivani potez i odlazi iz kuće. Ferit i Abidin nastavljaju držati Taylan pod nadzorom. Kazim, s druge strane, vrši pritisak na sve, uključujući Halisa-agu, u vezi sa Sunom i Kajom.

ČETVRTAK Sejran traži od Ferita odgovor za fotografije. Ferit sumnja da Pelin stoji iza ovoga i poduzima akciju da otkrije. Dok Sejran pokušava riješiti incident Sune i Kaje, napetost između nje i Sune postaje sve veća.

PETAK Pelin i Pirl planiraju svoje planove u vezi s fotografijama. Ferit je stjeran u kut Šehmuzovim uvjetima i spas traži kod od Ifakat. Ona ga uvjerava da sve trebaju reći Halis-agi.

La promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Barun je ostavio po jednu kuću svojim dvjema kćerima, ali preostali je imetak ostavio barunici Elisi de Grazalemi. Manuel nastavlja sa svojim pokušajima da raskrinka Jimenu.

UTORAK Catalina nagovori oca da joj dopusti posjetiti imanje u Cádizu koje su naslijedili od baruna Linaje. Želi procijeniti trebaju li ga prodati, uz uvjet da to Doña Cruz nipošto ne sazna.

SRIJEDA Elisu de la Vegu, Alonsovu nekadašnju prijateljicu, Doña Cruz pozvala je na La Promesu, zabrinuta zbog baruničina odnosa s njezinim mužem. Napetosti između Manuela i Jimene sve su veće.

ČETVRTAK Pía i Gregorio razgovaraju sa svojim poslodavcima koji im dopuštaju da ostanu na imanju, uz uvjet da se vjenčaju jer čekaju dijete.

PETAK Lorenzo se s barunicom Grazaleme oštro posvađao kad ju je optužio da je zavela njegova punca samo da bi se dočepala imetka.

Oproštajno pismo

NOVA TV, 22:10

PONEDJELJAK Mehmet je potresen kad Seherina narukvica padne s automobila koji udari Asli, a Mehmetovo sumnjivo ponašanje zbuni Asli. Alanur i Zija u napetim su odnosima i čeka ih jedan sasvim novi test.

UTORAK Beste i Mahmut su u vezi i strepe kako će na to reagirati Alanur. Aslı i Mehmet sumnjaju da iza svega što im se događa stoji Seher. Ne znaju što učiniti kada ugledaju Seher, ona im je najviše sumnjiva.

SRIJEDA Zija želi razgovarati s Alanur kako bi riješio napetosti kod kuće, ali stvari ne idu očekivano. Ovaj bi sastanak mogao sve poremetiti.

ČETVRTAK Dok svatko pokušava riješiti svoje probleme, obitelj Karlı nije svjesna stvarne prijetnje u kući. S posljednjim Seherinim potezom odnosi između majke i sina dolaze do točke pucanja. Iskoristivši napetost između njega i Mehmeta, Barış prilazi Asli.

PETAK Dok Mehmet i Asli unatoč svemu pokušavaju ostati zajedno, članovi obitelji Karlı potreseni su vijestima koje dobivaju.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Iako se nije potpuno oporavio, Alen inzistira na povratku na teren, no tim potezom riskira obnavljanje ozljede. Hermanovi odabiru stranu, Sonja kreće u osvetu. Telac i Nives spontano se odluče na veliki korak.

UTORAK Šuškanja o Alenovim planovima brzo se šire, no glasine ne nailaze na odobravanje i oduševljenje u klubu. Zvonimir i Sonja pogoršavaju ionako zategnuti odnos, a Zvonimir prima savjete od osoba od kojih ne bi trebao. Mirko se odluči za veliki potez u karijeri i udružuje se s Antom.

SRIJEDA Alenov povratak na teren oduševit će sve osim Maje. Bubalo se navikava na rad s novom upravom, ali suradnje još nema. Slavko i Sonja bave se raznim stvarima osim klubom, a Sonja je prisiljena raditi velike ustupke.

ČETVRTAK Alenovim povratkom na teren klubu ide sve bolje. Croatia može ostavi trag i u europskom natjecanju. Bubalu je dosta posjeta u kući i u klubu. Slavko će morati obavljati sve više neprikladnih obveza koje mu zadaju nove glavobolje.

PETAK Mirkova investicija u nekretnine je na rubu propasti pa hitno pronalazi novog suradnika. Sonja se ne prestaje sukobljavati sa Slavkom i Kristinom, dok Zvonimir ulaže u svoje financijsko obrazovanje. Mateo se upušta u novu vezu.

Ulica sjećanja

Nova TV, 18:00

PONEDJELJAK Zejnep se drži podalje od Halila, no njega to ne zaustavlja, nego još više povećava njihovu interakciju. Armagan se od početka protivi tomu da se njezina kći viđa s Halilom i za nju je to prijateljstvo neprihvatljivo. Zbog toga uključuje Džanera u Dženetin slučaj.

UTORAK Kivanč saznaje da je Feride trudna, a ona potpisuje papire za rastavu. Jilmaza puštaju na slobodu zbog samoobrane, a Halil poludi kad sazna da bi krv pronađena kod kuće mogla pripadati njegovu ocu. Treba novi dokaz da se suđenje nastavi i grob otvori.

SRIJEDA Važan dokaz stiže od osobe koju Halil nije očekivao. Feridino iznenadno stanje veže ruke Zejnep, koja što prije želi rasvijetliti temu rupca. Mora odgoditi pritisak koji radi na Kivanča i Feride. Jilmaz ne odustaje od toga da Birsen dovede kući.

ČETVRTAK Jusuf dolazi kući i napadne Seraj kad sazna da je njezina sestra pozvala frizera u kuću. Birsen ne može zamisliti kolika se opasnost sprema. Halil i Birsen od Kivanča primaju neočekivani poziv i odlaze k Feride.

PETAK Noć za troje braće i sestara bit će i noć obračuna i nova prilika da se pomire. Jilmazov iznenadni dolazak pokvari im sve planove. Halil se više nema za što primiti pa može još samo otići na groblje kod Dženet.

Dva svijeta, jedna ljubav

HRT1, 12:25

PONEDJELJAK Lívia otkriva da je Felipe oženjen, a Felipe otkriva da je Lívia zaručena. Njihov susret oboje jako potrese. Bernardo objašnjava Raulu kakav je njegov odnos s Marinom.

UTORAK Dorotéia ispriča Emiliji sve što zna o Vitoriji. Luis kaže Vitoriji da će uskoro potpisati kupoprodajni ugovor njezine kuće. Budući da pati od teške depresije, Bento postaje agresivan prema svima.

SRIJEDA Anita se divi dr. Robertu zbog njegove predanosti pacijentima. Emilia govori Vitoriji da je odlučila živjeti u kući i da je više ne namjerava prodati. Emilia pati zbog sjećanja na prošlost i gubi glas. Vitoria se osjeća izdano.

ČETVRTAK Vitoria tjera Líviju iz svoje kuće, vjerujući da ona sudjeluje u Emilijinoj osveti. Emilia objašnjava Líviji da je odlučila živjeti u Bela Rosi i da zato nije prodala kuću Vitoriji.

PETAK Felipe i Lívia susreću se u ruševinama stare palače i osjećaju se jako bliski. Žele oživjeti ljubav.