DNEVNI PREGLED

Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jeffrey Jemric

Doznajte što vas očekuje ove srijede 10. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante raspodjeljuje posao između sinova, no Marku nije sve po volji. Mirjana se pretvara da prihvaća brak Nikole i Cvite, ali joj nasamo pokaže pravo lice.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalinino drugo dijete ne želi izaći pa liječnik mora izvesti carski rez koji je tako opasan da joj otac Samuel želi dati bolesničko pomazanje.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton mora surađivati ​​s detektivom s kojim se već susrela u prošlosti kako bi riješila višestruko ubojstvo. Taj detektiv ubrzo je pronađen mrtav.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Veljko i Ante prebacuju sastanak u bar. Tamo se u opuštenijoj atmosferi zbližavaju. Kad Marina napadne Veljka, Ante se sažali nad njim. Klaudija odlazi u birtiju sa željom da uhiti osumnjičene za nered u policiji, no dolazi do incidenta. Sestra Vesna upozori Niku na moguću reviziju Ivanina izbora za ravnateljicu. Petra ipak odvodi Filipu da upozna praunuka pa kod Šimata shvati da se Filipa i Drago poznaju.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Markova ekipa podrške Martinu shvaća da mora jače pritisnuti Zovka i odlazi k njemu, a pritisak pojača Drago Golemac da se dokaže Šimi. Luce i Janko konačno će krstiti malog Andriju i pitaju Ivku da mu bude kuma, ali Ivka odbije.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Sal kaže Tiagu da je helikopter u kojemu je putovala Cacau doživio nesreću. Tiago je sav shrvan. Marco kaže Marlene da nitko neće spriječiti da Marquinho bude kod njega.

Foto: promo

