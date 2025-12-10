Doznajte što vas očekuje ove srijede 10. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...
Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante raspodjeljuje posao između sinova, no Marku nije sve po volji. Mirjana se pretvara da prihvaća brak Nikole i Cvite, ali joj nasamo pokaže pravo lice.
La Promesa
HRT1 13:20
Catalinino drugo dijete ne želi izaći pa liječnik mora izvesti carski rez koji je tako opasan da joj otac Samuel želi dati bolesničko pomazanje.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Upton mora surađivati s detektivom s kojim se već susrela u prošlosti kako bi riješila višestruko ubojstvo. Taj detektiv ubrzo je pronađen mrtav.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Veljko i Ante prebacuju sastanak u bar. Tamo se u opuštenijoj atmosferi zbližavaju. Kad Marina napadne Veljka, Ante se sažali nad njim. Klaudija odlazi u birtiju sa željom da uhiti osumnjičene za nered u policiji, no dolazi do incidenta. Sestra Vesna upozori Niku na moguću reviziju Ivanina izbora za ravnateljicu. Petra ipak odvodi Filipu da upozna praunuka pa kod Šimata shvati da se Filipa i Drago poznaju.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Markova ekipa podrške Martinu shvaća da mora jače pritisnuti Zovka i odlazi k njemu, a pritisak pojača Drago Golemac da se dokaže Šimi. Luce i Janko konačno će krstiti malog Andriju i pitaju Ivku da mu bude kuma, ali Ivka odbije.
Cacau
HRT1 12:30
Sal kaže Tiagu da je helikopter u kojemu je putovala Cacau doživio nesreću. Tiago je sav shrvan. Marco kaže Marlene da nitko neće spriječiti da Marquinho bude kod njega.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+