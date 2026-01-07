Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim serijama...

Divlje pčele

RTL 20:15

Marko uspijeva dobiti poljubac od Zore. Domazetove muljaže propadaju, a Luce želi Cviti otkriti Mirjaninu aferu s njim. Ivica teška srca daje suglasnost za ekshumaciju Jose, što šokira cijelo mjesto. Svi su nervozni oko iskopavanja. Nalaz obdukcije je spreman. Hoće li Ivičina obitelj konačno pronaći pravdu?

La Promesa

HRT1 13:20

Basilio ih otkrije i prizna da je naručitelj Currova ubojstva stupio s njim u vezu preko draguljarnice. Manuel se nada da je Toño otišao na policiju, ali doživi neugodno iznenađenje kad dozna da je pobjegao.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim daje sve od sebe da privede neuhvatljivog narkobosa, ali stvari se kompliciraju kada Rojas shvati da bi netko do koga joj je stalo mogao biti umiješan.

Zaboravljeni slučaj

DOMA TV 16:30

Pronađen je kostur 16-godišnjaka koji je želio postati plesač unatoč željama njegova oca prodavača i brata hrvača. Nakon sedam godina u automobilu na dnu jezera pronađeno je tijelo nestale žene koja je s dvjema kćerima živjela u automobilu.

Navy CIS

DOMA TV 19:00

Kad kapetan fregate zadužen za pošiljku nuklearnog oružja nestaje, tim NCIS-a mora brzo riješiti slučaj prije nego što osoba koja je otela kapetana fregate otkrije tajnu lokaciju nuklearnog oružja ili naudi kapetanu.

Cacau

HRT1 12:30

Sal optuži Marca što se udružio sa Simone i naudio Cacau. Ona se prisjeća kako su je zatočili u sobu i predstavi Tonija Tomanéu.

