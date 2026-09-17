Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Foto: promo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka, 17. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel se naljuti kad ugleda Helenu na recepciji. Ona ga zamoli da razgovaraju, ali ne želi ništa čuti. Samo želi da ona ode. Zé ucjenjuje Tomása slikom na kojoj ljubi transvestita.

Foto: tv profil

La promesa

HRT1 13:20

Alonso srdačno dočekuje sina svoje pokojne sestre Cira koji će neko vrijeme boraviti na La Promesi. Martina kaže kuharicama koliko je zabrinuta zbog putovanja u New York.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Capp je ozlijeđen tijekom izlijevanja kemikalija u tvornici te se boji da bi njegova karijera mogla biti gotova. Severide otkrije da je tvornica bila prijavljena zbog niza prekršaja.

Chicago Fire - Season 8
Foto: NBC

Kumovi

NOVA TV 20:30

Ribe u jezeru ne prestaju ugibati. Sad je već alarmirano cijelo mjesto jer se širi nesnosan smrad. Braco i Grabovac neuspješno pokušavaju zataškati problem.

San Snova

RTL 13:00

Bubalovim problemima, čini se, nema kraja. Sam sebi komplicira i zagorčava život. Alen i Dizel nastavljaju se sukobljavati, ali ne više izravno.

VRIJEME JE ZA BINDŽANJE Evo gdje gledati serije koje su ove godine osvojile Emmy
Evo gdje gledati serije koje su ove godine osvojile Emmy

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!
NISU SE SKRIVALI

Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!

Laura u srpskom reality showu Elita 10 razmjenjuje nježnosti s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom Goce Tržan, koji je od nje stariji 20 godina...
FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama
POZIRALA U ELEGANTNOM IZDANJU

FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama

Taisha Drpić, kći pjevačice i glumice Nives Celzijus te bivšeg nogometaša Dine Drpića, sve više privlači pažnju javnosti, a svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je oduševila pratitelje.
Prekinuli su Mate Rimac i 10 godina mlađa Barbara Kotarski?
TVRDE IZVORI

Prekinuli su Mate Rimac i 10 godina mlađa Barbara Kotarski?

Mate Rimac (38) i Barbara Kotarski (28) nisu više zajedno, navodi Net.hr.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026