Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel se naljuti kad ugleda Helenu na recepciji. Ona ga zamoli da razgovaraju, ali ne želi ništa čuti. Samo želi da ona ode. Zé ucjenjuje Tomása slikom na kojoj ljubi transvestita.

Foto: tv profil

La promesa

HRT1 13:20

Alonso srdačno dočekuje sina svoje pokojne sestre Cira koji će neko vrijeme boraviti na La Promesi. Martina kaže kuharicama koliko je zabrinuta zbog putovanja u New York.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Capp je ozlijeđen tijekom izlijevanja kemikalija u tvornici te se boji da bi njegova karijera mogla biti gotova. Severide otkrije da je tvornica bila prijavljena zbog niza prekršaja.

Foto: NBC

Kumovi

NOVA TV 20:30

Ribe u jezeru ne prestaju ugibati. Sad je već alarmirano cijelo mjesto jer se širi nesnosan smrad. Braco i Grabovac neuspješno pokušavaju zataškati problem.

San Snova

RTL 13:00

Bubalovim problemima, čini se, nema kraja. Sam sebi komplicira i zagorčava život. Alen i Dizel nastavljaju se sukobljavati, ali ne više izravno.