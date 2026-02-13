Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet kreće u potragu za gatarom Sadijom kako bi dokazao da je Katarini podmetnuto. Za to vrijeme u Vrilu napetost raste jer glavni državni inspektor samo što nije stigao

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Petra se vraća na mjesto glavne sluškinje. Lope pokušava nagovoriti Veru da mu pomogne da se uvuče u dom vojvode i vojvotkinje De Carril.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Chapman traži pomoć tima u hvatanju dilera droge koji je izbjegao zatvor nakon što je njezin doušnik nestao. Voight otkrije tajnu iz njezine prošlosti koja sad prijeti njezinoj karijeri i slučaju.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Dan koji je trebao biti formalnost pretvara se u noćnu moru: tajna više ne može ostati tajna. Nakon šokantnog napada Zeynepina obitelj se ruši, a Serhat dobiva ulogu koju nije planirao. Borba za život postaje borba za istinu.

Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

Na dan Šerifova izlaska iz zatvora, strah i iščekivanje paraliziraju selo. Istina o napadu na Eleni prijeti izaći na vidjelo, dok Adil obećava da će kazniti krivca. Eleni se mora suočiti s izborom koji će odrediti njezinu budućnost. Rat između dviju obitelji ulazi u još opasniju fazu.