Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Domazet kreće u potragu za gatarom Sadijom kako bi dokazao da je Katarini podmetnuto. Za to vrijeme u Vrilu napetost raste jer glavni državni inspektor samo što nije stigao
La Promesa
HRT1 13:20
Petra se vraća na mjesto glavne sluškinje. Lope pokušava nagovoriti Veru da mu pomogne da se uvuče u dom vojvode i vojvotkinje De Carril.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Chapman traži pomoć tima u hvatanju dilera droge koji je izbjegao zatvor nakon što je njezin doušnik nestao. Voight otkrije tajnu iz njezine prošlosti koja sad prijeti njezinoj karijeri i slučaju.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Dan koji je trebao biti formalnost pretvara se u noćnu moru: tajna više ne može ostati tajna. Nakon šokantnog napada Zeynepina obitelj se ruši, a Serhat dobiva ulogu koju nije planirao. Borba za život postaje borba za istinu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Na dan Šerifova izlaska iz zatvora, strah i iščekivanje paraliziraju selo. Istina o napadu na Eleni prijeti izaći na vidjelo, dok Adil obećava da će kazniti krivca. Eleni se mora suočiti s izborom koji će odrediti njezinu budućnost. Rat između dviju obitelji ulazi u još opasniju fazu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+