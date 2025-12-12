Obavijesti

PREGLED PROGRAMA

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
3
Foto: YouTube

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najzanimljivije serije, kvizove i filmske hitove, a donosimo i preporuke najboljih filmova na kabelskim kanalima

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmova! Donosimo pregled najvažnijih emisija na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te izdvajamo nekoliko vrhunskih filmskih naslova s kabelskih kanala koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" od 18:06, a informativni blok "Dnevnik 2" slijedi u 19:00. U udarnom terminu od 20:15 gledatelje očekuje američka komedija "Tatica se vratio" s Markom Wahlbergom i Willom Ferrellom, dok večer završava romantičnom dramom "Ovog Božića" (22:30).


18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Tatica se vratio
22:30 Ovog Božića

Foto: YouTube

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje kriminalističkog žanra očekuje pravi maraton! Večer započinje dokumentarcem "Izleti u prirodu s Robsonom Greenom" (19:12), a od 20:15 slijedi "Krimi petak" s novim slučajem u seriji "Tko ubija u Brokenwoodu?". Odmah nakon toga, "Roy Grace" (21:52) i "Bijele laži" (23:29) garantiraju napetost do kasno u noć.


19:12 Izleti u prirodu s Robsonom Greenom
20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?
21:52 Roy Grace

OD 22. PROSINCA Na HRT uskoro stiže novi serijal Gorana Milića 'What's up Kina'
Na HRT uskoro stiže novi serijal Gorana Milića 'What's up Kina'


 

RTL

RTL večeras donosi nastavak hit-serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom informativni "Stanje nacije" (21:25). Za kraj večeri, od 22:15, uživajte u glazbenoj drami "Zvijezda je rođena" s Lady Gagom i Bradleyjem Cooperom.


20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:15 Zvijezda je rođena

NOVA TV

NOVA TV u 20:20 donosi novu epizodu serije "U dobru i zlu", a u 21:25 kulinarski spektakl "Masterchef". Za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike, od 23:15 na rasporedu je film "Zemlja: Novi početak".


20:20 U dobru i zlu
21:25 Masterchef
23:15 Zemlja: Novi početak

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu humorom i akcijom! "Dr. House" (18:10, 19:05) i "Chicago P.D." (19:55, 20:45) vode vas kroz uzbudljive priče, dok su za smijeh zadužene serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.


18:10 Dr. House
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi kriminalističke uspješnice i akcijske filmove. U 19:00 ne propustite "Navy CIS", a od 20:00 na rasporedu je napeti film "Četiri brata". Večer se nastavlja akcijskim trilerom "Connorov rat" (22:05).


19:00 Navy CIS
20:00 Četiri brata
22:05 Connorov rat

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING



Filmske preporuke večeri (kabelski kanali):

- "Putnici" (Star Movies, 20:00) – Romantična SF avantura s Jennifer Lawrence i Chrisom Prattom. Dvoje putnika se budi 90 godina prerano tijekom međuzvjezdane misije i mora otkriti tajnu zbog koje su probuđeni.

- "Kaos u Bangkoku" (Star Movies, 22:25) – Napeti akcijski triler smješten u egzotičnu Tajlandsku prijestolnicu, idealan za ljubitelje adrenalina.

- "Oklada stoljeća" (HBO2, 21:00) – Istinita priča o financijskoj krizi i ljudima koji su je predvidjeli. Film je osvojio brojne nagrade i preporučujemo ga svim ljubiteljima pametnih drama.

- "Plava laguna" (AMC, 21:00) – Klasik s Brooke Shields i Christopherom Atkinsom o dvoje mladih koji odrastaju na pustom otoku.

- "Igre gladi: Šojka rugalica, 2. dio" (CineStar A&T, 20:00) – Finale epske distopijske franšize s Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.

Foto: You tube


Neovisno jeste li ljubitelj napetih serija, informativnih emisija ili vrhunskih filmova, večeras vas na malim ekranima čeka odličan izbor! Uživajte u večeri pred televizorom.

