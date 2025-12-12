Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmova! Donosimo pregled najvažnijih emisija na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te izdvajamo nekoliko vrhunskih filmskih naslova s kabelskih kanala koje ne smijete propustiti.

HRT 1



HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" od 18:06, a informativni blok "Dnevnik 2" slijedi u 19:00. U udarnom terminu od 20:15 gledatelje očekuje američka komedija "Tatica se vratio" s Markom Wahlbergom i Willom Ferrellom, dok večer završava romantičnom dramom "Ovog Božića" (22:30).



18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tatica se vratio

22:30 Ovog Božića

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje kriminalističkog žanra očekuje pravi maraton! Večer započinje dokumentarcem "Izleti u prirodu s Robsonom Greenom" (19:12), a od 20:15 slijedi "Krimi petak" s novim slučajem u seriji "Tko ubija u Brokenwoodu?". Odmah nakon toga, "Roy Grace" (21:52) i "Bijele laži" (23:29) garantiraju napetost do kasno u noć.



19:12 Izleti u prirodu s Robsonom Greenom

20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?

21:52 Roy Grace





RTL

RTL večeras donosi nastavak hit-serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom informativni "Stanje nacije" (21:25). Za kraj večeri, od 22:15, uživajte u glazbenoj drami "Zvijezda je rođena" s Lady Gagom i Bradleyjem Cooperom.



20:15 Divlje pčele

21:25 Stanje nacije

22:15 Zvijezda je rođena

NOVA TV



NOVA TV u 20:20 donosi novu epizodu serije "U dobru i zlu", a u 21:25 kulinarski spektakl "Masterchef". Za ljubitelje akcije i znanstvene fantastike, od 23:15 na rasporedu je film "Zemlja: Novi početak".



20:20 U dobru i zlu

21:25 Masterchef

23:15 Zemlja: Novi početak

RTL 2



RTL 2 nudi večer ispunjenu humorom i akcijom! "Dr. House" (18:10, 19:05) i "Chicago P.D." (19:55, 20:45) vode vas kroz uzbudljive priče, dok su za smijeh zadužene serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.



18:10 Dr. House

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV



Doma TV donosi kriminalističke uspješnice i akcijske filmove. U 19:00 ne propustite "Navy CIS", a od 20:00 na rasporedu je napeti film "Četiri brata". Večer se nastavlja akcijskim trilerom "Connorov rat" (22:05).



19:00 Navy CIS

20:00 Četiri brata

22:05 Connorov rat

Filmske preporuke večeri (kabelski kanali):



- "Putnici" (Star Movies, 20:00) – Romantična SF avantura s Jennifer Lawrence i Chrisom Prattom. Dvoje putnika se budi 90 godina prerano tijekom međuzvjezdane misije i mora otkriti tajnu zbog koje su probuđeni.



- "Kaos u Bangkoku" (Star Movies, 22:25) – Napeti akcijski triler smješten u egzotičnu Tajlandsku prijestolnicu, idealan za ljubitelje adrenalina.



- "Oklada stoljeća" (HBO2, 21:00) – Istinita priča o financijskoj krizi i ljudima koji su je predvidjeli. Film je osvojio brojne nagrade i preporučujemo ga svim ljubiteljima pametnih drama.



- "Plava laguna" (AMC, 21:00) – Klasik s Brooke Shields i Christopherom Atkinsom o dvoje mladih koji odrastaju na pustom otoku.



- "Igre gladi: Šojka rugalica, 2. dio" (CineStar A&T, 20:00) – Finale epske distopijske franšize s Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.

