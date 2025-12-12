Obavijesti

OD 22. PROSINCA

Na HRT uskoro stiže novi serijal Gorana Milića 'What's up Kina'

Na HRT uskoro stiže novi serijal Gorana Milića 'What's up Kina'
Foto: HRT

U svom poznatom stilu Goran Milić istražuje ekonomsku situaciju, standard građana, glavne proizvode i svakodnevni život. "What's up Kina" vodi u srž jednog od najvećih fenomena današnjice

Još jedan zanimljivi serijal Gorana Milića uskoro možete gledati na HTV-u. "What’s up Kina" od ponedjeljka 22. prosinca u 20:15 sati na Prvom programu HTV-a (HRT-HTV1) u osam epizoda koje ne želite propustiti istražuje društvene, kulturne i gospodarske fenomene modernog kineskog društva.

Foto: HRT

U svom poznatom stilu Goran Milić istražuje ekonomsku situaciju, standard građana, glavne proizvode i svakodnevni život. "What's up Kina" vodi u srž jednog od najvećih fenomena današnjice - fascinantnog uspona kineskog gospodarstva u posljednjih petnaestak godina, koji je Kinu doveo na drugo mjesto u svijetu po BDP-u.

Kina je danas prva u svijetu po brodogradnji, proizvodnji automobila i vrijednosti izvoza. Ono što posebno iznenađuje je nova kvaliteta, visoka tehnologija i dizajn koji osvaja svjetska tržišta i izaziva divljenje na ulicama: automobili, vlakovi, neboderi, mostovi - proizvodi u kojima se spajaju tradicija i moderna estetika.

Foto: HRT

Istražujemo kako je došlo do tog nevjerojatnog preokreta i kako je kineski sustav, koji je nekada planirao “velike skokove unaprijed” s lošim rezultatima uspio postati jedan od najučinkovitijih i najkonkurentnijih na svijetu, rame uz rame sa SAD-om, Njemačkom i Japanom.

Goran Milić vas vodi kroz mega gradove i tradicionalna mjesta, od ritma užurbanog Šangaja do kulturnog duhovnog bogatstva Pekinga, od tehnoloških divova do ruralnih naselja koja zrcale dublje korijene i naslijeđe. Istražujemo tradiciju, modernizaciju i ljude koji grade sadašnjost i budućnost Kine.

Foto: HRT

"What's up Kina" otkriva priču o Kini kakvu rijetko viđamo -iznutra, kroz ljude, ekonomiju, povijest i kulturu

