Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, informativnog programa i filmskih hitova. Izdvajamo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a zatim slijedi "Dnevnik 2" u 19:00 sati, koji donosi najvažnije vijesti dana. U 20:15 na rasporedu je dokumentarna serija "What's up Kina", a od 21:13 možete se opustiti uz humorističnu seriju "Blaž među ženama". Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi aktualne teme i zanimljive goste u 22:00.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 What's up Kina

21:13 Blaž među ženama

22:00 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras donosi pravu sportsku svečanost! U 20:16 uživo pratite "Veliki dan hrvatskog sporta - dodjela godišnjih nagrada HOO-a", a nakon toga od 21:29 na programu je nova serija "Izabrani". Ako ste ljubitelj dokumentaraca, ne propustite "Hrvatska je uvijek u nama: Hrvati u Argentini" u 19:07.

18:03 Auto Market Magazin

19:07 Hrvatska je uvijek u nama: Hrvati u Argentini

20:16 Veliki dan hrvatskog sporta - dodjela nagrada HOO-a

21:29 Izabrani

RTL

RTL večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, nakon čega slijedi omiljena dramska serija "Divlje pčele" u 20:15. U 21:25 uskače hit reality show "Ljubav je na selu", a za kasnonoćne gledatelje tu je znanstveno-fantastični spektakl "Marsovac" od 23:25.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

23:25 Marsovac

Foto: RTL

Nova TV

Nova TV u 19:00 donosi "Dnevnik Nove TV" s najvažnijim vijestima, a u 20:20 slijedi nova epizoda popularne serije "U dobru i zlu". Kulinarski show "Masterchef" kreće u 21:25, dok vas od 23:30 očekuje akcijski film "Opasno plavetnilo 2".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu

21:25 Masterchef

23:30 Opasno plavetnilo 2

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" vas očekuje u 18:15 i 19:05, a napeta policijska serija "Chicago P.D." u 19:55 i 20:55. Za dozu smijeha, tu su "Teorija velikog praska" od 21:45 i "Dva i pol muškarca" od 22:30.

18:15 Dr. House

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi napetu večer uz "Navy CIS" od 18:55 i 19:45, a od 20:40 pratite "Rookie", seriju o najstarijem novaku u policiji Los Angelesa. Za ljubitelje akcije i tehnologije, "Škorpion" je na rasporedu od 21:25.

18:55 Navy CIS

20:40 Rookie

21:25 Škorpion

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri:

"Prekrasan dan u susjedstvu" (Star Movies, 20:00) – Topla biografska drama s Tomom Hanksom o prijateljstvu i oprostu.

"Zavjet laži" (Star Movies, 22:15) – Napeti akcijski triler za ljubitelje adrenalina.

"XXX" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Akcijski klasik s Vinom Dieselom kao ekstremnim sportašem i tajnim agentom.

"Dina: Drugi dio" (HBO, 20:00) – Spektakularni nastavak znanstveno-fantastične sage.

"Ljepotica i zvijer" (Cinemax 2, 21:00) – Bajkovita romantična fantazija za cijelu obitelj.

"Oscar" (AMC, 21:00) – Legendarna komedija sa Sylvesterom Stalloneom u nesvakidašnjoj ulozi.