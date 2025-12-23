Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica – od intrigantnih dokumentaraca i napetih serija do pravih filmskih klasika na specijaliziranim kanalima. Pripremili smo pregled najzanimljivijih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT1



HRT 1 donosi informativno-dokumentarnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:08), slijedi središnji Dnevnik 2 (19:00), a u udarnom terminu pogledajte inspirativni dokumentarni film "Ivano - 64 polja uspjeha" (20:15). Ljubitelji glazbe i pop kulture uživat će u "Svjetlima pozornice: Osamdesete 2. dio" (21:13), a za kraj dana tu je i "Otvoreno" (22:12) s aktualnim temama.



18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Ivano - 64 polja uspjeha

21:13 Svjetla pozornice: Osamdesete 2. dio

22:12 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2



Na HRT 2 večer započinje s "Pričama iz Hrvatske" (19:05), a zatim slijedi putopisno-dokumentarni film "Tajanstveno carstvo sibirskog tigra" (20:15). Za ljubitelje kvalitetnih drama tu je serija "Izabrani" (21:10), dok kasnovečernji termin donosi napeti triler "Modus" (23:07).



19:05 Priče iz Hrvatske

20:15 Tajanstveno carstvo sibirskog tigra

21:10 Izabrani

23:07 Modus

RTL



RTL večeras nudi kombinaciju domaće drame i zabave. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), uživajte u novoj epizodi serije "Divlje pčele" (20:15). Nezaobilazni reality show "Ljubav je na selu" starta u 21:20, a večer završava uz "RTL Direkt" (22:45) i romantičnu komediju "Prošlog Božića" (23:15).



19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Ljubav je na selu

22:45 RTL Direkt

23:15 Prošlog Božića

Foto: RTL Direkt

NOVA TV



Nova TV večer rezervira za informativu i kulinarstvo. "Dnevnik Nove TV" (19:00) vodi vas kroz najvažnije vijesti dana, a potom slijedi drama "U dobru i zlu" (20:20). Za ljubitelje kuhanja i natjecanja, "Masterchef" počinje u 21:25, dok kasnovečernji termin donosi "Večernje vijesti" (23:10) i komediju "Božić kod zločestih mama" (23:35).



19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu

21:25 Masterchef

23:10 Večernje vijesti

23:35 Božić kod zločestih mama

RTL 2



RTL 2 donosi večer za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" (18:25, 19:10) zagrijava atmosferu, a od 20 sati kreće akcija s "Chicago P.D." (20:00, 20:55). Večer završava uz popularne sitcome "Teorija velikog praska" (21:45) i "Dva i pol muškarca" (22:15, 22:30).



18:25 Dr. House

20:00 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:15 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV



Doma TV večeras nudi napetu akciju i kriminalistiku. "Navy CIS" (18:55, 19:45) vodi vas kroz svijet specijalnih agenata, a potom slijedi hit serija "Rookie" (20:40). Za ljubitelje tehnoloških trilera tu je "Škorpion" (21:25, 22:20), dok kasnovečernji termin donosi "Navy CIS LA" (23:05).



18:55 Navy CIS

19:45 Navy CIS

20:40 Rookie

21:25 Škorpion

22:20 Škorpion





Filmski hitovi večeri (izbor s filmskih kanala):



- "Edward Škaroruki" (Star Movies, 09:25) – Fantastična bajka Tima Burtona s Johnnyjem Deppom u nezaboravnoj ulozi čovjeka sa škarama umjesto ruku.

- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna drama s Bradom Pittom o duhovnom putovanju u srcu Himalaje.

- "Dnevnik Bridget Jones" (Star Movies, 22:50) – Omiljena romantična komedija s Renee Zellweger u ulozi legendarne Bridget Jones.

- "Nigdje u Africi" (Cinemax 2, 09:35) – Oscarom nagrađena drama o židovskoj obitelji koja bježi iz nacističke Njemačke u Keniju.

- "Pakleni val" (CineStar A&T, 09:50) – Akcijski triler o tajnom agentu među ekstremnim sportašima.

- "Ljudi u crnom" (STAR, 13:35) – Kultna SF komedija s Willom Smithom i Tommyjem Lee Jonesom.



Bilo da ste ljubitelj dokumentaraca, domaćih serija, napetih kriminalističkih priča ili filmskih klasika, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!



