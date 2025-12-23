Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim kanalima te izdvajamo najbolje filmove na ostalim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras na televiziji!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica – od intrigantnih dokumentaraca i napetih serija do pravih filmskih klasika na specijaliziranim kanalima. Pripremili smo pregled najzanimljivijih sadržaja koje ne smijete propustiti!
HRT1
HRT 1 donosi informativno-dokumentarnu večer. Nakon popularnog kviza "Potjera" (18:08), slijedi središnji Dnevnik 2 (19:00), a u udarnom terminu pogledajte inspirativni dokumentarni film "Ivano - 64 polja uspjeha" (20:15). Ljubitelji glazbe i pop kulture uživat će u "Svjetlima pozornice: Osamdesete 2. dio" (21:13), a za kraj dana tu je i "Otvoreno" (22:12) s aktualnim temama.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ivano - 64 polja uspjeha
21:13 Svjetla pozornice: Osamdesete 2. dio
22:12 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje s "Pričama iz Hrvatske" (19:05), a zatim slijedi putopisno-dokumentarni film "Tajanstveno carstvo sibirskog tigra" (20:15). Za ljubitelje kvalitetnih drama tu je serija "Izabrani" (21:10), dok kasnovečernji termin donosi napeti triler "Modus" (23:07).
19:05 Priče iz Hrvatske
20:15 Tajanstveno carstvo sibirskog tigra
21:10 Izabrani
23:07 Modus
RTL
RTL večeras nudi kombinaciju domaće drame i zabave. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), uživajte u novoj epizodi serije "Divlje pčele" (20:15). Nezaobilazni reality show "Ljubav je na selu" starta u 21:20, a večer završava uz "RTL Direkt" (22:45) i romantičnu komediju "Prošlog Božića" (23:15).
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
22:45 RTL Direkt
23:15 Prošlog Božića
NOVA TV
Nova TV večer rezervira za informativu i kulinarstvo. "Dnevnik Nove TV" (19:00) vodi vas kroz najvažnije vijesti dana, a potom slijedi drama "U dobru i zlu" (20:20). Za ljubitelje kuhanja i natjecanja, "Masterchef" počinje u 21:25, dok kasnovečernji termin donosi "Večernje vijesti" (23:10) i komediju "Božić kod zločestih mama" (23:35).
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 U dobru i zlu
21:25 Masterchef
23:10 Večernje vijesti
23:35 Božić kod zločestih mama
RTL 2
RTL 2 donosi večer za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. "Dr. House" (18:25, 19:10) zagrijava atmosferu, a od 20 sati kreće akcija s "Chicago P.D." (20:00, 20:55). Večer završava uz popularne sitcome "Teorija velikog praska" (21:45) i "Dva i pol muškarca" (22:15, 22:30).
18:25 Dr. House
20:00 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:15 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras nudi napetu akciju i kriminalistiku. "Navy CIS" (18:55, 19:45) vodi vas kroz svijet specijalnih agenata, a potom slijedi hit serija "Rookie" (20:40). Za ljubitelje tehnoloških trilera tu je "Škorpion" (21:25, 22:20), dok kasnovečernji termin donosi "Navy CIS LA" (23:05).
18:55 Navy CIS
19:45 Navy CIS
20:40 Rookie
21:25 Škorpion
22:20 Škorpion
Filmski hitovi večeri (izbor s filmskih kanala):
- "Edward Škaroruki" (Star Movies, 09:25) – Fantastična bajka Tima Burtona s Johnnyjem Deppom u nezaboravnoj ulozi čovjeka sa škarama umjesto ruku.
- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna drama s Bradom Pittom o duhovnom putovanju u srcu Himalaje.
- "Dnevnik Bridget Jones" (Star Movies, 22:50) – Omiljena romantična komedija s Renee Zellweger u ulozi legendarne Bridget Jones.
- "Nigdje u Africi" (Cinemax 2, 09:35) – Oscarom nagrađena drama o židovskoj obitelji koja bježi iz nacističke Njemačke u Keniju.
- "Pakleni val" (CineStar A&T, 09:50) – Akcijski triler o tajnom agentu među ekstremnim sportašima.
- "Ljudi u crnom" (STAR, 13:35) – Kultna SF komedija s Willom Smithom i Tommyjem Lee Jonesom.
Bilo da ste ljubitelj dokumentaraca, domaćih serija, napetih kriminalističkih priča ili filmskih klasika, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!
