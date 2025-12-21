Evo što vas čeka u sapunicama: Katarina prekida s Jakovom, a Ivica je na rubu života i smrti

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Mirjana se jako boji da će njezina veza s Domazetom biti razotkrivena. Rajka napokon želi doznati istinu o oporuci. Uz Feridinu pomoć uspijeva doći do kontakta odvjetnika koji je sastavio oporuku. Slomljena nakon onoga što joj je Jakov otkrio, Katarina zauvijek prekida s njim. Najteži dan u životu Ivice završi tragično.

UTORAK Ivica je na rubu života i smrti. Rajka traži Antu da im ustupi automobil kako bi ga prevezli u bolnicu, no Ante još jedanput pokazuje svoje okrutno lice. Sikirica pokušava otkriti tko stoji iza pokušaja ubojstva. U čekaonici bolnice Rajka otkriva Nikoli svoje sumnje te misli da je Ante krivotvorio očevu oporuku. Domazet još jedanput pokušava utjecati na Katarinu da odustane od svojih polja.

PETAK Cvita nastavlja s pripremama za vjenčanje, unatoč lošem predosjećaju. Katarina i Karmela na korak su do pravog prijateljstva. Jakov bdije uz oca, kajući se zbog njihova sukoba. Ivici u posjet dolazi otuđeni brat Ante. Domazet otkrije Katarini kakav poslovni dogovor ima s Vukasom.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Toño dozna da je Simona govorila Manuelu protiv njega. Curro i Pía istražuju Lorenzovu moguću upletenost u Doloresino ubojstvo i otmicu njezina djeteta.

UTORAK Martina je posjetila Cruz u zatvoru i cijela joj obitelj okreće leđa. Rómulo više ne može izbjegavati Emiliju i povjeri Ricardu da je poznaje otprije.

SRIJEDA Eugenia se smjestila na La Promesi, a svi taje od nje da je Curro sad lakaj. Ali i ona ima tajnu: lucidnija je nego ikad, a može i hodati. Leocadia se protivi vjenčanju Cataline i Adriana.

ČETVRTAK Eugenia i Lorenzo sukobe se u četiri oka. Catalina se naljuti na Alonsa jer pokušava njezino vjenčanje održati u tajnosti. Curro napokon može uživati u svojoj majci Eugeniji.

PETAK Manuel je prihvatio Burdinin novac i sad može opremiti radionicu. Eugenia otkrije Leocadiju i da je Curro sad lakaj. Curro iskoristi priliku da joj prizna da mu je Alonso otac.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Nakon uhićenja narkobosa situacija se pogoršava kad Atwater otkrije da bi njegova djevojka mogla biti umiješana. Dawsonova ovisnost o opijumu, koji uzima zbog ozljede ramena, sve je ozbiljnija.

UTORAK Voight želi prikriti sve što je Dawson učinio i poslati ga na rehabilitaciju. No Ruzek osjeća odanost prema Voightu i timu te preuzima krivnju. Val nedavnih krađa automobila iznenada se pretvara u ubojstva.

SRIJEDA Dok tim kreće u operaciju suzbijanja prodaje heroina, Halstead prepozna kriminalca kojeg je već susreo u prošlosti i vjeruje da bi mogao pomoći u neriješenom slučaju ubojstva.

ČETVRTAK Joe Cruz vraća se s tajnog zadatka iz vatrogasne postaje 66 s otkrićem da vatrogasac Calvin Suggs stoji iza nestaloga ključa. Dok Voight i tim istražuju Suggsa, nastavljaju i istragu o provali u gradu.

PETAK Nakon što je preuzela još jedan slučaj, jedna od Voightovih doušnica nestaje. Tim otkrije da ju je oteo zloglasni serijski ubojica.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Joco se brine zbog dogovora koji je postigao s Đurđom. Na prevaru se domogne Antina auta i nudi ga Đurđi kao “testno vozilo”. Šimati se porječkaju zbog Sanjine opsesije s Filipom. Ona putem skrivene kamere prati odvijanja u baru i shvati da je došlo do krađe.

UTORAK Marina želi riješiti misterij nestalog novca jer misli da ih je ukrala Filipa. Šimati vide tko je krivac, ali se bore s nagonom da ne pomognu omraženoj im Filipi. Dok Ante raspravlja s Divnom o tome što mu je činiti s novcem, Crni priprema konferenciju za medije, na kojoj kani obznaniti Klaudijino nedjelo.

SRIJEDA Šimati pokušaju pomoći i razotkriti krivca u slučaju krađe novaca iz bara, ali na kraju dodatno zakompliciraju situaciju. Klaudija dolazi kod nadređenog spremna priznati nedjelo i snositi posljedice. Za to vrijeme Crni izlazi pred novinare. Veljko sazna još jednu bolnu vijest - njegov plan da će mu Ante pomoći i da će ipak zadržati kuću je propao.

ČETVRTAK Ante doživljava novi šok kad shvati da je sve bilo uzalud: Klaudija se prijavila policiji zbog pucnjave. Veljko je odlučan riješiti problem s Crnim, pa krade pištolj od Joce i odlazi konfrontirati Crnog. U natezanju za novac netko treći se domogne aktovke s novcem.

NAVY CIS

DOMA TV 19:00

PONEDJELJAK Nakon terorističkog napada agenti NCIS-a su u šoku i pokušavaju se nositi s Kateinom smrću, svatko na svoj način. Njihova je misija sad prikupiti sve moguće informacije o Ariju i pronaći način da ga zaustave prije nego ubije još nekog. U međuvremenu, uz osjećaj krivnje za Kateinu smrt, Gibbs doznaje da direktor NCIS-a odlazi, a zamijenit će ga Jenny Shepard, žena uz koju Gibbsa vežu romantične uspomene. Još uvijek šokiranog Kateinom smrću, Gibbsa čeka još jači udarac kad Ari otme Duckyja i odluči se poigrati njegovim umom. Nakon što Jenny i Gibbs gotovo stradaju od hitaca, Gibbs je još odlučniji jedanput i zauvijek završiti s Arijem, a Zivina čudna veza s Arijem bit će upravo ono što mu je potrebno.

UTORAK Gibbs mora ispitati zatvorenika osuđenog na smrt kako bi otkrio gdje je ovaj skrivao svoje žrtve, no kad taj plan ne uspije, tim mora riješiti slučaj na svoj način. Nakon što truplo muškarca bude pronađeno u grobnici koja datira iz Građanskog rata, tim otkriva da je žrtva desetnik i pokopan je živ. Tijekom istrage Abby otkriva žrtvin posljednji telefonski poziv. U međuvremenu, Gibbsa njegova nova šefica Jenny Shepard obavještava da je agentica Ziva odsad stalna agentica NCIS-a.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Jaime kaže Regini da mu se sviđa i da je zbog toga prekinuo s Vitórijom. Lalá pritišće Marca u vezi s Cacau, ali on ne želi ništa priznati. Tiago predloži Salomãu da odvede Marquinha iz zemlje kako bi spriječio da ga Marco ne odvede.

UTORAK Quim i Lola suglasni su da se napravi DNK test Tiaga i Marquinha kako bi se vidjelo jesu li u krvnoj vezi. Guto i Anita su zabrinuti zbog Marcova ponašanja. Lalá se iznenadi kad je posjeti Valdemar i počne je ispitivati o njezinu odnosu s Marcom. Vitória i Júlia prihvate Salomãov plan da tuže Marca.

SRIJEDA Jaime vjeruje da su Regina i Justino bili zajedno do Justinove smrti zbog nekadašnje ljubavi i zbog toga što su Cacauini roditelji. Soraia se šokira kad shvati da je Tomané muškarac za nju.

PETAK Lalá se iznenadi kad sazna da se Júlia vratila Salomãu. Marlene želi da Marco pusti Cacau prije nego što Lalá dođe s policijom. Cacau se oduševi kad shvati da je slobodna.