Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje napetih serija, kvizova i akcijskih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke za filmske hitove koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer otvara popularnim kvizom "Potjera" (18:04), nakon čega slijedi "Dnevnik 2" u 19:00. U udarnom terminu pogledajte dokumentarnu seriju "Svjetla pozornice: Devedesete" (20:15), a potom glazbeno-dokumentarni film o legendarnom Đorđu Novkoviću (21:13). Za kraj večeri, tu je "Dnevnik 3" i najnovije vijesti iz kulture.

18:04 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Svjetla pozornice: Devedesete

21:13 Hitmaker - Đorđe Novković

22:25 Dnevnik 3

HRT 2

HRT 2 donosi sportsku groznicu – u 18:00 pratite finale malonogometnog turnira Kutija šibica. Od 20:35 na rasporedu je "Sport u 2025. - godišnji pregled", a večer završava obiteljskom avanturom "Snjeguljica" (21:38).

18:00 Kutija šibica - finale

20:35 Sport u 2025. - godišnji pregled

21:38 Snjeguljica

RTL

Večer započinje informativnom emisijom "RTL Danas" (19:00), a zatim slijedi napeta serija "Divlje pčele" (20:15). Odmah nakon toga očekuje vas omiljeni reality show "Ljubav je na selu" (21:20), dok kasnovečernji termin rezerviran je za "RTL Direkt" (22:40) i akcijski film "Isplata" (23:15).

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Ljubav je na selu

22:40 RTL Direkt

23:15 Isplata

NOVA TV

Od 19:00 sati ne propustite "Dnevnik Nove TV", dok u 20:20 počinje finale kulinarskog showa "Masterchef". Za ljubitelje komedije, u 22:15 slijedi film "Starci".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Masterchef

22:15 Starci

RTL 2

Večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. "Dr. House" (18:25 i 19:15) vodi vas kroz intrigantne medicinske misterije, dok "Chicago P.D." (20:05 i 20:50) donosi napete policijske slučajeve. Za dozu smijeha, tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:05) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:50).

18:25 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi kriminalistički maraton – "Zaboravljeni slučaj" (18:10), dva nastavka "Navy CIS" (18:55 i 19:45), a od 20:35 avanture "Rookieja". U kasnim satima pogledajte "Škorpion" (21:25, 22:10) i "Navy CIS LA" (23:00).

18:10 Zaboravljeni slučaj

18:55 Navy CIS

20:35 Rookie

21:25 Škorpion

Top 5 filmskih preporuka večeri (izvan glavnih kanala):

- "Mr. Bean na praznicima" (Star Movies, 20:00) – Urnebesna obiteljska komedija u kojoj Rowan Atkinson kao Mr. Bean putuje na jug Francuske i upada u niz komičnih nevolja.

- "Nasljednici" (Star Movies, 23:45) – Drama i komedija s Georgeom Clooneyjem o čovjeku koji preispituje svoj život nakon obiteljske tragedije.

- "Valley of the Gods / Dolina Bogova" (CineStar Fantasy, 21:00) – Vizualno spektakularan fantastični film s Joshom Hartnettom i Johnom Malkovichem.

- "Helen of Troy / Helena Trojanska" (AMC, 21:00) – Povijesni spektakl o najpoznatijoj ženi antičkog svijeta.

- "Happyend / Hepiend" (Cinemax 2, 21:00) – Provokativna drama smještena u Tokio budućnosti, koja istražuje prijateljstvo i opasne odluke mladih.

Ne propustite večer ispunjenu uzbuđenjem, smijehom i vrhunskim filmskim ostvarenjima – pronađite nešto za sebe i uživajte pred malim ekranima!