Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak: Mirjana i Domazet se mire...

Divlje pčele

RTL, 20:15

Antin posjet Ivici u bolnici završi dogovorom. Mještani nastavljaju bojkotirati kavanu i Karmelu, koju ipak ne napuštaju baš svi. Mirjana i Domazet se mire i nastavljaju strastvenu aferu. Svanuo je dan vjenčanja Cvite i Nikole. Ivica je pušten iz bolnice, a Vice čuje nešto što nije trebao.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1, 13:20

Samuel pregovara o uvjetima pod kojim bi vjenčao Catalinu i Adriana. María Fernández i Samuel prepuste se osjećajima, ali Petra ih vidi. Curro prizna Eugeniji da misli da je Lorenzo ubojica.

Chicago P.D.

RTL2, 19:40

Tim istražuje neuspjelu krađu automobila, koja završava bijegom jednoga kriminalca, dok je drugi ubijen. Otkrivaju dokaze koji nagovješćuju da u gradu djeluje lokalni narkobos.

Bogu iza nogu

NOVA TV 18:10

Na početku tjedna u načelnikovu uredu dodjeljuju se radni zadaci. Mirko i Srećko moraju napraviti fotografije koje će visiti na oglasnoj ploči i prezentirati selo u najboljem svjetlu pred turistima. S obzirom na to da je zakasnio na sastanak, Đuro mora s trio fantastikusom počistiti šumu od smeća.

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

Farmaceutkinja Sandra Mertens pronađena je vezana i omamljena u laboratoriju ljekarne kojom upravlja Ayman Amani. Ovo je već drugi razbojnički napad u kojem je ona žrtva, a opet su ukradeni skupi lijekovi. Nick, koji Sandru poznaje iz mladosti, čvrsto vjeruje u njezinu nevinost, dok Franzi istražuje mogućnost da se radi o prijevari osiguranja.

Foto: promo

Cacau

HRT1 12:30

Lalá kaže Júliji, Salomãu i Vitóriji da će odati gdje je Cacau ako je ponovno vrate u odvjetnički ured. Soraia se uznemiri zbog dolaska policije. Tiradentes istražuje u vezi s Cacau. Policija obavijesti Sal, Tiaga i Tomanéa da se pilot helikoptera predozirao tabletama za spavanje.