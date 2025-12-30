Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u utorak: Mirjana i Domazet se mire...
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 30. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...

Divlje pčele 

RTL, 20:15

Antin posjet Ivici u bolnici završi dogovorom. Mještani nastavljaju bojkotirati kavanu i Karmelu, koju ipak ne napuštaju baš svi. Mirjana i Domazet se mire i nastavljaju strastvenu aferu. Svanuo je dan vjenčanja Cvite i Nikole. Ivica je pušten iz bolnice, a Vice čuje nešto što nije trebao.

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1, 13:20

Samuel pregovara o uvjetima pod kojim bi vjenčao Catalinu i Adriana. María Fernández i Samuel prepuste se osjećajima, ali Petra ih vidi. Curro prizna Eugeniji da misli da je Lorenzo ubojica.

Chicago P.D. 

RTL2, 19:40

Tim istražuje neuspjelu krađu automobila, koja završava bijegom jednoga kriminalca, dok je drugi ubijen. Otkrivaju dokaze koji nagovješćuju da u gradu djeluje lokalni narkobos.

Bogu iza nogu 

NOVA TV 18:10

Na početku tjedna u načelnikovu uredu dodjeljuju se radni zadaci. Mirko i Srećko moraju napraviti fotografije koje će visiti na oglasnoj ploči i prezentirati selo u najboljem svjetlu pred turistima. S obzirom na to da je zakasnio na sastanak, Đuro mora s trio fantastikusom počistiti šumu od smeća.

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

Farmaceutkinja Sandra Mertens pronađena je vezana i omamljena u laboratoriju ljekarne kojom upravlja Ayman Amani. Ovo je već drugi razbojnički napad u kojem je ona žrtva, a opet su ukradeni skupi lijekovi. Nick, koji Sandru poznaje iz mladosti, čvrsto vjeruje u njezinu nevinost, dok Franzi istražuje mogućnost da se radi o prijevari osiguranja.

Foto: promo

Cacau

HRT1 12:30

Lalá kaže Júliji, Salomãu i Vitóriji da će odati gdje je Cacau ako je ponovno vrate u odvjetnički ured. Soraia se uznemiri zbog dolaska policije. Tiradentes istražuje u vezi s Cacau. Policija obavijesti Sal, Tiaga i Tomanéa da se pilot helikoptera predozirao tabletama za spavanje.

