Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima i koje filmske hitove ne smijete propustiti! Izdvajamo glazbene spektakle, napete akcije i najbolje filmove s kabelskih kanala.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras se na domaćim televizijama sprema prava TV gozba! Glazbeni spektakli, sportski prijenosi, napete serije i veliki filmski hitovi čekaju vas na najgledanijim kanalima. Pripremili smo pregled najvažnijih događanja i filmova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večer rezervira za spektakularno finale showa "The Voice Kids" u 20:15 sati, uz puno glazbenih emocija i mladih talenata. Prije toga, ne propustite "LOTO 7", a kasnije navečer slijedi napeta dramska serija "SRAM".
20:08 LOTO 7
20:15 The Voice Kids (2) – finale
22:46 SRAM (3), serija
HRT 2
Na HRT 2 večeras vas očekuje sportska poslastica – prijenos utakmice Europskog prvenstva u vaterpolu između Hrvatske i Rumunjske od 20:15 sati. Za ljubitelje dokumentaraca, nakon sporta slijedi "Škotski otoci s Benom Fogleom", a večer završava uz poznati talk show "Graham Norton i gosti".
20:15 Beograd, Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska - Rumunjska
22:00 Škotski otoci s Benom Fogleom
23:03 Graham Norton i gosti
RTL
RTL donosi pravi akcijski maraton! Od 20:30 uživajte u kultnom hitu "Smrtonosno oružje", a odmah nakon toga slijedi "Ponoćni specijal" – napeta akcijska drama za prave filmofile.
20:30 Smrtonosno oružje
22:45 Ponoćni specijal
NOVA TV
Nova TV donosi večer za ljubitelje akcije! U 20:15 pogledajte film "Plaćenik", a od 22:15 slijedi "Osvetnik" – akcijska drama koja će vas držati prikovanima za ekran.
20:15 Plaćenik
22:15 Osvetnik
RTL 2
RTL 2 se večeras okreće sportu i humoru – od 20:25 pratite prijenos rukometnog dvoboja Švedska – Nizozemska, a kasnije uživajte uz popularne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
20:25 EP u rukometu: Švedska - Nizozemska
22:00 Teorija velikog praska
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi filmsku večer uz triler "Savršeni stranac" s Halle Berry u glavnoj ulozi od 20:00, a potom slijedi napeti "Dah u tami". Za kasnonoćne gledatelje tu je i klasik "Bjegunac".
20:00 Savršeni stranac
21:50 Dah u tami
23:40 Bjegunac
Filmske poslastice večeri s kabelskih i filmskih kanala:
- "Pijanist" (Star Movies, 22:15) – Oscarom nagrađena drama Romana Polanskog o borbi za preživljavanje u ratnom Varšavi, s Adrienom Brodyjem u glavnoj ulozi.
- "Total Recall: Potpuno sjećanje" (Star Movies, 17:40) – kultni SF akcijski triler s Arnoldom Schwarzeneggerom.
- "Rimu, s ljubavlju" (Star Movies, 20:00) – šarmantna romantična komedija Woodyja Allena smještena u vječni grad.
- "Bad Genius" (CineStar Prem. 2, 13:15) – napeta tajlandska drama o briljantnoj učenici i prevarama na ispitima.
- "Fontana života" (Star Movies, 13:50) – vizualno spektakularna drama o besmrtnosti i ljubavi kroz stoljeća, s Hughom Jackmanom i Rachel Weisz.
- "Sedam godina u Tibetu" (AMC, 13:20) – istinita priča o austrijskom planinaru i njegovom prijateljstvu s mladim Dalaj Lamom, s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.
Večeras birajte između glazbenih spektakla, sportskih uzbuđenja i vrhunskih filmova. Uživajte u subotnjoj večeri pred ekranom!
