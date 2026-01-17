Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras se na domaćim televizijama sprema prava TV gozba! Glazbeni spektakli, sportski prijenosi, napete serije i veliki filmski hitovi čekaju vas na najgledanijim kanalima. Pripremili smo pregled najvažnijih događanja i filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer rezervira za spektakularno finale showa "The Voice Kids" u 20:15 sati, uz puno glazbenih emocija i mladih talenata. Prije toga, ne propustite "LOTO 7", a kasnije navečer slijedi napeta dramska serija "SRAM".

20:08 LOTO 7

20:15 The Voice Kids (2) – finale

22:46 SRAM (3), serija

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje sportska poslastica – prijenos utakmice Europskog prvenstva u vaterpolu između Hrvatske i Rumunjske od 20:15 sati. Za ljubitelje dokumentaraca, nakon sporta slijedi "Škotski otoci s Benom Fogleom", a večer završava uz poznati talk show "Graham Norton i gosti".

20:15 Beograd, Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska - Rumunjska

22:00 Škotski otoci s Benom Fogleom

23:03 Graham Norton i gosti

RTL

RTL donosi pravi akcijski maraton! Od 20:30 uživajte u kultnom hitu "Smrtonosno oružje", a odmah nakon toga slijedi "Ponoćni specijal" – napeta akcijska drama za prave filmofile.

20:30 Smrtonosno oružje

22:45 Ponoćni specijal

NOVA TV

Nova TV donosi večer za ljubitelje akcije! U 20:15 pogledajte film "Plaćenik", a od 22:15 slijedi "Osvetnik" – akcijska drama koja će vas držati prikovanima za ekran.

20:15 Plaćenik

22:15 Osvetnik

RTL 2

RTL 2 se večeras okreće sportu i humoru – od 20:25 pratite prijenos rukometnog dvoboja Švedska – Nizozemska, a kasnije uživajte uz popularne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:25 EP u rukometu: Švedska - Nizozemska

22:00 Teorija velikog praska

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: Maja Bota Strbe

DOMA TV

Doma TV nudi filmsku večer uz triler "Savršeni stranac" s Halle Berry u glavnoj ulozi od 20:00, a potom slijedi napeti "Dah u tami". Za kasnonoćne gledatelje tu je i klasik "Bjegunac".

20:00 Savršeni stranac

21:50 Dah u tami

23:40 Bjegunac

Filmske poslastice večeri s kabelskih i filmskih kanala:

- "Pijanist" (Star Movies, 22:15) – Oscarom nagrađena drama Romana Polanskog o borbi za preživljavanje u ratnom Varšavi, s Adrienom Brodyjem u glavnoj ulozi.

- "Total Recall: Potpuno sjećanje" (Star Movies, 17:40) – kultni SF akcijski triler s Arnoldom Schwarzeneggerom.

- "Rimu, s ljubavlju" (Star Movies, 20:00) – šarmantna romantična komedija Woodyja Allena smještena u vječni grad.

- "Bad Genius" (CineStar Prem. 2, 13:15) – napeta tajlandska drama o briljantnoj učenici i prevarama na ispitima.

- "Fontana života" (Star Movies, 13:50) – vizualno spektakularna drama o besmrtnosti i ljubavi kroz stoljeća, s Hughom Jackmanom i Rachel Weisz.

- "Sedam godina u Tibetu" (AMC, 13:20) – istinita priča o austrijskom planinaru i njegovom prijateljstvu s mladim Dalaj Lamom, s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.

Večeras birajte između glazbenih spektakla, sportskih uzbuđenja i vrhunskih filmova. Uživajte u subotnjoj večeri pred ekranom!