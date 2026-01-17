Marino Vrgoč: Osjećam te trnce i drhtim s finalistima The Voicea

Marino Vrgoč (10), pobjednik prvog izdanja showa "The Voice Kids Hrvatska", otkriva što se sve u njegovu životu promijenilo u godinu dana, a dao je i pokoji savjet ovogodišnjim finalistima.

Večeras će sve oči biti uprte u male ekrane, a sve uši pomno će slušati malene talente u velikom finalu uživo druge sezone "The Voice Kids Hrvatska". U studiju će s finalistima biti i Marino Vrgoč, pobjednik prošlogodišnje, prve sezone ovoga glazbenog showa. Marino nam je otkrio što se sve u njegovu životu promijenilo od pobjede, što misli o ovoj sezoni i kandidatima te kako mu je bilo u Gruziji na Dječjem Eurosongu.

- Od početka sam pratio ovogodišnji 'The Voice Kids' i uživao sam gledati baš svaku epizodu. Bio sam i na jednoj blind audiciji i prisjetio sam se tad svojeg blinda. To je bilo baš lijepo iskustvo, vratiti se tu, proživjeti opet sve te divne osjećaje - rekao nam je Marino.

Ipak, ostatak showa, odnosno ostale epizode, gledao je na TV-u.

- S kauča sam gledao opušteno, ali osjećam kako se oni osjećaju i što sve proživljavaju u tim trenucima jer sam se i ja slično osjećao. A posebno iščekivanje, kad mentor bira tko prolazi, ne možeš riječima objasniti. Samo čekaš da kaže nečije ime, da se prekine tišina. A cijeli drhtiš dok čekaš. I onda su tuga i radost zajedno nekako - prisjetio se tih važnih trenutaka.

Foto: jas-ras

Iako je pomno pratio svaku epizodu, ne želi nam otkriti svojeg favorita.

- Dosta njih je zaista izvrsno pjevalo. Mnogi su se istaknuli posebnošću i različiti su. Zato zaista ne bih izdvojio nekoga jer su svi oni favoriti budući da su dogurali do finala. I sigurno će i dalje pjevati jer to super rade - ponosan je Marino, koji je utro put mladim pjevačima.

S njima je podijelio svoje iskustvo, ali i pokoji vrijedan savjet.

- Moj savjet za finale im je kratak. Da se opuste, uživaju i svima nama pruže da uživamo i mi s njima. Ne trebaju imati tremu nego se prepustiti i pjevati iz srca. Mentori su ih sa svojim glazbenim treninzima sigurno pripremili i naučili mnogo toga za svaki nastup.

- Mene su moja Gina Damjanović, Jelena Vlašić i moj mentor Dado Gobac pripremali i davali savjete. Uz njihovu podršku sve mi je bilo lakše - iskreno nam je rekao.

Foto: HRT

Večeras će Marino finale gledati iz prvih redova, ali i on će u jednom trenutku stati na pozornicu, baš kao i prije godinu dana, kad je osvojio prestižnu titulu prvog pobjednika "The Voice Kids Hrvatska".

- Pozvali su me da otpjevam svoju pjesmu 'Snovi', s kojom sam nastupao na Dječjem Eurosongu. Rado sam prihvatio poziv i veselim se nastupu - otkrio nam je Marino.

Od pobjede do danas prošla je godina, a ta godina Marinu je donijela mnoga nova iskustva.

- Promijenilo se puno toga u mojem životu. Imao sam malo više obaveza, išao sam često na probe, puno sam putovao i nastupao, čak i ljeti, dao sam mnogo intervjua… Ali najviše sam sretan što sam upoznao puno novih prijatelja, poznatih pjevača, učili su me profesionalci i naučio sam mnogo toga što prije nisam mogao ni zamisliti da ću naučiti. Sad imam i više samopouzdanja i mogu svima reći da snove treba slijediti kako god izgledalo nemoguće da se ostvari. Jer ja nisam mogao vjerovati da će mi se ovako puno lijepih stvari dogoditi - rekao je ushićeno Marino.

Mnogo lijepih stvari dogodilo se Marinu i tijekom praznika, a za blagdane je bio s obitelji i malo predahnuo.

'Sanjkao sam se na Cmroku'

- Blagdane sam proveo, sve u svemu, lijepo. Odmarao sam se, malo nastupao, a i malo me bilo boljelo. Bio sam na snijegu sad u Zagrebu jer nismo mogli krenuti nazad put doma. Tako da sam uživao na sanjkanju na Cmroku u Zagrebu s tetom Anom iz Zadra i njenim sinom Lukom, te ih puno pozdravljam - veselo nam prepričava te dodaje kako se odmorio od škole, ali ipak voli ići u školu i biti tamo s prijateljima. Sad kad je zakoračio u novu godinu, Marino polako planira nove nastupe.

- Ima već nekih planova, ali polako. Radujem se jako koncertu 'Domu mom', koji će ove godine biti u Dugopolju. I ovim putem pozivam djecu do 13 godina da se prijave na audiciju i da i oni nastupe. Meni je osjećaj kad sam pjevao u Areni Zagreb zaista bio nešto nestvarno - opisuje nam te se prisjeća nastupa i u Gruziji, na velikoj pozornici Dječjeg Eurosonga.

- U Gruziji je bilo fantastično. Upoznao sam sve natjecatelje, družili smo se, pjevali. Razgledavali smo grad i njegove znamenitosti. Uživao sam baš, nikad nisam vidio takvu zemlju, običaje i kulturu, baš super iskustvo koje ću zauvijek pamtiti - oduševljeno nam priča Marino.

Foto: HRT

Ipak, najviše će pamtiti nastup.

- Znao sam da me puno ljudi gleda jer je bio prijenos uživo. Želio sam nas predstaviti najbolje što mogu, dao sam sve od sebe. I to mi je tad baš sve bilo u mislima. Na pozornici sam uživao i nije mi bio problem nastupati pred toliko ljudi jer ih je više bilo u Areni. Tako da mi je, što se tiče publike, bilo super - ističe.

Uživao je izvodeći svoju pjesmu, u kojoj se tako dobro pronalazi.

- Najljepši dio teksta mi je: … 'bezbroj snova malenih do čuda vode velikih, kad se spoje gle, moguće je sve'… A stih "u ljubav zauvijek pretvorim sve" poseban mi je jer želim da uvijek i svugdje u svijetu vlada ljubav i da su sva djeca svijeta sretna - otkriva nam.

Prisjeća se i snimanja spota, to je također bilo novo iskustvo za njega.

- Snimanje spota bilo mi je poput igre. Već sam puno naučio iz 'The Voice Kidsa'. Ali kad sam došao na set, ipak mi je bilo posebno jer sam tek tad shvatio da se moja pjesma pretvara u jednu lijepu priču. Sve ono o čemu pjevam, o snovima, radosti, svjetlu, ljubavi za sve ljude, zapravo će oživjeti i postati vidljivo. Bilo je situacija u kojima sam morao biti ozbiljan, zamišljen, ali tako pjesmu i pjevam, pa mi nije bilo teško jer je pjevam iz srca. Samo se prepustim onome što pjevam. Ekipa mi je bila odlična i jako zabavna. Pomogli su mi, govorili kako da se namjestim, gdje da stanem… - prisjeća se.

Foto: jas-ras

- Najbolje mi je bilo kad sam radio scene sa svjetlom koje smo lovili Mia i Vito, koji su snimali sa mnom. Kao da smo svi letjeli među zvijezdama. Čak smo se nekoliko puta i slučajno sudarili, pa bismo se počeli smijati. A smijali smo se do suza kad je Jelena hodala s ljestvama i držala nam svjetlo. Koliko se puta samo popela i sišla, mislili smo da će i pasti nekoliko puta. Zaista je bilo uzbudljivo. Zajedno smo stvorili lijepu priču. Kad sam gledao prve snimke, bio sam jako sretan. Zauvijek ću pamtiti iskustvo koje sam doživio na snimanju spota - oduševljen je i sad Marino.

Osim snimanja spota, Eurosong je Marinu osigurao još jedno novo iskustvo, odlazak na dalek put, pa je Gruzija za njega bila prava avantura.

'Gruzijski čaj je super'

- Bilo mi je uzbudljivo jer nisam znao što me čeka. Let i putovanje bili su super. Imali smo dvije cure koje su nam bile kao vodiči za grad. Puno su nam pokazali i govorili o gruzijskoj kulturi i tradiciji. I pio sam napokon gruzijski čaj. Donio sam i doma svojima da probaju.

Sad, kad je to sve iza njega, osjeća ponos i zadovoljstvo.

- Sretan sam što ću to lijepo iskustvo imati u sjećanju cijelog života - govori nam.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

S drugim natjecateljima ostao je u kontaktu, a imaju i zajedničku grupu te se povremeno dopisuju i jedni druge podržavaju u onome što rade. I u školi je Marino nadoknadio sve što je propustio dok ga nije bilo.

- Uspio sam sve stići. Učiteljice su mi pokazale što sve trebam odraditi i rasporedile. A i prijatelji iz razreda javili su mi što sve trebam. Tako da, Bogu hvala, i to je sve dobro prošlo - iskreno kaže, sretan što ima tako dobre prijatelje, ali i obitelj.

- Svi moji ukućani su dobro. Sestra se napokon udaje, baš sam sretan zbog toga, a i dobit ću svoju sobu kad ode. Još da brat Leon pronađe posao, bilo bi super. Djed je bio bolestan. Sad je malo bolje. Stalno me podržavao i zvao dok sam bio u Gruziji. Sretan sam što imam djeda kakav je moj Miće. On uvijek svakog od nas razumije i daje mi stalno savjete da budem uporan, da se trudim i uživam u svemu što radim u životu. A i baka Bosiljka me pazi, pa moram i nju spomenuti i pozdraviti - zaključio je Marino.

Ploče: Marin Vrgoc, pobjednik The Voice Kids | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL