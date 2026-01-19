Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet se suočava s Antom. Jakov očajava i ne zna kako dalje; reći Katrini istinu ili se rastati od trudne Teodore? U selo dolazi Krstina zaručnica otkrivajući da on vodi dvostruki život. Čavka je prepoznao Terezine osjećaje te je pokušava zadržati uz sebe. Badurina suočava Tomu s dokazima o njegovoj prošlosti. Rajka otkriva pravu očevu oporuku.

La Promesa

HRT1 13:20

María otkrije da je Samuel dobio opomenu od biskupije. Curro istražuje zašto bi ga Jacobo htio ubiti. Leocadia predlaže da Lisandro bude kum Catalinine i Adrianove djece.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Ubijena je doušnica koja je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo jedno je u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć da ga identificira.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

U kući Serhatove obitelji i bolničkim hodnicima napetost se može rezati nožem. Stiže vijest koja sve na trenutak zaustavlja: Berrak se probudila iz kome. Taj trenutak otvara vrata novim krizama, tajne koje su mjesecima bile zakopane, sad prijete eksplodirati.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan će donirati bubreg, a Boran će ga primiti. Alya u posljednji čas otkriva šokantnu istinu: Cihan u mozgu ima aneurizmu veličine oko dva centimetra, zbog koje postoji velika mogućnost da se pod narkozom ne probudi.

Foto: NOVATV

Cacau

HRT1 12:30

Tomané obavijesti da nisu mogli uhvatiti Marlene. Valdemar je još traži. Susana kaže Tomanéu da je Sal jedina sposobna pomoći da se riješi tajna oko Ruija, Marca i Marlene.