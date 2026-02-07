Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja, smijeha i napetosti! Pripremite kokice i udobno se smjestite jer donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg programa na glavnim kanalima, kao i preporuku filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje s informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00, nakon čega slijedi popularna emisija "LOTO 7". U 20:15 uživajte u romantičnoj komediji "Upravo vjenčani" s Ashtonom Kutcherom i Brittany Murphy, a kasnije vas očekuje napeta dramska serija "SRAM". Za ljubitelje trilera, noć završava s filmom "Nuspojave".

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Upravo vjenčani

21:55 SRAM

23:03 Nuspojave

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi večer ispunjenu sportom, glazbom i zabavom. Pratite uzbudljivo finale "Snowboard, Big Air" od 19:25, a zatim dokumentarni film "Sven" u 20:51. Za opuštanje tu je i popularni talk show "Graham Norton i gosti" u 22:45.

19:25 ZOI Milano Cortina 2026: Snowboard, Big Air (M) - finale

20:51 Sven

22:45 Graham Norton i gosti

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje akcije i adrenalina! U 20:15 ne propustite "Smrtonosno oružje 4" – četvrti nastavak kultnog serijala s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom. Kasnije slijedi "Sigurna kuća", napeti akcijski triler s Denzelom Washingtonom.

19:00 RTL Danas

20:15 Smrtonosno oružje 4

23:05 Sigurna kuća

NOVA TV

Na NOVA TV očekuje vas prava filmska poslastica! U 20:15 Will Smith u znanstveno-fantastičnom akcijskom spektaklu "Blizanac", a zatim u 22:25 "Detektiv Knight: Neovisnost" s Bruceom Willisom za pravu dozu trilera pred spavanje.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Blizanac

22:25 Detektiv Knight: Neovisnost

RTL 2

RTL 2 donosi večer punu smijeha i akcije. Nakon sportskog prijenosa, uživajte u "Chicago P.D.", a zatim se opustite uz humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:25 Futsal EURO: Portugal - Španjolska

20:55 Chicago P.D.

21:55 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

DOMA TV

Doma TV večer otvara s popularnom serijom "Rookie", a u 20:00 pogledajte dirljivi film "Ovdje i danas". U 22:00 slijedi psihološki triler "Kći kralja močvare" s Daisy Ridley u glavnoj ulozi.

19:05 Rookie

20:00 Ovdje i danas

22:00 Kći kralja močvare

Filmski hitovi večeri – naše preporuke s drugih kanala:

- Kraljević i ja (Star Movies, 20:00) – Romantična bajka o američkoj učiteljici i danskom princu, savršena za opuštanje uz osmijeh.

- Fenomen (Star Movies, 22:20) – John Travolta u ulozi običnog čovjeka koji nakon neobičnog događaja stječe nevjerojatne sposobnosti.

- Noć u Varennesu (HTV 3, 20:32) – Povijesna drama o bijegu francuske kraljevske obitelji tijekom Francuske revolucije.

- Bitka za Midway (CineStar A&T, 21:00) – Epski ratni spektakl o jednoj od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata.

- Erin Brockovich (Doma TV, 23:55) – Julia Roberts u Oscarom nagrađenoj ulozi žene koja se bori protiv ekološkog zagađenja.

- Bohemian Rhapsody (AMC, 21:00) – Očaravajuća biografija legendarnog Freddieja Mercuryja i grupe Queen.

Ne propustite večeras najbolje što TV nudi – od adrenalinskih akcija i napetih trilera do romantičnih komedija i povijesnih drama! Uživajte u večeri pred ekranom!