ANKETA 'Kumovi' ili 'U dobru i zlu': Koja serija vam je draža?

Nakon blagdanske stanke, serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vratile su se na Novu TV s novim epizodama. Obožavatelji ove dvije serije bili su oduševljeni s povratkom omiljenih serija.

Lovre Kondža, koji u seriji 'Kumovi' utjelovljuje lik Martina Akrapa najavio je zanimljiv preokret u razvoju svog lika.

- Od Martina gledatelji mogu uskoro očekivati drastičnu promjenu. U jednom trenutku promijeni svoj karatker lika i to me jako veseli - poručio je. Ecija Ojdanić, poznatija gledateljima kao Mirjana Bogdan, navela je kako gledatelji u novim epizodama mogu očekivati fenomenalne zaplete.

- Ono što sigurno mogu garantirati je da nikome neće biti dosadno - otkrila je.

Nakon 'Kumova', na Novoj TV se emitira serija 'U dobru i zlu'. U novim epizodama se neke tajne razotkrivaju, druge tek prijete isplivati na površinu, a dolaze i novi problemi za obitelj Sriću.

- Bit će još velikih zapleta, ponajviše oko naše kuće. Gubitak kuće je jasan i poražavajući udarac za Veljka. A Crni će, kao i uvijek, nastaviti stvarati nemire - najavio je Filip Juričić.