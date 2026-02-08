Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl! Od uzbudljivih akcijskih filmova i napetih trilera do popularnih serija i informativnih emisija – svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude.

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i zabavni miks: nakon "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi atraktivan "LOTO 6" te u 20:15 veliki filmski hit "Gospodar i ratnik: Druga strana svijeta" – epska avantura s Russellom Croweom u glavnoj ulozi. Za kraj večeri tu je i "Dnevnik 3" te zanimljiva dokumentarna serija o talijanskoj kuhinji sa Stanleyjem Tuccijem.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Gospodar i ratnik: Druga strana svijeta

22:40 Dnevnik 3

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje sporta i dokumentaraca. U 20:15 pogledajte inspirativan dokumentarac "(Ne)uspjeh prvaka: Željko Obradović", a od 21:15 uživajte u prijenosu umjetničkog klizanja sa ZOI Milano Cortina 2026. Za sportske analize tu je "Stadion" u 22:55.

18:25 ZOI Milano Cortina 2026: LUGE - jednosjed 4. utrka, prijenos

20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Željko Obradović

21:15 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje - ekipno, prijenos

22:55 Stadion

Foto: Lisi Niesner

RTL

RTL večer nudi pravu filmsku poslasticu! Nakon informativnog "RTL Danas" u 19:00, slijedi "Putovanje u središte Zemlje" – spektakularni akcijski SF film u 20:15. Od 22:15 ne propustite triler "Otok Shutter" s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.

19:00 RTL Danas

20:15 Putovanje u središte Zemlje

22:15 Otok Shutter

NOVA TV

Nova TV pripremila je akciju i zabavu: u 20:15 pogledajte "Red", akcijsku komediju s vrhunskom glumačkom postavom, a od 22:30 uživajte u hitu "Dungeons & Dragons: Čast lopova" – fantastičnoj pustolovini za cijelu obitelj.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Red

22:30 Dungeons & Dragons: Čast lopova

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje serija: od 19:05 uživajte u "Dr. Houseu", a zatim slijedi dvostruka doza akcije s "Chicago P.D." (20:40) i smijeh uz "Teoriju velikog praska" (21:45) te "Dva i pol muškarca" (22:30).

19:05 Dr. House

20:40 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV nudi napetu policijsku akciju i dirljive životne priče. U 18:15 i 19:05 nastavite uz "Rookie", a u 20:00 pogledajte dirljivu dramu "Koliba". Za kasnovečernje opuštanje tu je romantična komedija "Šuška se, šuška" od 22:15.

18:15 Rookie

19:05 Rookie

20:00 Koliba

22:15 Šuška se, šuška

Najbolji filmski hitovi večeri iz ponude specijaliziranih kanala:

- "Obiteljski kamen" (Star Movies, 20:05) – toplina, humor i obiteljske tajne u ovoj izvrsnoj drami s holivudskim zvijezdama.

- "Ja sam Sam" (Star Movies, 22:20) – emotivna drama o ocu s posebnim potrebama koji se bori za skrbništvo nad kćeri.

- "Stockholmski sindrom" (CineStar A&T, 9:50, repriza moguće navečer) – napeti triler inspiriran stvarnim događajem koji je promijenio svijet psihologije.

- "Majstori iluzije" (CineStar A&T, 11:40, repriza moguće navečer) – spektakularni triler o mađioničarima koji izvode pljačke stoljeća.

- "Valerian i grad tisuću planeta" (CineStar Fantasy, 12:35, repriza moguće navečer) – vizualno impresivna SF avantura Luca Bessona.

- "Hamlet" (Cinemax, 12:10, repriza moguće navečer) – suvremena ekranizacija Shakespeareove tragedije.

Bez obzira birate li napetu akciju, smijeh, sport ili obiteljsku dramu – večerašnji TV program nudi odličan izbor za ugodnu večer pred ekranom. Uživajte!