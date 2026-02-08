Najveća faca Super Bowla hrvatskog je podrijetla

Zlatna olimpijska medalja najviše je što u sportu možete postići, iznad toga nema ničega. Postoje, ipak, sportovi koji malo izlaze iz tih okvira. Primjer može biti nogomet, u kojem uspjeh na europskom ili svjetskom prvenstvu ipak znači više. To vrijedi i za američki nogomet. Jedan je to od najvećih svjetskih sportskih događaja, koji ruši rekorde gledanosti, a još više "one druge", odnosno cijena sekunde reklame, broj pojedenih hot dogova i tomu slično.

Oči cijelog svijeta uprte su u finale lige američkog nogometa, odnosno Super Bowl. A jedno od najvećih imena u povijesti tog spektakla je Bill Belichick (73), šesterostruki osvajač prestižnog natjecanja, podrijetlom Hrvat. Utjecao je na cijeli jedan sustav u Americi.

Foto: Federico Gambarini/DPA

Nakon njegovih osvajanja drukčije su počeli poimati američki nogomet, cijela ga je liga pokušavala kopirati.

Kao dugogodišnji glavni trener New England Patriotsa, Belichick je osvojio šest Super Bowlova: 2001., 2003., 2004., 2014., 2016. i 2018. godine, čime je postavio rekord koji će se u skoroj budućnosti teško srušiti. Tome treba dodati dvije titule osvojene ranije, kao defenzivni koordinator New York Giantsa, što mu ukupno donosi osam Super Bowl prstenova.

Nije Bill baš čovjek od velikih riječi, njegova je genijalnost sadržana u jednostavnosti, a to je postao i moto Patriotsa, a glasi otprilike ovako: "Radi svoj posao". Nema popusta, a s velikom zvijezdom i jednim od najboljih igrača u povijesti, Tomom Bradyjem, činio je savršeno partnerstvo. Često ste ga tijekom utakmice mogli vidjeti u žestokim raspravama sa sucima, kojima je objašnjavao - pravila.

Foto: KIRBY LEE/REUTERS

Kažu kako, ima fotografsku memoriju, pa ih je znao zaskočiti i nekim marginalnim pravilima. Prepoznatljiv je tijekom godina postao i po odjevnom stilu. Njegova siva majica s kapuljačom, često neuredno odrezanih rukava, nastala je iz čiste praktičnosti, ali je s vremenom postala simbol filozofije prema kojoj je funkcija uvijek važnija od forme.

Za razliku od mnogih sportskih velikana, Belichick je privatni život dosljedno držao podalje od reflektora. Brak, kasnije veze i obiteljski odnosi nikad nisu postali dio javnog spektakla. I u tom je segmentu pokazivao istu disciplinu kao u profesionalnom životu - bez izjava, bez dramatiziranja i bez kompromisa prema medijima. Ta zatvorenost dodatno je učvrstila njegov imidž hladnog profesionalca potpuno posvećenog poslu.

Za hrvatsku publiku Belichick ima posebnu simboliku. Njegovi obiteljski korijeni vode u Hrvatsku - prezime Belichick američka je prilagodba slavenskog Beličić/Belić, a obitelj s očeve strane potječe iz područja oko Karlovca. Belichick je više puta javno isticao ponos na svoje hrvatsko podrijetlo, a pojavljivanje s hrvatskom zastavom na NFL-ovim događajima snažno je odjeknulo u domaćoj javnosti, povezujući Hrvatsku s najvećom pozornicom američkog sporta.

Foto: matija habljak/Pixsell

Belichick je bio u braku s Debby Clarke od 1977. do 2006., kad su se rastali. S njom je dobio troje djece, koja su krenula njegovim stopama. Kći Amanda trenerica je lacrossea na koledžu u Massachusettsu, a sinovi Stephen i Brian radili su kao pomoćnici u Patriotsima. Nakon rastave s Debby Clarke povezivali su ga s Lindom Holliday, s kojom je bio do 2023. A da misli kako su godine samo broj, slavni trener dokazao je vezom s 49 godina mlađom Jordon Hudson, s kojom je i danas u vezi. Često objavljuju zajedničke fotografije, a mlada Jordon zaštitnički je nastrojena prema svom izabraniku. Primjerice, kad su objavili njihove fotografije s plaže, na negativne komentare u stilu "djed se igra s unukom" žestoko je reagirala.

- Načini na koje razvijamo naše biološke sklonosti duboko su osobni i za to ne dugujemo opravdanje ili objašnjenje. Ljubav ne diskriminira ni spol, boju kože, vjeru, dob ili sposobnosti. Ljubav ne varira s nečijom tjelesnom težinom. Ljubav ne izgleda isto svaki put kad je vidite. Ljudi i odnosi su, kao i sve drugo, promjenjivi; iako je ljubav vječna. Ljubav ne treba osuđivati. Nikad nije u redu uznemiravati ili zlostavljati osobu na temelju toga koga voli - napisala je tad na društvenoj mreži.

Bilo je i priča kako je legendarni trener bivšu djevojku dugo varao s Jordon, koja je bila navijačica. Navodno su se upoznali u ljeto 2021., razgovarali o školskim praznicima i obvezama navijačica. Povremeno su se i čuli. Veza je navodno počela 2022. godine, a u početku su je skrivali. No o tome Jordon ne želi govoriti. Dokaz je i nedavni intervju, odnosno pokušaj intervjua, za CBS Sunday Morning, u kojem je Belichick trebao promovirati novu autobiografiju.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kad je novinar Tony Dokoupil postavio pitanje o tome kako su se on i Hudson upoznali, uslijedila je intervencija. "O ovome nećemo razgovarati", oštro je dobacila Hudson, koja je bila iza kamere, te prekinula razgovor. Prema izvorima iz produkcije, to nije bio izoliran incident. Hudson je navodno više puta prekidala intervju, ispravljala Belichickove odgovore, čak i na nogometna pitanja, a u jednom je trenutku bijesno napustila set, zbog čega je snimanje bilo prekinuto na 30 minuta.

Osobe iz Belichickova najužega kruga su zabrinute. Više izvora opisalo je Hudson kao "odbjegli vlak", a njihovu vezu "alarmantnom".

- On je poznat kao čvrst, autokratski vođa, a sad je postao poput plastelina u njezinim rukama. Ona je vidjela priliku i zgrabila ju je - rekao je izvor za Page Six.

No ljubavne su zgode i nezgode za njih i njihove bližnje. Možemo dodati kako je slavni trener često isticao ponos na hrvatske korijene, a svojedobno je izjavio kako su njegovi djed i baka stigli u SAD 1910. godine iz Draganića. Početkom lipnja 2024. godine susreo se s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima i dobio domovnicu.

- To je važno priznanje, generacije prije mene otvorile su mi put prema uspjehu, učinile mi život toliko lakšim i boljim - rekao je tad te dodao kako je jedan njegov sin napravio i tetovažu s hrvatskim simbolom, no da on nije bio dovoljno hrabar to učiniti. 