Obavijesti

Show

Komentari 1
SERIJE, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
3
Foto: rtl

Pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što vas očekuje i koje filmove ne smijete propustiti!

Admiral

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbudljivih serija, informativnih emisija i filmskih hitova! Donosimo vam najzanimljivije iz večernjeg programa kako biste odabrali savršeni sadržaj za opuštanje pred ekranom.

HRT 1

HRT 1 donosi napetu večer uz kviz "Potjera" u 18:08, a informativni blok "Dnevnik 2" počinje u 19:00. Od 21:13 uživajte u premijeri biografske serije "Archie", dok je za sve koji žele više aktualnosti tu "Otvoreno" u 22:05.

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:13 Archie
22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje sporta i filmova! Od 18:55 pratite "ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi", a od 22:08 na rasporedu je američka filmska drama "Samo za hrabre".

18:55 ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi
21:00 ZOI Milano Cortina 2026: Snowboard - Big Air
22:08 Samo za hrabre

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Press Visit at the Olympic and Paralympic Athletes' Village
Foto: Lisi Niesner

RTL

RTL nudi večer za sve generacije: informativni "RTL Danas" je u 19:00, a od 20:15 gledajte popularnu seriju "Divlje pčele". Od 21:15 slijedi nova sezona "Gospodin Savršeni" – idealno za ljubitelje reality showa.

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni - nova sezona

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV donosi dozu drame i sporta: u 19:00 je "Dnevnik Nove TV", a od 20:25 nova epizoda serije "Kumovi". Za one koji vole napetost, tu su "U dobru i zlu" (21:25) i "Tajne prošlosti" (22:20).

19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:20 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 večer počinje s popularnim "Dr. Houseom" u 18:40, a nastavlja se uz akciju i humor s dvije epizode "Chicago P.D." od 20:10 i "Teorijom velikog praska" od 21:45. Kasnije slijede urnebesne "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:40 Dr. House
20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
23:15 Prijatelji

Foto: Supplied by LMK / IPA

DOMA TV

DOMA TV nudi večer za ljubitelje policijskih i kriminalističkih serija: "Navy CIS" od 18:15, "Rookie" od 19:55, a "Blue Bloods" od 21:35. Kasno navečer, akcijski "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
21:35 Blue Bloods
23:25 S.W.A.T.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u serijama i sapunicama u ponedjeljak: Marko pokuša zavesti Zoru...
Evo što vas čeka u serijama i sapunicama u ponedjeljak: Marko pokuša zavesti Zoru...

Filmske poslastice večeri (izvan glavnih kanala):

- "Brak na brzaka" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija s urnebesnim zapletima o dvoje stranaca koji se bude vjenčani nakon lude noći u Las Vegasu.

- "Misija na Mars" (Star Movies, 22:20) – Spektakularna SF avantura o prvoj ljudskoj misiji na Crveni planet i tajnama koje ih tamo čekaju.

- "Taksi 3" (CineStar A&T, 21:00) – Francuski akcijski hit prepun vratolomnih jurnjava i humora, idealan za obiteljsku zabavu.

- "Ime" (Cinemax 2, 20:00) – Francuska komedija koja počinje bezazlenom večerom, a završava nizom duhovitih i napetih otkrića među prijateljima.

- "Superman" (HBO2, 20:00) – Novi pogled na legendarnog superheroja, uz dozu humora i emocija.

- "Društvena mreža" (STAR, 20:00) – Hvaljeni film o nastanku Facebooka i borbama koje su pratile njegov meteorski uspon.

Bilo da ste ljubitelj serija, sportskih prijenosa ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi nešto za svačiji ukus. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...
ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti
NE SVIĐA SE SVIMA

Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti

U svojoj poruci osvrnuli su se i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, uz dodatak da im preostaje molitva za njih
Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'
KARNEVALSKO LUDILO

Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'

Pjevačica je održala karnevalski koncert u Kastvu, a među publikom se našla još jedna Maja, ali i njen 'Savršeni' Šime. Fotku maskiranog para oduševljena Maja podijelila je sa svojim pratiteljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026