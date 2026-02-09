Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbudljivih serija, informativnih emisija i filmskih hitova! Donosimo vam najzanimljivije iz večernjeg programa kako biste odabrali savršeni sadržaj za opuštanje pred ekranom.

HRT 1

HRT 1 donosi napetu večer uz kviz "Potjera" u 18:08, a informativni blok "Dnevnik 2" počinje u 19:00. Od 21:13 uživajte u premijeri biografske serije "Archie", dok je za sve koji žele više aktualnosti tu "Otvoreno" u 22:05.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

21:13 Archie

22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje sporta i filmova! Od 18:55 pratite "ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi", a od 22:08 na rasporedu je američka filmska drama "Samo za hrabre".

18:55 ZOI Milano Cortina 2026: Skijaški skokovi

21:00 ZOI Milano Cortina 2026: Snowboard - Big Air

22:08 Samo za hrabre

Foto: Lisi Niesner

RTL

RTL nudi večer za sve generacije: informativni "RTL Danas" je u 19:00, a od 20:15 gledajte popularnu seriju "Divlje pčele". Od 21:15 slijedi nova sezona "Gospodin Savršeni" – idealno za ljubitelje reality showa.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni - nova sezona

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV donosi dozu drame i sporta: u 19:00 je "Dnevnik Nove TV", a od 20:25 nova epizoda serije "Kumovi". Za one koji vole napetost, tu su "U dobru i zlu" (21:25) i "Tajne prošlosti" (22:20).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:25 Kumovi

21:25 U dobru i zlu

22:20 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 večer počinje s popularnim "Dr. Houseom" u 18:40, a nastavlja se uz akciju i humor s dvije epizode "Chicago P.D." od 20:10 i "Teorijom velikog praska" od 21:45. Kasnije slijede urnebesne "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:40 Dr. House

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

23:15 Prijatelji

Foto: Supplied by LMK / IPA

DOMA TV

DOMA TV nudi večer za ljubitelje policijskih i kriminalističkih serija: "Navy CIS" od 18:15, "Rookie" od 19:55, a "Blue Bloods" od 21:35. Kasno navečer, akcijski "S.W.A.T.".

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:25 S.W.A.T.

Filmske poslastice večeri (izvan glavnih kanala):

- "Brak na brzaka" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija s urnebesnim zapletima o dvoje stranaca koji se bude vjenčani nakon lude noći u Las Vegasu.

- "Misija na Mars" (Star Movies, 22:20) – Spektakularna SF avantura o prvoj ljudskoj misiji na Crveni planet i tajnama koje ih tamo čekaju.

- "Taksi 3" (CineStar A&T, 21:00) – Francuski akcijski hit prepun vratolomnih jurnjava i humora, idealan za obiteljsku zabavu.

- "Ime" (Cinemax 2, 20:00) – Francuska komedija koja počinje bezazlenom večerom, a završava nizom duhovitih i napetih otkrića među prijateljima.

- "Superman" (HBO2, 20:00) – Novi pogled na legendarnog superheroja, uz dozu humora i emocija.

- "Društvena mreža" (STAR, 20:00) – Hvaljeni film o nastanku Facebooka i borbama koje su pratile njegov meteorski uspon.

Bilo da ste ljubitelj serija, sportskih prijenosa ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi nešto za svačiji ukus. Uživajte u večeri pred malim ekranima!