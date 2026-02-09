Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka, 9. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Evo što vas čeka u serijama i sapunicama u ponedjeljak: Marko pokuša zavesti Zoru...
Divlje pčele
RTL 20:15
Marko pokuša zavesti Zoru, no njegov nastup probudi joj sjećanja na noć Petrova umorstva. Ante pristaje na Vicin plan; dat će Ivici komad zemlje kako bi okončao svađu oko oporuke. No ta će ponuda izazvati novi sukob - ovaj put između Ivice i Jakova.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia prijeti Curru otkazom ako posjeti Angelu te prisili Samuela da ostane na La Promesi kako vojvoda ne bi doznao za njegovu ekskomunikaciju.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Upton pokušava pronaći nestalu tinejdžericu. Istraga je vodi do mračne mreže trgovine ljudima. O’Neal se umiješa u slučaj kad dozna da je njegov sin Sean povezan s nestalom djevojkom.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Zeynep i Serhat ulaze u dogovoreni brak kako bi Kader što prije bila na sigurnom. Dok se sve pokušava držati u tajnosti, obiteljske pukotine postaju sve dublje, a Berrak povlači potez koji im prijeti uništiti planove.
Crno more
NOVA TV 18:10
Eleni se nakon pada u more prisjeća da ju je netko udario i pokušao ubiti, što uznemiri cijelo mjesto. Adil je odlučan skloniti je na sigurno dok ne pronađe napadača, dok se nepovjerenje među Fırtınama i Koçarijima dodatno produbljuje.
Cacau
HRT1 12:30
Simone kaže Lalá da je Regina saznala za njezinu bolest. Susana misli da Simone stoji iza napada na nju i Ruija. Majoris prizna da je nabavila otrov Simone kako bi ubila Justina. Valdemar spasi Susanu i predloži da lažiraju njezinu smrt kako bi se ona zaštitila. Cacau, Tiago i Guto otkriju da Cacau nosi djevojčicu.
