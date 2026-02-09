Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u serijama i sapunicama u ponedjeljak: Marko pokuša zavesti Zoru...

Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka, 9. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Marko pokuša zavesti Zoru, no njegov nastup probudi joj sjećanja na noć Petrova umorstva. Ante pristaje na Vicin plan; dat će Ivici komad zemlje kako bi okončao svađu oko oporuke. No ta će ponuda izazvati novi sukob - ovaj put između Ivice i Jakova.

La Promesa 

HRT1 13:20

Leocadia prijeti Curru otkazom ako posjeti Angelu te prisili Samuela da ostane na La Promesi kako vojvoda ne bi doznao za njegovu ekskomunikaciju.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Upton pokušava pronaći nestalu tinejdžericu. Istraga je vodi do mračne mreže trgovine ljudima. O’Neal se umiješa u slučaj kad dozna da je njegov sin Sean povezan s nestalom djevojkom.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Zeynep i Serhat ulaze u dogovoreni brak kako bi Kader što prije bila na sigurnom. Dok se sve pokušava držati u tajnosti, obiteljske pukotine postaju sve dublje, a Berrak povlači potez koji im prijeti uništiti planove.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Eleni se nakon pada u more prisjeća da ju je netko udario i pokušao ubiti, što uznemiri cijelo mjesto. Adil je odlučan skloniti je na sigurno dok ne pronađe napadača, dok se nepovjerenje među Fırtınama i Koçarijima dodatno produbljuje.

Cacau

HRT1 12:30

Simone kaže Lalá da je Regina saznala za njezinu bolest. Susana misli da Simone stoji iza napada na nju i Ruija. Majoris prizna da je nabavila otrov Simone kako bi ubila Justina. Valdemar spasi Susanu i predloži da lažiraju njezinu smrt kako bi se ona zaštitila. Cacau, Tiago i Guto otkriju da Cacau nosi djevojčicu.

