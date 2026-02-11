Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje serija, kvizova i uzbudljivih filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova na specijaliziranim kanalima. Ne propustite što vam je večeras na malim ekranima!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi "Rimski san", zanimljiv dokumentarni film, a za ljubitelje biografskih serija tu je "Archie". Večer završava emisijom "Otvoreno" koja raspravlja o najvažnijim aktualnostima dana.

18:07 Potjera

20:15 Rimski san (dokumentarni film)

21:05 Archie (serija)

21:55 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta i zanimljivih dokumentaraca. Nakon "Ski zone", slijedi dokumentarni film "IKEA voli drvo" i priča o sportašici Hani Cvijanović. Za ljubitelje klizanja tu je prijenos iz ZOI Milano Cortina 2026.

19:36 Ski zona

20:13 IKEA voli drvo (dokumentarni film)

21:11 Sportsko srce: Hana Cvijanović

21:30 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje

RTL

RTL donosi dramsku seriju "Divlje pčele" koja je osvojila publiku, a odmah nakon nje slijedi novi nastavak popularnog reality showa "Gospodin Savršeni". Informativni "RTL Direkt" pružit će vam pregled najvažnijih vijesti dana.

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni - nova sezona

22:40 RTL Direkt

NOVA TV

Na NOVA TV očekuje vas večer domaćih serija. Ne propustite "Kumove" u udarnom terminu, a potom slijede "U dobru i zlu" i "Tajne prošlosti". Za kraj večeri tu su i najnovije vijesti.

20:20 Kumovi

21:30 U dobru i zlu

22:30 Tajne prošlosti

23:30 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 nudi akciju i humor – "Chicago P.D." donosi napetu policijsku akciju, a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" i "Rookie" vode vas u svijet policijskih istraga, a "Blue Bloods" donosi priču o obitelji njujorških policajaca.

18:10 Navy CIS

20:00 Rookie

21:35 Blue Bloods

Najbolji filmovi večeri (izbor s filmskih kanala):

"Zalomilo se" (Star Movies, 20:00) – Urnebesna komedija o muškarcu koji nakon neplanirane trudnoće mora odrasti preko noći. Idealno za opuštanje uz smijeh!

"2012" (Cinemax 2, 21:00) – Spektakularni katastrofični blockbuster o borbi čovječanstva protiv apokalipse. Adrenalin zagarantiran!

"Neprijatelj u mom krevetu" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler o ženi koja pokušava pobjeći iz toksične veze. Film koji će vas držati na rubu stolca.

"Izvorni kod" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Inovativni SF triler o vojnika koji mora spriječiti katastrofu ponavljajući posljednje minute tuđeg života.

"Hollywoodski murjaci" (Star Movies, 13:30, repriza kasno navečer) – Akcijska komedija s Harrisonom Fordom i Joshom Hartnettom kao detektivima na tragu ubojica rap-grupe.